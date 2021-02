Herrera: "Cuando la ausencia de Juan Carlos I es más visible que nunca, piden investigar la caja B de Podemos"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Son las 08:00 h de este miércoles, que es 24 de febrero de 2021. Ese punto en el calendario nos devuelve a las estaciones de penitencia y de ahí nos lleva al calvario del confinamiento porque si hace unos días nos acordábamos del confinamiento en este pueblo con premio que tienen en Italia, aquí decíamos que era una cosa de los chinos, a ver si va a llegar. Llegó tal día como ahora hace un año. Se produjo el primer confinamietno en un hotel en España, en el hotel de Adeje, en Tenerife. Allí estábamos. Coincidió, además, con la calima, aquella tormenta de arena que envolvió Canarias, el archipiélago, que nos tuvo allí retenidos felizmente. Uno siempre está muy a gusto, incluso con calima en Canarias, y decíamos a ver ese confinamiento, qué pasó y luego llegó, ya saben ustedes, el 8M, que también es un aniversario que nos va a causar estupor.

Aquella manifestación en Madrid no debió haberse celebrado porque estaba el aeropuerto de Barajas abierto, no se tomaban medidas y tuvieron el desahogo, la poca vergüenza, desde el Ministerio de Sanidad, empezando por Illa y acabando por todos los que fueron a la manifestación, que todavía no habían retirado el confeti y doblado las pancartas, que empezaron a hacerse los sorprendidos: Hombre, vaya, esta tarde la situación ha empeorado mucho. Oh, caramba, lo mismo hay que confinar”. Si hubiérais tomado la decisión una semana antes y no se hubiera producido esa manifestación estaríamos hablando de bastantes menos muertos.

Pero prepárense porque algunos no han aprendido la lección. El Ministerio de Sanidad, la banda de la tarta, toda esa reunión de pretorias bajo el mando de la señora de, organizan el 8M y vuelven a animar a tomar calles. Aún no han concretado el formato, peor bueno. ¿Cuántas miles de personas pueden juntarse en la calle? ¿Lo vais a hacer en coches como se han hecho otras? ¿O vamos a por ella porque la causa es la causa? ¡Qué poca vergüenza y qué manera de jugar con la salud de todos!

Y la pandemia nos deja buenas y malas noticias. El riesgo extremo ya lo hemos dejado, estamos en 235 cada 100 mil habitantes, los contagios bajan, los fallecidos se mantienen, 443. Y otro hito es que oficialmente en España ya hay más personas vacunadas que personas que se hayan contagiado. Esto va poco a poco. Si la vacunación masiva se produce en abril... Pero, claro, como tengamos que depender de golfos como AstraZeneca, pues olvídense de todo ello. Menos mal que está Moderna y Jhonson y a ver si llega alguna más.

Bueno, vamos a ver, 40 aniversario del 23F, toques de sensatez y también de miseria moral. La sensatez la puso el que la tenía que poner, que era Felipe VI, que destacó el papel de su padre, lo cual le ha parecido reconfortante, correcto. Se ha sentido reconfortado en un lugar en el que está a ocho mil kilómetos de distancia después de escuchar mensajes como este, muy al hilo del momento que estamos viviendo.

Bueno, pues se dan los contrastes: las palabras llenas de serenidad, muy interesantes, hay que releerselas, de Felipe VI, y la actuación de la pandilla basura empezando por el del moño y todo lo que le rodea. Como dice Luis Ventoso, el partido “chupategi”, el PNV, los de Bildu, aquellos que sostienen a Pedro Sánchez, entre otras cosas. Pedrito, los tuyos, los que te votan a ti. Estos ni estaban, pero Iglesias su numerito: no aplaudir las palabras del Rey como un grosero maleducado que es, un adolescente mental, que es lo que se ha quedado este sujeto.

Y la casualidad ha querido que el mismo día que la ausencia de Juan Carlos se ha hecho más visible, más incomprensible que nunca, la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido al juez que investigue la caja B del mayor instigador de su destierro, que fue Podemos seguido del PSOE.

Por cierto ¿hay intentos de recomponer la vuelta a España? ¿El problema está en que vuelva a Zarzuela o no? La imagen es casi insoportable porque el rey que defendió la democracia no pudo participar en el homenaje a aquel día en el que sufrimos un golpe de Estado del que él más que nadie nos salvó. Al Rey Juan Carlos no le dejaron ir. Y el que ha hecho todo lo pasible por destrozar ese legado, que es Iglesias, el consentido de Pedro Sánchez, sí pudo acudir para despreciar al heredero, a la institución, a la Monarquía y, además de comparar el encarcelamiento de Pablo Hasél con la libertad de don Juan Carlos para ponerse del lado del violento.

En un país normal, seguro de sí mismo, con la memoria histórica de la verdad, estas cosas no pasarían. Primero, no sería vicepresidente un sinverguenza que denigra el Estado de Derecho, que se permite atacar la monarquía desde el Gobierno, que alienta la violencia de los macarrias encapuchados, que acusa, que manda y hace lo posible para mandar al exilio a don Juan Carlos diciendo luego que se ha fugado, cuando el imputado es su partido, que insulta a millones de españoles, que aplaude a Otegi, que intenta reescribir la historia para que aquel formidable salto de la dictadura a la democracia que fue la Transición se convierta por su propaganda en un pacto mafioso de élites franquistas usurpando el poder.

Convendría recordarle que la Transición la hicieron posible fundamentalmente dos sectores: uno, lo que quedaba del Movimiento y otra el PCE, que fue el verdadero partido que estuvo en la oposición. Comunistas de entonces como Tamames, no como estos que habrían sido incapaces de hacer una transición a nada.

¿Pero qué nos ha pasado para tragarnos a un tipejo como Iglesias? Para acomplejarnos por algo tan bueno que hicimos como la Transición y para callarnos cuando mamarrachos como estos, Iglesias, Echenique, se permiten despreciar a Juan Carlos, no saludar a Felipe VI; para aceptar sin más que destierren a un gran rey mientras mantienen en el gobierno a una recua de chavistas, extremistas, batasunos, separatistas... La peor chusma, la pandilla basura que ayer montó la rueda de prensa en la que no quisieron dar los mensajes en castellano. Pues ahí se van a quedar. Yo, desde luego, voy a hacer como Expósito, no los voy a traducir.

Esto no va de socialistas ni de izquierdas o de derechas, de monárquicos o republicanos, va de demócratas españoles o de populistas caribeños, que son los que tienes tú, Pedrito, ahí, los que crías y amamantas y en los que te basas, no sé por cuánto tiempo porque me da a mí la sensación de que estás pensando que ahora llegan las vacunas, va a llegar el dinero de Europa, puede haber cierta recuperación económica, esto puede venirse arriba, que lleguen alemanes o ingleses que ya están vacunados y si yo me hago y disimulo un poquito más el centrista, el pacto con el PP ahío lo tienen como primer aperitivo, a lo mejor resulta que remonto el vuelo después de los resultados inútiles, por cierto, en Cataluña. Como que yo lo tengo eso... No lo descarten, que el ansia viva por el poder es el ansia viva por el poder.