La transmisión descontrolada entre los más jóvenes provoca un aumento en los contagios

España afronta otro día de pandemia con el aumento de contagios entre la población más joven y la vista puesta en Cataluña que encara el inicio de las vacaciones de julio con unos indicadores disparados que dan cuenta de una transmisión comunitaria sin control, que ya se deja notar en los hospitales.



El país se ha levantado este domingo con un panorama en el que el número de los infectados sigue en aumento dada la existencia de transmisión comunitaria en muchas localidades, aunque lo peor se lo lleva Cataluña.



Esta región experimenta una subida de positivos, en concreto otros 3.462 positivos por covid, y el crecimiento del virus se empieza a notar en sus hospitales, donde este domingo hay 49 pacientes más que en la víspera (522 en total), mientras que sigue disparado el riesgo de rebrote, que crece hasta 679 puntos, 241 más que el día anterior.



Según los datos actualizados por el Departamento de Salud este domingo, la velocidad de propagación (Rt) gana 43 centésimas y ya se sitúa en el 2,5, es decir, que cada 100 infectados contagian a una media de 250 personas, una transmisión comunitaria sin control.



Como sucede desde hace días en todo el país, el virus sigue propagándose de forma descontrolada entre los jóvenes no vacunados de Cataluña, donde la media de edad de los contagiados es de 26,4 años, mientras prosigue el esfuerzo para vacunar a este colectivo.



Se están llevando a cabo con maratones de inmunización este fin de semana antes de que, la próxima semana, se comience a pinchar de forma generalizada al grupo de 16 a 29 años.



El aumento de contagios entre la población más joven no afecta solo a Cataluña sino también al País Vasco, cuya tasa de positividad sube al 6,6 %; Baleares, donde en las últimas horas se han registrado 303 contagios; o Murcia, donde una joven ha obligado a confinarse a 60 personas.



Así sucede en el País Vasco, donde el Departamento de Salud ha informado de que la tasa de positividad de la covid-19 ha subido hasta el 6,6 %, el peor dato desde el inicio del pasado mes de mayo, y que hace a Euskadi encadenar cuatro días seguidos por encima del 5 %, lo que indica la existencia de transmisión comunitaria.



También en Baleares continúa al alza la incidencia del coronavirus y en las últimas horas se han registrado 303 contagios más (frente a los 233 del sábado y los 299 del viernes) y hay 63 pacientes hospitalizados: 49 en planta y 14 en UCI, ha informado la Conselleria de Salud.



De estos 303 nuevos casos, 35 de ellos corresponden a personas que no tienen residencia en el archipiélago.



Asimismo, la tasa de positividad de las pruebas realizadas también crece y se sitúa en las últimas 24 horas en el 8,48 % (el 6,76 % este sábado).



Galicia, con una presión hospitalaria que ha bajado, mantiene el ritmo de contagios diarios por encima de los dos centenares, al anotar 229, por los 230 registrados en la última jornada y los 271 de la anterior. Así, la comunidad gallega se encuentra por encima de los dos mil casos activos de covid-19 (2.285), con 149 más que en el recuento previo (cuando eran 142), y caen ligeramente los pacientes en UCI, al sumar diez, uno menos.



Cantabria también ha experimentado un aumento de contagiados, en concreto, 240 en 24 horas, un aumento que no se producía en la región desde mediados de noviembre y que sitúa la incidencia acumulada a 14 días en 275 casos por cada cien mil habitantes.



Este aumento se debe a la incidencia en la franja de edad de 10 a 19 años, que está en 506 casos por cien mil habitantes a 14 días, y en la de 20 a 30 años, que llega a los 945 casos.



Los cribados masivos han sido los protagonistas en Navarra, donde se ha registrado en las últimas 24 horas un notable incremento de los casos positivos en covid-19 hasta sumar este sábado los 355, cuando en la jornada anterior fueron 152, un crecimiento que se atribuye al cribado realizado entre jóvenes llegados de Salou (Tarragona).



Según comunicó la pasada noche el departamento de Salud, los resultados provisionales y parciales de los cribados de jóvenes procedentes de zonas de veraneo iniciados el viernes en Navarra se saldaban, de momento, con 168 positivos de entre las 349 pruebas diagnósticas realizadas el primer día.



En la región de Murcia han dado a conocer este domingo fuentes de Cartagena que la Policía Local de esta localidad interceptó anoche un autobús que se dirigía a La Manga con 60 personas al tener constancia de que una de ellas era positivo en covid.



Antes de que el vehículo cubriera el trayecto, fue interceptado a la entrada de Cabo de Palos y redirigido hacia el Parque de Seguridad de Cartagena, donde se le comunicó al pasaje la necesidad de que se confinase.



La nota positiva viene de Ceuta, que mantiene la incidencia de casos activos más baja de España aunque ha empeorado la situación epidemiológica al pasar de únicamente 14 activos a los 21 de este domingo.