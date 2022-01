Garamendi, en TRECE: "Si me dijeran que vamos a tener un marco laboral europeo lo apoyaría sin duda"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha visitado este lunes el plató de 'El Cascabel', donde ha repasado las principales claves sobre la nueva reforma laboral, acordado por el Gobierno con los agentes sociales y que no cuenta en la actualidad con el apoyo de los principales socios nacionalistas e independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, Garamendi ha defendido el trabajo realizado en el seno del Diálogo Social: "Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer dentro del Diálogo Social. Hemos trabajado nueve meses y hemos llegado a una serie de acuerdos razonables. Cada coma son horas de negociación. Esto es lo que hemos acordado y le hemos dicho al Gobierno que ahí está. A partir de ahí, nosotros hemos firmado lo que teníamos que firmar y se lo hemos mandado a la clase política.

"Lo que he trasladado, en nombre de las empresas españolas, que si sale tal y como está adelante porque dará estabilidad y tranquilidad. Si no sale como está, desde luego que hagan lo que tengan que hacer, pero no será nuestra reforma, eso que quede muy clarito", ha explicado el representante de los empresarios.

Además, Garamendi ha definido con la siguiente frase el rechazo de los socios de Sánchez a la reforma laboral apoyada por el propio Ejecutivo al que han investido: "Cuando hay tantos socios de Sánchez a los que no les gusta esa reforma, algo habremos hecho bien. Cuando el Gobierno pactó con Bildu nosotros ya dijimos que no nos gustaba eso. Cada partido será responsable de cómo salga esto. Los pactos son muy importantes y este permite una flexibilidad muy importante, que es lo que exigen en Bruselas".

También ha analizado las similitudes que existen con la Reforma Laboral de Mariano Rajoy: "La Reforma Laboral de Rajoy fue una buena reforma, que si no la hubiera hecho el Ejecutivo la hubieran hecho los hombres de negro. Lo que dicen los expertos es que el 95% de aquella reforma laboral se queda. Es un dato importante. Se han tocado cosas como la subcontratación, que ya ha quedado marcada. Los ERTE, que no se han inventado ahora, ahora tienen unos acuerdos que nos hemos dado cuenta de que faltaban. Ha habido cosas que se han ido adaptando a situaciones que no conocíamos antes".

En este sentido, Garamendi se ha mostrado muy partidario de un marco común dirigido desde Bruselas: "Si mañana me dijeran que vamos a tener un marco laboral europeo lo apoyaría sin duda. Me puedo sentir muy español, pero me interesa cuando voy a Francia o Italia tener un marco común. A ningún empresario le interesa tener 17 sistemas diferentes en nuestro país".

Por último, el presidente de la CEOE se ha referido a las palabras de José María Aznar este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha considerado oportuno que el Partido Popular no apoye esta reforma después de que Sánchez no ha querido ponerse en contacto con ellos: "Coincido con él. Echo de menos que los dos partidos llamados a gobernar no se hablen o no se llamen. Cuando aprobamos la cuestión de la reforma yo llamé al presidente para informarlo y después llamé al presidente del primer partido de la oposición. Para mí, esas formas institucionales me parecen fundamentales para que no ocurra el desmadre que vemos en este país en muchas ocasiones".