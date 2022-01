Amplia repercusión de la exclusiva de Carlos Herrera con el rey Juan Carlos en los medios españoles

Carlos Herrera ha viajado durante este pasado fin de semana a Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. Allí ha mantenido un encuentro con don Juan Carlos. Una fotografía del comunicador, que COPE publica en exclusiva este lunes, certifica dicha reunión, distendida, en la que ambos tuvieron tiempo para hablar sobre varios asuntos de actualidad. Entre ellos, la situación actual del Rey emérito tras llevar más de un año y medio fuera de España.

Así lo ha explicado el propio Herrera en COPE: “Miren, este fin de semana aproveché para poder visitar la Expo de Dubai, que es todo lo espectacular que ustedes pueden creer que es la expo de Dubai, y un poco más. Estando en Dubai, aproveché para ponerme en contacto con el Rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre”.

Don Juan Carlos, a @herreraencope en @COPE: «Estoy deseando volver a España» https://t.co/PhYvxkO8Ix



El periodista ha viajado este fin de semana a Abu Dabi para mantener un encuentro con Don Juan Carlos y hablar sobre distintos asuntos https://t.co/kjw4Vltz0n — ABC.es (@abc_es) January 31, 2022





La reacción a esta exclusiva no se ha hecho esperar ni un solo minuto y los medios de comunicación han destacado la noticia en sus diferentes páginas. Digitales, televisiones, radios… todos han querido comentar el anuncio que ha hecho Herrera a las 8 de la mañana durante su habitual monólogo de las mañanas, como cada día.

Así titula el diario ABC: Don Juan Carlos, a Herrera en COPE: “Estoy deseando volver a España. Lo haré cuando se den las circunstancias oportunas y estas no creen inestabilidad a mi hijo”. Ambos se reunieron este fin de semana en Abu Dabi y hablaron sobre distintos asuntos, entre ellos su situación actual.

En el caso del diario EL MUNDO, el titular era el siguiente: El Rey Juan Carlos: "Estoy deseando volver a España. Lo haré cuando lascircunstancias no creen inestabilidad a mi hijo". El Rey traslada sus intenciones al periodista Carlos Herrera, que se ha reunido con él en Abu Dabi.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Rey Juan Carlos: "Estoy deseando volver a España. Lo haré cuando las circunstancias no creen inestabilidad a mi hijo" https://t.co/Bh3QlqD77f — EL MUNDO (@elmundoes) January 31, 2022





El diario LA RAZÓN apunta: Don Juan Carlos: “Volveré a España cuando las circunstancias no creen inestabilidad a mi hijo”. El periodista Carlos Herrera mantuvo un encuentro con el rey en Abu Dabi: “Está de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo”.

Por otro lado, EL ESPAÑOL decide este titular: El rey Juan Carlos reaparece en Abu Dabi: la imagen de la que todo el mundo habla. Carlos Herrera ha viajado a Emiratos Árabes donde se ha reencontrado con el emérito. El periodista ha compartido la visita en su Instagram.

En el caso de LA VANGUARDIA: El rey Juan Carlos evitará volver a España si genera inestabilidad en la Corona. El periodista Carlos Herrera traslada el estado de ánimo del emérito tras visitarle en su refugio de Emiratos.

Una noticia en la que se han buscado también reacciones después de conocerse. Por ejemplo, en la propia Casa Real, como ha recogido el digital EL INDEPENDIENTE: Zarzuela dice que no tiene nada que responder sobre el deseo de Juan Carlos I de regresar al país.

En el caso de Telecinco, su programa de la mañana le ha dedicado un espacio en el que han escuchado las palabras de Herrera sobre la situación del Rey emérito y, a continuación, han valorado su estado de salud.

También revistas, como DIEZ MINUTOS o VANITATIS, han querido contar esta exclusiva, desgranando los entresijos del encuentro de Herrera con don Juan Carlos. La primera de ellas apunta: Carlos Herrera: así ha sido su encuentro con don Juan Carlos. El periodista ha viajado a Abu Dabi y allí se ha reunido con el rey emérito. Este le ha revelado sus ganas de volver a España y cuándo espera hacerlo.

En cuanto a la segunda revista mencionada, esta señala: Carlos Herrera desvela cómo ha sido su último encuentro con el rey Juan Carlos. El periodista se ha reencontrado en Abu Dabi con el Rey emérito, que sigue en su exilio temporal y voluntario, a la espera de una fecha para su vuelta a España.

Una noticia que, como hemos podido comprobar, ha tenido alcance y debate en toda España, con el escenario de difusión a través de la radio y de Carlos Herrera en la Cadena COPE.