Trump y Biden miran con atención a Nevada y Arizona para saber quién es el próximo presidente

El escrutinio en Estados Unidos continúa y después de más de 24 horas desde que se cerrasen todos los colegios electorales todavía no se conoce quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Los expertos vaticinaban un recuento mucho más largo que el vivido en el año 2016, pero en esta ocasión la incertidumbre del pueblo americano por saber quién va a ser el inquilino de la Casa Blanca hasta el año 2024 sigue siendo la nota dominante en estas elecciones históricas por diversos motivos.

Por un lado por el clima de pandemia en el que se han producido y que de una manera u otra ha influido en los votos y también en el transcurso de las elecciones, y por otro lado por el voto por correo, que en estos comicios ha registrado cifras récord, superando más de 91 millones de votos realizados a través de esta modalidad. En este sentido, el voto anticipado está siendo clave en algunos estados como Pensilvania para que el retraso en los resultados se haga patente.

La atención se centra en Nevada y Arizona

En la mañana de este jueves, la atención se centra en estados como Nevada y Arizona, donde la diferencia entre ambos candidatos es más pequeña y pueden ser la llave para que uno u otro candidato se convierta en presidente. También es importante el futuro en Georgia, aunque en este estado la victoria republicana puede estar más asegurada. Durante la madrugada de este jueves, Biden sigue llevando ventaja en Nevada y Arizona con más del 85% del escrutinio realizado. De confirmarse estos resultados, la victoria demócrata en estas dos zonas provocaría automáticamente que Biden fuese el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Biden necesita asegurarse Nevada y Arizona

En Nevada el candidato demócrata consigue una ventaja de seis décimas frente a Trump y en Arizona la distancia es mucho mayor, dando una victoria de la candidatura demócrata por 2,8 puntos. Biden tiene que sumar estos 17 electorales, Nevada 6 y Arizona 11, a los 253 con los que ya cuenta, después de haberse confirmado a última hora de este miércoles la victoria demócrata en Wisconsin y Michigan.

Trump necesita una victoria en Nevada o Arizona

Por su parte, Donald Trump, que cuenta con 213 electores ya conseguidos, necesitaría asegurarse la victoria en todos los estados en los que ahora mismo lleva ventaja (Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska) y remontar en Arizona o Nevada. La victoria republicana en estos dos últimos estados tampoco se descarta plenamente, ya que quedaría más del 14% de los votos por revisar y la ventaja de Biden en Arizona es de 79.000 votos y en Nevada de 8.000. Aunque muchos expertos aseguran que estos estados van a terminar tiñéndose de azul y por tanto con Biden como presidente.

El 'Cinturón del óxido' cae del lado demócrata

En la mañana de este miércoles todas las miradas apuntaban al conocido como 'Cinturón del óxido', una zona industrial muy castigada por las diversas crisis y formada por los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. La remontada de Trump frente al resultado de las encuestas y su victoria en estos estados en 2016 les convertía en necesarios para Trump continuase en la Casa Blanca. Pero el frenazo en los recuentos por el voto por correo provocó que no se conocieran hasta la noche de este miércoles, hora española, sus resultados.

Trump no se ha asegurado la victoria de todo el 'Cinturón del óxido', ya que Michigan y Wisconsin se han teñido de color azul. La única alegría para los republicanos en esta zona puede tener lugar en Pensilvania, donde todavía el recuento no llega al 90% del total y Trump se está imponiendo de forma holgada a Joe Biden.

El escrutinio lento provoca incertidumbre en el pueblo estadounidense

El escrutinio todavía se está realizando con cierta lentitud en estos estados, aunque se espera que en las próximas horas se pueda conocer el resultado exacto. Por ejemplo en Nevada, que se aproxima al 90% del escrutinio, las autoridades electorales esperan confirmar el resultado este mismo jueves. Por su parte en Arizona, estado en el que Trump salió victorioso en el año 2016, el recuento también está entorno al 90% y también se espera que en las próximas horas se conozca el resultado exacto. En este sentido, si la ventaja de Biden se mantiene hasta el final del recuento puede provocar que este mismo jueves sea proclamado vencedor de las elecciones.

En los estados de la costa este que todavía no han dado el resultado también encontramos cierto retraso, pero con un conteo superior al 90%. Todos ellos auguran una victoria de Trump pero los resultados se pueden demorar varios días. En Carolina del Norte, por ejemplo, la Junta Electoral ha informado que no se entregarán los resultados de las elecciones hasta la próxima semana. Mientras uno de los estados donde más se está notando el retraso en el voto por correo es Pensilvania, donde la posible victoria de Donald Trump no podría confirmarse hasta este viernes. El estado que más retraso lleva en el conteo es Alaska, que todavía no ha alcanzado el 60% del total de votos emitidos.

Trump lleva a los tribunales el recuento en Michigan, Pensilvania y Georgia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha proclamado ganador de las elecciones en los estados de Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, cuyos resultados aún se desconocen. Además de en estos territorios, que además forman parte de los llamados estados 'bisagra' y que pueden decantar la balanza a favor de uno u otro candidato, el presidente norteamericano ha advertido también sobre declararse vencedor en Michigan, que las proyecciones de los medios del país otorgan al candidato demócrata, Joe Biden.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

En cuanto a Michigan, ha señalado que también lo reclamarán si "ha habido un gran número de votos emitidos en secreto, como se ha informado ampliamente". La red social Twitter ha etiquetado los mensajes de Trump como potencialmente engañosos. El equipo legal de Trump ha presentado demandas en Pensilvania y Michigan para intentar detener el recuento de votos en los estados. Además, su campaña ha solicitado "inmediatamente" un recuento en Wisconsin.

Biden asegura que "cuando termine el recuento" será el ganador

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que, cuando termine el recuento, será el ganador de las elecciones de Estados Unidos, al tiempo que ha pedido unidad a los estadounidenses. "Estoy aquí para informar de que, cuando acabe el recuento, creemos que seremos los ganadores", ha señalado Biden en una intervención desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware, donde aceptó la nominación demócrata a la Casa Blanca en agosto.

I’m confident that we will emerge victorious.



But this will not be my victory alone.



It will be a victory for the American people. pic.twitter.com/ZqJBVsQuQf — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

El también exvicepresidente, que ha subrayado que no pronuncia un discurso "para declarar que ha ganado", ha destacado que "está claro que los demócratas han ganado suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales para ganar la Presidencia" de Estados Unidos. De forma paralela, ha pedido unidad, antes de poner el foco en la "ansiedad" y la "división" que experimentan muchos estadounidenses. A su juicio, los ciudadanos "tienen que parar de tratar a sus oponentes como enemigos".