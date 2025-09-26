Guille Uzquiano, analista de fútbol: "La rabia de ese penalti de Julián va a hacer que el Real Madrid se enfrente a algo que no conoce todavía"

El derbi madrileño llega cargado de tensión y con un factor ambiental que puede ser decisivo. En el programa El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el analista de fútbol Guille Uzquiano ha lanzado una advertencia clara sobre el partido del próximo sábado: "La rabia de ese penalti de Julián, que no se ha olvidado, va a provocar un estadio encendido". Según Uzquiano, este fervor hará que el Real Madrid se mida a un desafío completamente nuevo esta temporada, una verdadera "prueba de fuego" ante un Atlético de Madrid que llegará con el ánimo renovado tras su última remontada. El equipo blanco deberá soportar un factor ambiental que no conoce todavía.

Un Madrid a prueba

A pesar de que el Real Madrid ha iniciado la temporada de manera brillante, innovando tácticamente y aclimatando bien a sus nuevos fichajes, Uzquiano insiste en que el del sábado "es un partido completamente distinto a todos los que ha tenido". El colaborador Nacho Peña coincide en que, si bien se han enfrentado a rivales como la Juve o el Borussia en pretemporada, en la campaña 25/26, el Atlético "sin duda es el rival de más quilates". Además, ha recordado que el Metropolitano "es un estadio que últimamente se le atraganta al Real Madrid, lo cual también es un reto importante". El equipo llega "volando", pero el desafío es mayúsculo.

EFE VALENCIA, 23/09/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (i) celebra su primer gol, tercero del equipo ante el Levante, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar

El trabajo de Xabi Alonso al frente del equipo blanco también ha sido objeto de análisis por parte de Quique Sánchez Flores. Ha destacado que el técnico llegó con el terreno abonado para el cambio, ya que "la única ventaja que él tenía cuando llegó al Real Madrid era el hecho de que el año pasado, de alguna forma, la crítica apuntó a los jugadores, y con razón". Según el entrenador, esto ha impedido que se repitan patrones de "ser egoístas" o "hacer la guerra por su cuenta", logrando que el equipo funcione de una manera cohesionada. Alonso ha conseguido cambiar la dinámica por completo.

Dudas en el once de Simeone

Desde el lado rojiblanco, el periodista Javi Gómez ha informado de que Almada y Cardoso no llegarán al encuentro. La presencia de Giménez también es incierta y, si llega, sería "para hacer grupo". La principal incógnita es Baena. Aunque estaba previsto que jugara unos minutos en el último partido tras su apendicitis, el Cholo Simeone prefirió no arriesgar. El técnico argentino esconderá sus cartas hasta el final, ya que el último entrenamiento y la rueda de prensa serán en el propio estadio. El once podría tener sorpresas.

Cordon Press Alex Baena se perderá el duelo ante el Elche por lesión.

Los cambios de Xabi Alonso

Por parte del Real Madrid, el periodista Melchor Ruiz ha confirmado tres bajas por lesión: Ferland Mendy, Toni Rüdiger y Trent Alexander-Arnold. A falta del último entrenamiento, se espera que Xabi Alonso, que debuta en un derbi como técnico, introduzca tres cambios respecto al último once. "Van a entrar en ese 11 Carvajal, Militao y Tchouameni", dejando en el banquillo a Asencio, Fran García y Ceballos. La participación de Bellingham de inicio parece descartada, ya que "no está todavía para para para tantos minutos", aunque la decisión final se tomará tras la última sesión.