Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es martes, ya está aquí febrero, tiene solo 28 días, bueno. Eso que algo que nos quitamos y pasará pronto, y la primavera se anunciará por alguna parte, ya verán.





LAS REACCIONES AL ENCUENTRO DEL REY JUAN CARLOS I Y CARLOS HERRERA





El encuentro que mantuve con el Rey Juan Carlos I, provocó ayer una notable actividad informativa porque la verdad no hubo medio de comunicación que no hiciera mención a lo que pude contarles de esa visita de cortesía. Y es que hay interés por saber del Rey, eso muestra que hay interés en España por saber del Rey que lleva año y medio sin pisar su país, lo cual es en sí mismo una anomalía. En ese tiempo se han indultado golpistas, se han liberado etarras -lo que en sí mismo ya es un bochorno-, y se le obliga a un gran Rey, sin ninguna imputación formal, sometido a una investigación eterna, a mudarse al extranjero en el mismo país donde se perdonan delincuentes e incluso a alguno de ellos se les hace socio del Gobierno.





Ese interés indica algo, que la opinión pública quizá se ha cansado de la doble vara de medir, que se preocupa por un señor que hizo muchas cosas bien, que ya tiene una edad, y que se pregunta qué hay detrás de ese castigo absurdo, inhumano. Porque miren, no nos engañemos, haber obligado a Don Juan Carlos a auxiliarse fue una atroz y equivocada operación política que solo va ha servido para una cosa, que es la que buscaban Podemos, Esquerra y Bildu y que se tragó el PSOE. Echando al Rey o intentándolo, lo que se ponía en la diana era la Transición, la monarquía parlamentaria, el régimen del 78 como lo llaman despectivamente toda esa colección de absurdos o puristas, separatistas que tienen cogido a Sánchez por el cono sur y por esa dependencia Moncloa tragó. Pero nada se ha relajado, los peores deseos contra España se han legitimado en todo ese tiempo y cuando no te sale el de Esquerra diciendo que quiere un referéndum, te proclama la República el de Podemos o el de Bildu te pide una reforma de la Constitución. Si tú permites que se despedace el emblema de la Transición, abalas que se ponga en entredicho el propio sistema democrático.

Que todo eso lo permita el PSOE es muy lamentable. Ahí tienen a Sánchez usando la Fiscalía general de lacayo para mantener al Rey en un limbo o para atacar a la Iglesia con los abusos sexuales, que a todos nos dan un poco de asco, claro vaya, todo el asco del mundo, pero es que desgraciadamente no son exclusivos de la Iglesia, es la que más energías está poniendo en denunciarlos y en pararlos con el Papa al frente.

¿QUÉ PASA CON LOS FONDOS EUROPEOS?





Hoy Sánchez se va a Abu Dabi de excursión, se va a primero a Dubái y luego tendrá su viaje Abu Dabi. No se va a ver con el Rey Juan Carlos, va a Abu Dabi a verse con el príncipe heredero de Emiratos Árabes. Normalmente al día del pabellón de una Expo va el jefe del Estado, él ha dicho no,que quiere ir él, qué quiere ir él porque quiere hacerse muchos acuerdos económicos, etc, ect... con un príncipe heredero en un, por cierto, en un encuentro en el que las cámaras y la cobertura gráfica están prohibidas, es ideal para Sánchez, bueno ¡qué felicidad!. Y viaja a la zona para asistir entre otras cosas, ya les digo a la Expo con una serie de empresarios españoles para cerrar lazos comerciales que está en momentos geopolíticos como estos. Veremos si va la cena a la que todos los empresarios españoles van a ir pagando un dinero, atiendan hasta el último momento, porque hasta el último segundo este se está pensando en dejar solos a los empresarios españoles, porque tiene varias cosas en las que pensar.

Una de ellas es el ridículo manifiesto que ha hecho con el asunto de la carta, la famosa carta que Ursula Von der Leyen le ha enviado, que es una carta protocolaria que ha querido vender el sanchismo en sus terminales mediáticas La Sexta, El País… como un espaldarazo de Bruselas a su reparto de los fondos, lo cul es mentira. El Gobierno anunció que la presidenta Von der Leyen le había felicitado por el cumplimiento de los acuerdos de los fondos por lo que interpretaba como que las críticas del Partido Popular de la gestión era, bueno, quedaba en evidencia. Bueno, pues la Comisión lo que ha dicho es que en realidad esa carta era una mera formalidad, era la respuesta de una carta previa de Pedro Sánchez, pero que Bruselas no entra en el reparto de los fondos, ya entrará. Porque oigan, el reparto de los fondos, la ejecución de esos fondos, es un asunto absolutamente opaco sin ningún tipo de transferencia, los fondos los manejo yo, se los doy yo a quien quiero y todavía no sabemos si se los ha dado a alguien, quién es ese alguien, en virtud de que y cuántos no han recibido de los que han presentado todos los papeles para la ejecución de los fondos. Es decir, ahora hay que creerse que en la primera mitad de este año van a mantearse 250.0000.0000 de euros, de los cuales 2.600 corresponderían a la partida que ya liberó Bruselas para 2021, pero que el Gobierno no fue capaz de canalizar antes el 31 de diciembre y que ellos dicen que han canalizado.

Y del dinero que ellos dicen que ha canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real? Pues es que no lo saben ellos, a ciencia cierta, ni ellos. Oiga la transparencia, qué elemental, qué menos, que… En fin. Habría que de todo ello hacer algo parecido a un auténtico lago de aguas cristalinas, pues no. Las sospechas en España obedecen a tres circunstancias que el Gobierno no subsana o ni siquiera quiere aclarar: el procedimiento de gestión, que lo concentra Moncloa; la capacidad de ejecución, 13.000 de los primeros 24.000 millones de los fondos se han quedado en el cajón en 2021; y, luego, el clientelismo, desde luego no va a faltar en este caso. Por eso tiene razón la oposición en sus denuncias que además es su deber en recordar que más allá del debate político, Bruselas va examinar España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas.









LOS SOCIOS DEL GOBIERNO DAN LA ESPALDAD A LA REFORMA LABORAL





Hablando de reformas, el jueves es el límite para aprobar la reforma de lareforma laboral, la reformita de la reforma laboral que iba a ser la derogación total de la reforma, ya saben ustedes. Donde resulta que los propios socios del Gobierno de Sánchez no le apoyan la aprobación de esa reforma, que es elemental, consustancial, imprescindible para que sigan llegando dineros para luego éste manejarlos a su modo y manera. De aquí al jueves, atiendan ustedes a no pocas maniobras que resultarán muy, muy curiosas.

PREOCUPACIÓN POR EUROVISIÓN ¿Y EL IPC? ¿Y LA LUZ?





En un país donde, ya saben ustedes, toda la colección de frikis que hay en España ahora mismo está más preocupado por la canción de Eurovisión, claro es que esto es cosa de frikis lógicamente. Realmente el IPC que ha marcado un 6 % , verán ustedes lo que va a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra; o el precio de la luz, que está a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro el recibo que el año pasado. Y la gente preocupándose cómo era el jurado de Eurovisión de RTVE, sindicatos, sindicatos. Comisiones Obreras no tiene otra cosa más en qué preocuparse, y todos los populistas y toda la colección de bobos, bobos con carnet, con pedigrí que hay en España.









LA SEXTA OLA, DOBLEGADA





Por cierto, de la pandemia. Seestá doblegando la sexta ola, la verdad si le ha hemos dado la importancia relativa a la incidencia cuando subía hay que dársela cuando baja. Hay comunidades, Andalucía por ejemplo, Andalucía está en 1.000, en contra de los 3.000 de media que hay en buena parte de España, que se va doblegando. Lo que hay que notar, es que todavía los hospitales no responden a esa bajada de incidencia, es más lento, hay un decalaje. Pero la cosa no está como en los peores momentos en la pandemia, hay peores momentos en otras cosas.





