26 SEP 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Dos árbitros madrileños en el VAR en el Metropolitano. Dice Real Madrid TV..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
"Ni la flotilla lleva ayuda humanitaria, ni el barco del ejército va a defender a nadie, porque Sánchez ya dijo que no piensa confrontar con Israel"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Un piloto finge que el avión tiene una avería en pleno vuelo con su novia y ella se queda sin palabras al enterarse por qué: «No te asustes»
Katherine pasó del susto tremendo al enfado, la emoción y las lágrimas en cuestión de segundos
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño