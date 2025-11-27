Ni por el abrazo, ni por el cambio: la razón por la que Paco González cree que Vinicius respaldó a Xabi Alonso ante Olympiacos

La importante victoria del Real Madrid ante el Olympiacos ha servido para calmar las aguas en un momento de tensión, pero también para analizar los gestos y mensajes que se producen dentro del equipo. En el programa El Partidazo de COPE, Juanma Castaño y su equipo de colaboradores, con Gonzalo Miró, Alfredo Relaño, Paco González, Manolo Lama y Roberto Morales, han desgranado el respaldo que ha recibido el entrenador, Xabi Alonso, tras la tormenta desatada sobre su figura.

Apoyos privados y públicos

El propio técnico madridista ponía el foco tras el partido en los mensajes internos de apoyo. Como se analizó en la radio, la frase de Xabi Alonso, "me quedo con cosas que han pasado dentro", haría referencia al cariño que recibió del presidente el día de su cumpleaños, quien le transmitió el apoyo que necesitaba de forma privada. A este gesto se suma el de Mbappé, quien para los tertulianos "ha actuado de líder, no solo en el campo, sino fuera con el micrófono", dando un respaldo fundamental al entrenador.

Me quedo con cosas que han pasado dentro" Xabi Alonso Entrenador del Real Madrid

AFP7 vía Europa Press Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, hace un gesto durante el partido de la fase 5 de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el Olympiacos FC y el Real Madrid C.F. en el Estadio Georgios Karaiskakis

El gesto definitivo de Vinicius

Sin embargo, para el periodista Paco González, el principal respaldo que ha tenido Xabi Alonso sobre el césped "es la actitud de Vinicius". Según su análisis, el hecho de que el brasileño "haya salido a comerse al rival desde el minuto 1" es lo que realmente "cicatriza, de momento, la sospecha de que Vinicius está deseando cargarse a Xabi Alonso". Esta actuación llega justo cuando más se hablaba de los nombres del vestuario del Real Madrid descontentos con Xabi Alonso.

La actuación del delantero, con pases decisivos y carreras constantes, se interpreta así como un mensaje inequívoco de compromiso con el técnico. "Si tú sospechas, que había mucha gente que sospechaba de, 'este se quiere cargar a Alonso', pues no haces el partido que has hecho hoy", argumentaba González en los micrófonos de COPE, descartando que el apoyo se limite a un simple abrazo o a un supuesto cambio de actitud del jugador.

AFP7 vía Europa Press Vinicius Junior del Real Madrid CF aplaude durante el partido de la fase 5 de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el Olympiacos FC y el Real Madrid C.F. en el Estadio Georgios Karaiskakis

La 'cara B' de un partido estelar

En el debate, Juanma Castaño introdujo un matiz interesante a esta lectura, al asegurar que "Vinicius le hace más daño a Xabi Alonso jugando el partido que ha hecho hoy que si sale y es un vago". El "daño", explicado entre comillas, se refiere a que una actuación de este calibre pone más difícil al entrenador justificar su suplencia o una sustitución, como ha ocurrido en partidos anteriores. Pese a todo, Manolo Lama también ha explicado por qué Xabi Alonso está tranquilo.

Lama también ha insistido en que esta versión estelar de Vinicius no puede ser flor de un día. "Lo que tiene que hacer es demostrar lo buen jugador que es en los campos grandes", señaló, recordando los recientes tropiezos del equipo en "campos muy perros" como los de Elche o Vallecas. El reto para el brasileño es mantener esa constancia en escenarios de máxima exigencia como "el campo del Chelsea" o "el campo del Atleti", donde se miden los "megacracks".