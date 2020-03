Herrera: "Sánchez mima en el Gobierno a la izquierda que quiere acabar con el Rey y con el Estado"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves. Es 19 de marzo del 2002. Josés, Josefas, Pepes, Pepas, felicidades. Y felicidades melancólicas a los valencianos, que hoy es el día que lo quemarían todo. No podemos quemar este año, lo quemaremos el año que viene porque todo pasa en la vida. Pasan hasta los malos gobiernos, pasa hasta eso; pasan las plagas. Pasó la palga de Justiniano.

Hoy precisamente analizando, leyendo algunos informes de estrategia del Ejército de Tierra veníamos a recordar la plaga de Justiniano, eso sería entre el siglo V y el VII, anduvo ahí una peste bubónica seguramente que es que asoló el Mediterráneo y acabó con Constantinopla. Eso hizo imposible la reconstrucción del Imperio Romano, lo desbarató literalmente, propició la expansión del Islam. Una plaga, un bicho como este bicho nuestro de hoy.

Oiga, la peste negra en Europa en el siglo XIV, que desequilibró todas las estructuras de la Edad Media. Es verdad que de ahí surgió una oportunidad, que es nacer la Edad Moderna. Y ahora el COVID-19, que es una plaga mundial, que nos pilla, hombre, a las sociedades mucho más preparadas para combatirlo felizmente, pero que también crea cambios geopolíticos importantes en el mundo.

En un mundo dominado básicamenet por dos superpotencias que son China emergente y EE.UU. desconcertante que no ha ocupado el espacio de liderazgo en algunos territorios del mundo que seguramente con otras Administraciones habría hecho y que puede desequilibrar la historia o no. Ya veremos.

HERRERA, SOBRE LOS CAMBIOS EN LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA

China ha sido el orige de esta cuestión, pero también ha sido la primera que ha vencido. Ha salido victoriosa. En China, oiga, ya no se ha contagiado nadie en el último día y no es ninguna tontería. De 80 mil infectados desde el comienzo de la crisis, 70 mil se han curado, otros 5.000 están en ello y van bien.

Es verdad que estos tiempos son tiempos para oportunistas. Oiga, Vladimir Putin. Ahí aliado con Arabia Saudí vamos a hacer bajar el petroleo a ver si lo descarallamos todo. Para Erdogán, el turco, vamos a ver si meto una serie de miles de regufiados en Europa, meto una crisis de refugiados añadida a la crisis del coronavirus y desbarato Europa. Felizmente eso se ha podido parar.

Y luego, además, ojo con la nostalgia de algunos regímenes duros que hay también algunas voces en Europa que están diciendo, oiga, aquí hay que ser como China, hay que tener contundencia... Ojo con esa nostalgia de la dureza casi de las dictaduras que a veces nos lleva a lo que nos lleva.

En fin, consideraciones varias ahora mismo que estamos en un momento en el que la línea va en ascendencia y, además, hemos sabido que las autoridades sanitarias esperan divulgar el test para tener más conocimiento del numero de contagiados.

HERRERA DESGRANA LOS CASOS DE CORONAVIRUS

Miren, en España no hay 13.700 contagios, hay muchísimos más silentes, pasándolo en casa sin que nadie les haya hecho la prueba. Eso sí, lo que hay son 600 fallecidos, que no es lo mismo 600 fallecidos ante una cifra de 13 mil contagios que ante un cifra de 300 mil contagios, que yo no sé si estamos en 300 mil, en 100 mil o 150 mil, pero desde luego no en 13 mil, eso lo sabemos todos.

Ayer, ya les digo, en China no se registró ningún caso de contagio local. Lo que ha pasado allí seguramente pasará aquí, no sabemos cuándo, pero volverá a pasar,ahora preocupan otras cosas : escasez de material sanitario y también lo que ocurre en las residencias de ancianos.

Mientras aquí agunos buscaban un bálsamo diciendo que el coronavirus solo mataba a abuelos, como si no fueran ellos lo más grande de la sociedad, ellos se morían o se infectaban en soledad en las residencias con las autoridades reaccionando tarde, mal. Cerca de un centenar ha fallecido ya en Madrid, Vitoria, Granada, Valencia, Alicante o Ciudad Real. El caso de Madrid estaría ya en manos de la Fiscalía.

HERRERA, SOBRE EL DISCURSO DE FELIPE VI

Ayer hubo discurso del Rey. Palabras del Rey, segundo mensaje de excepción de Felipe VI en su reinado. Mensaje, como era previsible y como era necesario de esperanza y de unidad. Mensaje interrumpido por todos aquellos que con caceroslas quieren aprovechar el entuerto de las supuestas cuentas en Suiza de Juan Carlos I porque aquí lo publica el Daily Telegraph y ya está , todo el mundo de rodillas a inclinar la cervid. Oiga, vamos a ver las cosas. Con una reacción, por cierto, bastante firme de Felipe VI.

Aquí el objetivo no es Juan Carlos I, el objetivo de las caceroladas y de todos estos y de toda esta izquierda reaccionaria es Felipe VI, es el Estado tal y como lo conocemos. Y esos tíos y tías están metidos en el Gobierno de Sánchez. Los tiene ahí Sánchez mimados, bueno, hasta los colaca en el CNI.

HERRERA VALORA EL PAPEL DE CASADO

Ayer comparecencia de Sánchez en el Congreso, había cuatro, Pablo Casado que le tendió la mano. La verdad que nunca prácticamente el líder de la oposición había respaldado tanto a un presidente del Gobierno como ayer hizo Casado con Pedro Sánchez. Le dio todo su apoyo a lo que decida para frenar la crisis del coronavirus con muy pocas condiciones, quizás con algunas mejoras, pero oiga, ¿este mismo apoyo lo habría tenido Sánchez a la inversa? ¿Habría perdonado tres semanas al menos de retraso en la adopción de medidas que ya conocíamos de China o de Italia? ¿Habría disculpado una manifestación masiva en la Plaza de Colón? ¿Habría pasado por alto un Consejo de Ministros con siete horas de retraso para anunciar el estado de alerta? Evidentemente no. Solo tienen que recordar su actitud con el ébola. El mismo que pide indulgencia por lo que hizo mal ayer, pues se atrevía a las cosas que se ha atrevido este peculiar personaje a lo largo de su legislatura. Arreglar un error con otro, al menos huno haga olvidar el anterior.

Ahora si quieren que les diga la verdad, hemos de redoblar nuestro apoyo al personal sanitario, hacer todo lo posible para que, efectivamente, todo el esfuerzo presupuestario del Gobierno, todo el esfuerzo social sea por apoyarles, para evitar la escasez de material sanitario, para blindar al personal sanitario de nuestro país y en la medida de lo posible agilizar de verdad el aumento de las pruebas y a ver qué nos depara todo ello, si es que no lo sabemos.

Por cierto, los niños ahora podrán acompañar a sus padres a la compra, habrá restricciones en las zonas comunes en las urbanizaciones que algunas urbanizaciones, en fin, la piscina, el pádel y todo eso, como técnicamente esto no es la calle, pues aquí estamos jugando una partida a pádel. No, ciertamente no.

Desde hoy se puede solicitar el aplazamiento de la hipoteca y, luego, además, miren, nos quedamos con algunos sonidos porque, efectivamente, hay una demostración de sentido del humor muy interesante por parte de todos. Y una de ellas es esta señora

Bueno, esa es la realidad. El día 29 se retoca la hora y pasamos una hora más en casa. ¡Qué maravilla!