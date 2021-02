Alberto Aza, exjefe de la Casa Real: "El discurso del Rey fue el final de la triste película del 23-F"

Este martes se ha celebrado el 40 aniversario del Golpe de Estado que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, uno de los momentos más complicados para la reciente democracia que llegaba a nuestro país. En este sentido, muchos fueron los protagonistas de aquel día, pero destacan ciertos nombres como el del Rey Don Juan Carlos, que con su discurso en la madrugada del 24 de febrero consiguió para el golpe.

Aquel día, Alberto Aza era director del Gabinete de Adolfo Suárez, y más tarde ocupó el cargo de jefe de la Casa Real. Aza ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar cómo se vivió aquel día las palabras del Rey Don Juan Carlos: "Oír aquel discurso fue el descanso más profundo de las personas que estábamos en aquellas responsabilidades en aquel momento. Una alivio y fue el final de una triste película. El mensaje solucionaba el problema, porque los altos mandos del Ejército sabían que no había golpe de estado, y por lo tanto estarían más tranquilos".

También ha señalado cómo vivió Suárez las largas horas en el Congreso y cuál era su impresión sobre Alfonso Armada: "No tuve ninguna oportunidad de hablar con él, el presidente estaba totalmente aislado y no había manera de tomar contacto con él. Adolfo Suárez salió directamente desde el Congreso de los Diputados hasta Zarzuela, donde llegó totalmente convencido de que se había equivocado en el juicio que en el pasado había emitido sobre Alfonso Armada. En el sentido que Adolfo Suárez pensaba que Armada no estaba jugando a favor de la democracia. Mientras estuvo en el Congreso, pensó justo lo contrario. Fue el Rey nada más llegar quien le dijo que estaba completamente equivocado".

Por último, Aza ha pedido que se haga una reflexión, desde las distintas ideologías políticas, para poner en valor el papel tan importante que el Rey Juan Carlos tuvo aquel día y también en la implantación de la democracia en nuestro país: "Yo creo que sería bueno que todo el mundo, desde todas las perspectivas políticas, que están haciendo política gracias en la gestión que se hizo en el pasado para asegurar el futuro de este país hacia una democracia. En ese proceso la figura del Rey fue fundamental, durante ese proceso y sobre todo en el 23-F. Creo que sería un buen acto de generosidad el reflexionar que gracias a todo eso estamos aquí hablando en libertad y en democracia".