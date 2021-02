¿Qué Comunidades Autónomas vacunan ya contra el coronavirus a los mayores de 80 años?

Media España está a la espera de vacunar a los mayores de 80 años que viven en sus domicilios, ya que por el momento sólo se administra este tratamiento en 11 comunidades autónomas a este colectivo.

Las vacunas anti-covid, en las que están puestas todas las esperanzas de los mayores para reducir la mortalidad, se están distribuyendo de forma desigual en las distintas comunidades autónomas. En 11 de ellas han empezado ya a inyectarles las dosis en centros de salud y en domicilios a los pacientes que por su situación no se pueden desplazar.

En concreto han comenzado en Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, La Rioja, Extremadura, Canarias, Cantabria, Murcia, Asturias y Aragón, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A todas ellas se sumarán, previsiblemente, también esta semana el País Vasco y Castilla y León.

Madrid no ha empezado aún a vacunar a los mayores de 80 años que viven en sus domicilios, pero tiene previsto hacerlo a partir de la semana que viene, al igual que la Comunidad Valenciana, y ha anunciado que espera poder iniciar antes del verano la “macrovacunación”, es decir, a toda la población en general.

Por su parte, Castilla y León tiene previsto comenzar “en breve”, mientras que Baleares y Navarra calculan iniciar este proceso de vacunación durante el mes de marzo. Las vacunas que se están administrando mayoritariamente a este colectivo son las de Pfizer y Moderna.

MADRID

La Comunidad de Madrid comenzará a vacunar la próxima semana a los mayores de 80 años en los hospitales de la región y espera poder iniciar antes del verano la “macrovacunación”, es decir, a toda la población en general.

Por ello, ha modificado la normativa para que la autoridad sanitaria pueda habilitar espacios y locales en instalaciones públicas y privadas que reúnan las condiciones necesarias para desarrollar la vacunación, y utilizar espacios como el Wanda Metropolitano y el Wizink Center.

CATALUÑA

En Cataluña la vacunación de las personas mayores de 80 años se inició la pasada semana y se empezó por las que tienen el grado 3 de dependencia, es decir ,los que no pueden valerse solos, mayoritariamente en sus domicilios.

Las enfermeras de la atención primaria lideran y coordinan la vacunación de estas personas mayores, de los que a muchos ya se hace el seguimiento de su estado de salud en los 400 centros de atención primaria existentes en Cataluña.

El presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFIC), el doctor Antoni Sisó, ha asegurado este lunes a EFE que la red de centros de atención primaria de Cataluña "es suficiente" para afrontar la vacunación de los mayores.

CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla-La Mancha la semana pasada se comenzó a poner la primera dosis de la vacuna a los mayores de 80 años que no viven en residencias, una población que en esta región ronda las 120.000 personas. A este grupo, se les inocula la vacuna de Pfizer, tanto en el centro de salud como en su domicilio si no se pueden desplazar.

ANDALUCÍA

En Andalucía el plan de vacunación a este colectivo comenzó el pasado 11 de febrero y ya se ha puesto la primera dosis al 26 por ciento de los mayores de 80 años que no viven en residencias. Se les administra la vacuna de Pfizer o Moderna.

La inmunización empezó con las personas que podían desplazarse a puntos acordados y esta semana está previsto que comience a administrarse el fármaco a los grandes dependientes en sus domicilios.

BIEL ALIÑO / EFE

EXTREMADURA

En Extremadura ha arrancado esta semana la vacunación del grupo de mayores de 80 años que residen en sus domicilios y la de sus cuidadores profesionales, con una previsión de que este colectivo reciba en los próximos días 11.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que será la destinada a ellos.

El proceso de vacunación de este grupo se llevará a cabo preferentemente en los centros de Atención Primaria de la región, aunque cada área de salud será la encargada de planificar este proceso. Aunque el grueso de la vacunación para los mayores de 80 años que viven en sus domicilios arrancó este lunes, el Servicio Extremeño de Salud ya vacunó a un centenar de ellos la semana pasada en las áreas de Navalmoral de la Mata y Llerena-Zafra, al sobrar dosis de vacunas.

CANTABRIA

En Cantabria también se ha empezado a vacunar a los mayores de 80 años que no residen en residencias, no así a sus familiares y cuidadores, y tienen que acudir a los centros de salud o al lugar que sean citados, salvo los que no pueden hacerlo que se inmunizarán en los domicilios. A este colectivo se le está administrando la dosis de Pfizer.

CANARIAS

En Canarias ya han empezado a vacunar a este segmento de edad que reside fuera de las residencias, con dosis de Pfizer y Moderna, y que asciende a 70.073 personas. A todos ellos se les va a administrar la dosis correspondiente en centros de salud y de día, así como en domicilios.

Básicamente se ha empezado por las islas menos pobladas, es decir las no capitalinas, donde el proceso de vacunación del resto de grupos ha concluido más rápido (Gran Canaria y Tenerife prácticamente suman 1,9 de los 2,2 millones de habitantes de las islas).

ARAGÓN

La vacunación a los mayores de 80 años comenzó en Aragón el pasado martes, 16 de febrero, en 23 centros de salud de toda la comunidad, ya que aún no está aprobada la ficha técnica para poder usar la vacuna a los domicilios. Se les vacuna con la de Pfizer.

La semana pasada se administró la vacuna a 1.800 personas mayores de 80 años y esta semana está previsto hacerlo a 26.684 personas, de las que 7.098 son dependientes de grado 3 y mayores de 80 años.

MURCIA

La vacunación de los mayores de 80 años empezó en Murcia la pasada semana, durante la cual se inmunizó con la primeras dosis a unas 5.000 personas. Solo se ha vacunado a los ancianos y a los cuidadores profesionales. Las vacunaciones, con dosis de Moderna, se realizan mediante un programa mixto, basado en inmunizaciones masivas en pabellones deportivos y en centros de salud.

PAÍS VASCO

En el País Vasco se está citando desde el lunes a los 1.800 mayores de 100 años que residen en sus domicilios para empezar a vacunarles a partir de este miércoles en los centros sanitarios y, en caso de imposibilidad, acudir a sus viviendas.

Como el colectivo de quienes tienen más de 80 años en Eukadi supera las 160.000 personas, esta semana se comienza a vacunar a los centenarios en los centros sanitarios. En el caso de tener que acudir al domicilio, para aprovechar las seis dosis de cada vial de Pfizer, los sanitarios administrarán las otras cinco a personas mayores de 80 años que vivan en el entorno, que están siendo también citadas desde este lunes.

NAVARRA

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea comenzará a vacunar, a partir del próximo mes de marzo, a las personas mayores, en orden descendente.

La inmunización se llevará a cabo en dos fases: la primera comenzará por el grupo más vulnerable, el de mayores de 80 años, y, dentro de ellos, por los que tienen más de 90 años, y en la segunda, que se espera sea en abril, se suministrará al tramo de entre 70 y 79. A continuación, a las personas de 60 a 69 años. Las personas de mayor edad serán contactadas por profesionales sanitarios mediante llamada telefónica –y con un sms recordatorio- en la que se concretará la fecha y hora para la vacunación, así como el lugar al que deberán acudir.

BALEARES

El Servicio de Salud de Baleares prevé comenzar a dar citas y vacunar a los mayores de 80 años en la primera semana de marzo. Les llamarán por teléfono para darles cita y deberán acudir a su centro de salud, salvo quienes son beneficiarios del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), en cuyo caso acudirán a administrarles las dosis a sus casas. Sólo serán vacunados los ancianos (no cuidadores).

Baleares ha dado por terminada la vacunación en residencias de ancianos y a los profesionales sanitarios de primera línea covid, prosigue con el resto del personal sanitario y a la vez con los grandes dependientes a domicilio, con la particularidad en las islas de que por cada gran dependiente se vacuna también a un cuidador, sea o no profesional. Ya han sido vacunados alrededor del 60% de los grandes dependientes, según el Ib-Salut. A los ancianos y grandes dependientes les están administrando dosis de la vacuna de Pfizer.

CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, la vacunación de las personas mayores de 80 años que viven en sus domicilios comenzará "en breve" de forma generalizada, ya que hasta ahora este proceso ha sido asimétrico en la Comunidad.

Los fármacos se suministran a través de sus centros de Atención Primaria en el caso de que puedan desplazarse o, en el caso contrario, los equipos de vacunación se movilizan hasta los domicilios para tratar a sus mayores y a sus cuidadores solo en el caso de que estos sean profesionales. La vacuna utilizada para este grupo de edad es la de Pfizer.

GALICIA

Galicia empezó ya la semana pasada a inyectar la dosis del fármaco anti-covid a los mayores de 80 años y, desde este lunes, la campaña de vacunación a este colectivo de edad se ha intensificado y es generalizada. De hecho, los servicios sanitarios llaman “hasta tres veces” para concertar hora y lugar, e ir a los domicilios, en caso de que los particulares no puedan desplazarse. En esta comunidad no están vacunando a los familiares que conviven con los ancianos, pero sí ha empezado a hacerlo al personal de ayuda a domicilio.

LA RIOJA

La Rioja comenzó el lunes, en el polideportivo de Villamediana de Iregua, situado a seis kilómetros de Logroño, la vacunación a los mayores de 80 años que no viven en residencias. La vacunación a este colectivo en La Rioja, de unas 21.200 personas, se organizará por zonas de salud básicas, para lo que se habilitarán dispositivos especiales en espacios preferiblemente amplios y cubiertos. De momento sólo se vacuna a las personas mayores de 80 años, no a sus cuidadores o familiares que convivan con ellos.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana espera empezar a vacunar a este colectivo de riesgo a partir de la próxima semana. Además, está estudiando un plan de infraestructuras para que esté "todo preparado" cuando se tengan las dosis y confía en que la vacunación masiva sea en abril.

Enric Fontcuberta / EFE

ASTURIAS

Asturias ya está vacunando a los mayores de 80 años que acuden a los centros de día y tiene previsto agilizar el proceso a medida que lo permitan las dosis que semanalmente se tengan disponibles de Pfizer y de Moderna, o de las que puedan recibirse en abril de otras como las de Jansen, por lo que no hay prevista una fecha para su conclusión. Los grandes dependientes, sus cuidadores y personas convivientes de más de 80 años serán vacunados en su gran mayoría en sus domicilios.

CEUTA

La ciudad de Ceuta puso en marcha el pasado 13 de febrero la vacunación de las personas mayores de 80 años procediendo a poner la primera inyección a 192. Sólo se está tratando a los ancianos y no a sus cuidadores o familiares con los que conviven.

MELILLA

Esta ciudad autónoma también ha empezado a vacunar este lunes a grandes dependientes y a mayores de 80 años. La vacunación se está haciendo en el Centro de Autonomía Personal del Imserso.