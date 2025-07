La respuesta de Pedro Martín al Real Madrid por la selección del nuevo presidente del CTA: "Más de lo mismo no es..."

Francisco Soto, abogado y socio del despacho Garrigues, es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) tras su presentación este miércoles en la sede de la RFEF, en un acto junto al presidente Rafael Louzán, con el lema "exigencia, transparencia y respeto".

El nuevo responsable del CTA avanzó que, en diez o quince días, anunciará el equipo con el que va a trabajar, y que la junta directiva va a ser sustituida por una estructura funcional con responsables en cada área, que incluyen un responsable de relaciones institucionales y portavocía, un director técnico, un responsable de VAR, otro de inteligencia artificial y otros para fútbol femenino, fútbol sala y fútbol playa.

¿CÓMO HA SENTADO LA DECISIÓN AL REAL MADRID?

En El Partidazo de COPE Melchor Ruíz ha contado cómo ha sentado en el Real Madrid la decisión de Louzán de nombra a Francisco Soto presidente del CTA. "Tenían la esperanza de que iba a ver un cambio absolutamente radical. Aunque no conocen directamente a Francisco Soto, entienden que no es el cambio que esperaban. Tienen sus dudas y no están convencidos", explicaba.

También dio a conocer el sentimiento del Real Madrid Nacho Peña y dijo: "Lo ven superficial, como un poco operación cosmética, es decir, que no van al fondo del asunto. Y el Real Madrid el fondo del asunto lo ve un poquito en la independencia judicial y arbitral también. Ellos quieren que los árbitros no dependan directamente de la RFEF o que no dependan de La Liga. Al Real Madrid le gustaría que fuera un organismo totalmente independiente".

la crítica contundente de Pedro Martín

Pedro Martín, en El Partidazo de COPE al escuchar las palabras de Melchor Ruíz y Nacho Peña, ha manifestado su profunda preocupación por la exclusión de los árbitros en el proceso de elección de su nuevo presidente, calificando esta situación como "una injusticia notable".

“Insisto en que resulta lamentable que los árbitros no puedan elegir a su propio presidente, algo que llevo reclamando desde hace mucho tiempo en el mundo del fútbol. Los únicos que no tienen derecho a votar para esta posición son precisamente los árbitros”, comentó el comentarista arbitral de Tiempo de Juego.

Pedro Martín también ha señalado que el Real Madrid "no debería mostrarse insatisfecho", ya que considera que lo ocurrido representa "un cambio revolucionario" en la estructura arbitral, contrario a la percepción del club.

lAS DUDAS de pedro martín SOBRE EL NUEVO PRESIDENTE

Asimismo, Pedro Martín ha expresado dudas sobre la capacidad de Francisco Soto para asumir la presidencia del CTA, debido a que nunca ha arbitrado en categorías profesionales. “Ahora se va a designar a una persona que es como un entrenador que nunca ha debutado en primera división, y muchos jugadores se preguntarán con qué experiencia cuenta", aseguraba.

Y agregaba para finalizar: "Por mucho que los árbitros de primera división, que ahora serán sus subordinados, le indiquen ciertas directrices, es probable que piensen: ‘¿Quién es este para decirnos qué hacer?’ Ese podría ser el principal obstáculo que enfrente Francisco Soto en su relación con los árbitros. No obstante, está claro que intentará impulsar cambios en el arbitraje".