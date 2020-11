Herrera: "El populismo de Trump no es el de Vox, sino el de Sánchez"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, vamos a ver, es jueves, es 5 de noviembre, es un día que, como le contaba a las 06:00, hacemos tanta información cruzada y tenemos tanta desde el escenario norteamericano que igual acabamos hablando del recuento en Galicia y del confinamiento perimetral en Michigan, o sea, que... Ya desde ayer... Empecemos por los yankis. El lío sigue siendo morrocotudo, amenaza con una criss institucional casi sin precedentes porque Joe Biden está sobre el papel bastante cerca de conseguir la victoria, pero Donald Trump sigue decidido a llevar el resultado electoral a la Corte Suprema acusando al sistema, nada más y nada menos, que de fraude.

¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, pues que Biden, que ya es el presidente más votado de la historia de EE.UU. en caso de salir, se ha hecho con la victoria en plazas clave como Michigan y Winsconsin. Ahora todo está centrado en un estado, que es el de Nevada, salvo que los recuentos digan lo contrario que pueda haber, si el señor Biden gana Nevada, que está cerca de hacerlo, pues gana la Presidencia. El señor Donald Trump no está contento con eso, claro, evidentemente, acusa de fraude, no ha presentado pruebas, pero sospecha de todo ello y denuncia un comportamiento ilegitimo e ilegal por parte de votos que se habrían acumulado en algunos colegios electorales y en algún estado con más votos que personas donde habrían votado teóricamente los muertos. Todo eso está por demostrar. Hay una batalla legal importante que se anuncia en los EE.UU., lo cual da una inestabilidad al país notable.

Es verdad que en aquel lugar mataron a Trump antes de hora. Y Trump no sé si tiene siete vidas, pero, desde luego, algún estertor más de vida va a dar en esta última batalla. Aquí, en la Unión Europea, somos muy rápidos a la hora de establecer clichés. Y miren, los norteamericanos han demostrado que son individualistas, no gregarios, que podrán decir la ola de opinión ha sido una, la que establecen los medios, las tendencias que adivinan las empresas de sondeos, pero luego individualmente cada uno hace lo que le da la gana. Y a la vista está en este resultado. Todo es sobre el papel lo que les estoy diciendo. Si el señor Trump comienza a recurrir, ahí se pueden tirar sin presidente días, semanas y puede que hasta meses, a no ser que al final doble la mano y diga que reconoce su derrota. Eso en Trump no va a ser tan fácil.

Hay cien millones de votos adelantados que no se reportan el mismo día de las elecciones. Y Trump ha dejado caer que hay que ver qué extraño que fuera por delante en algunos estados clave y luego, justo al final, Biden le adelante. Bueno, esas cosas es verdad que también pueden pasar.

Ahora echaremos un vistazo a esa realidad porque tanto Michigan de arriba y Michigan de abajo, ¿a nosotros en qué nos afecta? Pues nos afecta porque España es un país exportador y la cuenta exterior, nuestro servicio exterior comercial, es el que nos ha salvado en momentos delicador. Es el que su vigor ha hecho posible en el automóvil, en la alimentación, en muchos sectores, hombre, que las cuentas españolas respiraran.

Cuando se establece una batalla comercial y se establece, además, en un país tan grande como los EE.UU. o una batalla comercial o una política proteccionista a nosotros nos afecta por los aranceles. EE.UU. dice: "Si quiere usted traer queso español, pues yo le recargo aquí otro 25%". Para que usred compre otro queso, americano, que lo harán en algún país, es tan grande que harán queso. Eso es proteccionismo.

¿Eso cambia si llega el señor Biden? Está por ver, pero a lo mejor es algo más suave. Y no solamente el sector comercial. ¿En qué nos pueden presionar más? Por ejemploe, administraciones como el de Trump, ya veremo la de Biden, para que apoquinemos más presupuesto a la OTAN. Eso significa más dinero puesto en una cosa que, a lo mejor, tú quieres destinar a otra.

Y luego la batalla cultural. Trump representa una manera de entender el mundo, las relaciones internacionales, todo ello se contrapone al discurso de la izquierda globalizadora y tal, donde los demócratas parecen encajar más como correa de transmisión. De todo eso España no es ajena.

El populismo de Trump, algunos piensan que en España es el populismo de Vox. Oiga, el populismo de Trump aquí en España es el populismo de Sánchez. Analizémoslo con tranquilidad. Aquí el verdadero populista se llama Pedro Sánchez, lo que pasa que con las tornas cambiadas, y si no ahora le explico algunos detalles de todo ello.

Por ejemplo, ¿hay novedades en la pandemia? Sí, en la forma de contar de Sanidad, que reconoce 1.600 nuevos fallecidos, que no reconocía antes. La diferencia de cifras de 38 mil que reconoce el Gobierno a los 60 mil que indican todos los estudios estadísticos sigue ahí. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a poder hacer gran cosa porque ahora mismo el Gobierno está en esa situación de no acabarse de definir, por ejemplo, con el confinamiento domiciliario que le piden algunas comunidades y dice: "Pero deme tres semanas más para ver si así implementamos medidas y salvamos la Navidad".

Vamos a ver, tres semanas más es final de noviembre. ¿Qué medidas vas a implementar para salvar una campaña que comienza a final de noviembre? Pues en eso estamos. Cantabria cierra perimetralmente municipios, Murcia la hostelería, Galicia los comercios, La Rioja prorroga hasta final de mes las restricciones actuales. ¡Qué poco se habla de Madrid últimamente! Era el rompeolas de todos los males. Es que Madrid la situación está mejorando sensiblemente, están bastante por debajo de la media nacional y era los campeones de la maldad. Bueno, pues algo habrá que reconocerle a las medidas que se han tomado en Madrid y habrá que esdudiarlas por si sirven para otros lugares.

Del frente económico el que ha salido a chafar la fiesta ha sido el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que ha dicho que solamente a nosotros se nos ocurre subir impuestos en plena pandemia para baquetear aún más a la clase media trabajadora y que no había que subir el sueldo a todos los funcionarios, solo a los sanitarios. Esto, que de vez en cuando te salga un tipo independiente, el gobernador del Banco de España, que de algo sabe de esto, y te meta el dedo en el ojo a ti Gobierno, sobre todo este Gobierno acostumbrado a tener, bueno, no este, bastante mejor que este, Fernández Ordóñez, que decía sí, bueno, a todo lo que querían.

Y lo del castellano en la educación. Vamos a ver, esta es la mayor concesión de Sánchez al independentismo. No ya regalarles del todo la gestión de la Educación, que es una herramienta de ingeniería social, no, no, es preparar una enmienda con ERC, Podemos y ellos, el PSOE o lo que sea, si es que eso se le llama la PSOE, a la ley educativa de Celáa, que no sé si la Lomloe o la Lolailo, como ustedes quieran, que es hacer casi imposible que se estudie un poquito en español en Cataluña. Por supuesto, atacar la educación concertada, que debe ser de fachas, y la educación especial.

Lo de estudiar español en Cataluña era imposible porque ningún colegio ofrece español. Te ofrecen una clase a la semana de enseñanza en castellano, como llaman ellos, es decir, con esto lo que consiguen es crear ciudadanos de segunda categoría en su tierra. Todo esto para aprobar Presupuestos, pero no solo Cataluña, País Vasco, luego llegará Comunidad Valenciana, luego Navarra, es decir, estos que son tanto del derecho a decidir, que son tanto del derecho a elegir, que son tanto de los derechos individuales, dejan a ciudadanos de verdad sin derecho a elegir. La corrosiva ministra de Educación y el Gobierno de este Sánchez que ahora se quiera dar vueltas por las comunidades con la bolsa del dinero europeo para hacer propaganda en lugar de quedarse trabajando en su despacho si es que sirve para algo. Así están las cosas, pero todo es susceptible de empeorar como saben.