La reacción del Real Madrid al cambio de presidente en el CTA: "No están convencidos"

Este miércoles, se hizo oficial el nombramiento de Francisco Soto como nuevo presidente del CTA. Para quién no lo conozca, es socio de uno de los principales despachos de abogados de España. Además, fue árbitro y es delegado del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol.

A la vez que desarrollaba su carrera profesional, Fran Soto desarrolló su vocación arbitral como colegiado de fútbol entre 2002 y 2015. Esa pasión por el arbitraje le llevó a desempeñar el puesto de vocal en la Junta de Gobierno del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol y asumir el puesto de delegado en el mismo Comité.

la visión del real madrid

Una de las preguntas que más se han hecho sobre este asunto ha sido la de cómo ha sentado esto en el Real Madrid. Pues bien, Melchor Ruiz en El Partidazo de COPE desveló el pensamiento del conjunto blanco acerca del cambio que se ha producido en el CTA.

El periodista comenzó diciendo que "no es precisamente el cambio que esperaban" y que en el club presidido por Florentino Pérez estaban esperanzados tras los ceses de Medina Cantalejo y Clos Gómez. "Tenían la esperanza de que iba a ver un cambio absolutamente radical. Aunque no conocen directamente a Francisco Soto, entienden que no es el cambio que esperaban. Tienen sus dudas y no están convencidos".

El que también aportó información fue Nacho Peña. El tertuliano de El Partidazo de Cope se mantuvo en la misma línea que Melchor Ruiz. "Lo ven superficial, como un poco operación cosmética, es decir, que no van al fondo del asunto. Y el Real Madrid el fondo del asunto lo ve un poquito en la independencia judicial y arbitral también. Ellos quieren que los árbitros no dependan directamente de la RFEF o que no dependan de La Liga. Al Real Madrid le gustaría que fuera un organismo totalmente independiente", explicaba.

En su presentación como nuevo presidente del CTA, Francisco Soto prefirió no tocar el caso 'Negreira', algo con lo que, según Nacho Peña, el Real Madrid sigue muy molesto. "Yo creo que el Real Madrid no va a parar hasta que alguien pague por el caso 'Negreira'. Mientras haya árbitros en activo que hayan recibido 'coachings' del hijo de Negreira, pues el Real Madrid no estará contento con el estamento arbitral, por mucho que se pode la parte de arriba, pero no se ataque a lo profundo y lo que hay debajo. Ese es un poco el sentimiento que no termina de convencer en el Real Madrid", sentenció Nacho Peña.