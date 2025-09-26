El meteorólogo José Antonio Maldonado aclara si viviremos el 'veranillo de San Miguel' en España y avisa: la borrasca Gabrielle irrumpe en el país

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha confirmado en 'Herrera en COPE' que el conocido como 'veranillo de San Miguel' no se producirá este año.

Según ha explicado a Carlos Herrera, se trata de "un dicho popular que muchas veces se cumple y otras no".

A pesar de ello, este viernes se esperan temperaturas "suaves y agradables" en muchas zonas, especialmente en el sur, donde los termómetros podrían alcanzar los 32 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba y Sevilla.

La llegada de la borrasca Gabriele

La situación cambiará de cara al sábado con la llegada de la borrasca Gabrielle. Su aproximación aumentará la nubosidad de oeste a este en la península y Baleares, con posibilidad de "algunos chubascos poco importantes" en Galicia y otras comarcas del noroeste.

Además, se prevén rachas fuertes de viento del noroeste en Galicia y levante fuerte o moderado en la zona del Estrecho.

Para el domingo, aunque la borrasca irá perdiendo intensidad, "la nubosidad continuará siendo abundante en gran parte de la península".

Maldonado ha señalado que puede haber lluvias en cualquier región, siendo más probables en el Cantábrico, Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana, mientras que no se esperan en Melilla ni en Canarias. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 32 grados en Murcia.

Romería y rivalidad en Cantillana (SEVILLA)

La predicción meteorológica también tuvo un toque local cuando Carlos Herrera se interesó por el tiempo en Cantillana (Sevilla) de cara a la romería de la Pastora. Maldonado confirmó que no lloverá. La conversación derivó en la fuerte rivalidad que existe en el pueblo entre la hermandad de la Asunción y la de la Pastora.

El meteorólogo compartió una anécdota que ilustra la tensión: "Hay una rivalidad que la del Sevilla y el Betis es un partido amistoso, que para con la que hay allí".