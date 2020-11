Simpatizantes de Trump, algunos armados, rodean centros de votación: "No van a robarnos las elecciones"

Los defensores de Trump también piden que se ponga fin al "fraude" electoral. Decenas de simpatizantes del presidente acudieron el miércoles a centros de recuento de sufragios en Detroit y Phoenix conforme los resultados se iban inclinando en contra de Trump, informa AP. Un video grabado por medios locales mostraba a gente enfadada reunida en las puertas del centro de convenciones TCF y dentro del vestíbulo, coreando lemas como "¡Detengan el conteo!" y "¡Detengan la votación!". El fuerte despliegue policial impidió que los manifestantes pudieran acceder a la zona de conteo de votos.

En Arizona, manifestantes a favor de Trump también se concentraron ante el centro de votación con el objetivo contrario: que se cuenten todos los votos. Y es que en este Estado el republicano está por detrás en número de votos frente a Joe Biden. Los manifestantes en Phoenix llenaron gran parte del garaje en el centro electoral del condado de Maricopa, donde la policía vigilaba tanto el exterior del edificio como el proceso de escrutinio dentro.

El representante Paul Gosar, republicano de Arizona y férreo defensor de Trump, se sumó a la multitud y afirmó: “No vamos a dejar que roben estas elecciones. Punto”. En imágenes tomadas por un equipo de la cadena estadounidense CNN que se encontraban en el lugar, se ve a un grupo formado por varias decenas de personas, de las que varias irían armadas.

Trump supporters are literally outside a government building in Arizona protesting the fact that votes are being counted. pic.twitter.com/hxi6VU9ZTS