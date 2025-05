Xabi Alonso empezará a trabajar de forma inmediata con el Real Madrid y firmará hasta junio de 2028

Publicado el 12 may 2025, 11:01 - Actualizado 12 may 2025, 11:23

La confirmación del cambio en el banquillo del Real Madrid está a punto de producirse. El hasta ahora técnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, empezará a trabajar desde ya, de forma inmediata, con el Real Madrid preparando lo que será la próxima temporada, que para el nuevo técnico se iniciará con el Mundial de Clubes. Competición que se disputará del sábado 14 de junio, al domingo 13 de julio de 2025.

Anoche, nuestro compañero Siro López ya apuntaba que la intención en el Real Madrid era contar con Xabi Alonso para el Mundial de Clubes: "El viernes me contaban que había un problema que parecía que al final iba a incorporarse el 1 de julio por un tema fiscal, no sé si es de días o de permanencia en Alemania por el tema después de declaración fiscal pero hoy, no sé si fue ayer a la tarde o esta mañana, me han dicho que en principio Xabi ha aceptado lo que le ha pedido el Madrid y que en principio la idea es de que Xabi Alonso lleve al Real Madrid en el Mundialito".

La liga alemana concluye esta semana - el último encuentro del Leverkusen será el sábado 17 de mayo a las 15:30h ante el Mainz 05 -, por lo que el tolosarra se desplazará en los días siguientes a Madrid para planificar la nueva campaña.

Por lo que ha podido saber nuestra compañera Arancha Rodríguez, Xabi Alonso firmará hasta junio de 2028 y llegará acompañado de los ayudantes que han trabajado con él en el Bayer Leverkussen.

Por su parte, el hasta ahora entrenador blanco, el italiano Carlo Ancelotti dirigirá al equipo las próximas tres jornadas, hasta que acabe LaLiga el próximo 25 de mayo, y cuando acabe la Liga se convertirá en el nuevo selección de Brasil, a quién dirigirá ya en el parón de selecciones de junio.

