Herrera, tras visitar al Rey emérito: “Está esperando las circunstancias oportunas para viajar a España"

Carlos Herrera ha viajado este fin de semana a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, para mantener un encuentro con don Juan Carlos. Así lo ha explicado este lunes en su monólogo: “Miren, este fin de semana aproveché para poder visitar la Expo de Dubai, que es todo lo espectacular que ustedes pueden creer que es la expo de Dubai, y un poco más. Estando en Dubai, aproveché para ponerme en contacto con el Rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre”.

Herrera ha explicado que el Rey se encuentra en un muy buen estado de salud: “¿Cómo me encontré al Rey Juan Carlos? En la página de COPE.es pueden encontrar la fotografía que el Rey me permitió hacernos. Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Esta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo”.

Además de esa salud física, el Rey se encuentra pendiente de todo lo que sucede en España, siguiendo la actualidad del país: “Permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa, escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otras, ve informativos de televisión, está en contacto permanente con España. Intercambia opiniones con sus amigos".

Carlos Herrera ha explicado además si entra en los planes de don Juan Carlos volver a su país: “La pregunta del millón de dólares: si usted estuvo con el Rey Juan Carlos, le diría cuándo va a venir a España. Vamos a ver, cuando estás con un jefe de Estado, que ha sido jefe de Estado durante 40 años, preguntas puedes hacerle las justas. Pero si charlas, evidentemente, sale el tema. La respuesta se ciñe a la misma carta que él usó para explicar cuando se marchó de España. 'Esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos...Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno”.

El Rey tuvo además la posibilidad de charlar con Rafa Nadal antes de su histórica victoria en Australia: “Recibe amigos en su casa, se mantiene en forma, con la ayuda de un buen fisio, hace todos los días mucho ejercicio...Y por cierto, es un gran aficionado al tenis y Rafa Nadal. Esa mañana de sábado habló con Rafael Nadal. Le deseó muchísima suerte y él le dijo: 'Hombre, yo habría preferido a otro que a Mevdeved, pero haremos lo posible para ganar'”.