Javier Lambán, en COPE: "En algunos casos, la dureza de Sánchez en nuestras conversaciones era desproporcionada"

El exsecretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha pasado este lunes por 'Herrera en COPE' para analizar la situación que vive su partido tras los mensajes entre Ábalos y Sánchez que ha publicado 'El Mundo'.

Sobre los WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el fuera ministro de Transportes, asegura que "no ha sido una sorpresa" y añade "todos sabíamos que esa era la pauta de la relación establecida desde Ferraz con los varones autonómicos, sobre todo con los disidentes, aunque sí me ha chocado la virulencia o la obsesión casi enfermiza del presidente con esta relación, eso sí debo reconocerle que me ha sorprendido.

Respecto al contacto directo que tenía con Ábalos y Sánchez, explica que "en algunas ocasiones fue Sánchez personalmente y habitualmente solía ser más bien Ábalos que, por cierto, lo hacía, he de reconocerlo en un tono bastante más cordial y más transitable de lo que algunos puedan imaginar".

"Las conversaciones que se pretenden privadas tienen siempre un tono y utilizan un vocabulario que no se corresponde con el que se utiliza cuando se sabe que es público lo que se dice. Y todos hablamos de una forma distinta en un caso y en otro.

En ese sentido tampoco estaría de más, por ser justos, contextualizar en qué términos se producen esas conversaciones, aunque lo cierto es que los WhatsApp relatan bien el clima que poco a poco se fue instalando en el PSOE, de eliminación progresiva de la disidencia, del debate, de consideración de los presidentes autonómicos como si de delegados del Gobierno se tratasen, cosa que yo rechacé de manera reiterada, siempre que percibía ese tipo de comportamientos", añade Lambán.

lA AUTONOMÍA EN EL psoe

Por otro lado, ha puesto el foco en los cambios que ha sufrido su partido y con los que está en desacuerdo: "Hay algo que creo que se ha producido de manera simultánea, y ha sido uno, la pérdida de autonomía estratégica del Partido Socialista, que por obra y gracia de la democracia parlamentaria y por la propia vocación del presidente del Gobierno, ha organizado fórmulas de gobernación de España, con los enemigos de España poniendo en sus manos muchas decisiones y renunciando prácticamente a una gobernanza normal, con la progresiva eliminación del debate interno dentro del partido.

Quiere esto decir que el Gobierno se ha sometido cada vez más a voces externas y se ha ido privando cada vez más de voces internas, que es lo que realmente enriquece la práctica de una organización política".

Sus conversaciones con Sánchez

En cuanto a sus conversaciones con Sánchez, asegura que "he tenido muchas por teléfono, personales, amables, cordiales, frías, agrias".

"Podría hacer un rosario de casos de lo más variopinto y de lo más disparo. Ahora bien, he de decir que en algunos casos la dureza de las conversaciones era absolutamente desproporcionada. Eso denota un estilo, una manera de entender las jerarquías dentro del partido que yo desde luego nunca acepté de buen grado y que rechacé", ha afirmado.

Como conclusión, se ha centrado en la situación que vive España: "A estas alturas yo creo que en la política española todas las cartas están sobre la mesa y las que no lo están de manera diáfana lo están de manera entrevista.

Por tanto, ya veremos a ver lo que nos deparan los próximos tiempos, los próximos meses. Aunque decirle que a mí todo este tipo de situaciones, las que tienen que ver con las cuestiones internas, las que tienen que ver con este tipo de controversias, me incomodan mucho. Yo le diría que hasta me asquean y hasta a veces me hacen desconectar de esa parte de la realidad, porque me parece que hay en este momento asuntos mucho más importantes".