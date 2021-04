Herrera, a la caza de fascistas: "Iglesias, Sánchez y 'María Pistolitas' están desesperados"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Es miércoles, es 28 de abril del 2021. Aprovecho esta apertura para enviar un abrazo a las familias de David Beriáin y de Roberto Fraile, periodistas cuajados, periodistas de experiencia real, periodistas de los peores escenarios, de Irak, de Afganistán, de Colombia, de cualquier otro lugar que ayer fueron asesinados en Burkina Faso. donde estaban realizando reportajes-denuncia sobre la caza furtiva de animales en peligro como el elefante de África. Iban integrados en un convoy que formaban dos camionetas y 20 motos, pero cuando estaban tomando imágenes en la zona con un dron llega otro convoy con hombres armados, la balacera y qué quieren que les diga... Un abrazo a sus familias y nos quedan sus buenas historias, su valor y su ejemplo.

Bueno, el que quiera venir de la India va a tener que quedarse en cuarentena o en vigilancia. Lo ha decidido el Gobierno español, un poco tarde porque, la verdad, otros países habían cerrado ya el paso a los aviones que vienen de la India porque en la India hay una cepa que está llevándose por delante las vidas trágicamente, como ayer les contábamos a las 10:00 de la mañana de millones de indios.

En España la pandemia se estanca. Ayer no se pudo batir el récord de vacunación y al hijo de la vacuna lo que ha vuelto a quedar patente es la miseria moral de los separatistas catalanes que dirigen la Generalidad de Cataluña como su cortijo. Les ha dado el tribunal 10 días para vacunar a policías y a guardias civiles y estos han dicho, bueno, que si no hay más remedio lo harán, pero que, claro, que tendrán que dejar de vacunar a catalanes para eso.

Y, además, hay un tuit de Puigdemont que muestra toda la bajura, la espesura miserable, especial miserable con la que está hecho este sujeto y lo que le rodea. Dice: "Los que agredieron ciudadanos al grito de a por ellos continúan privilegiados y protegidos por el sistema español. Les vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las cuales golpearon de forma salvaje y 1 de octubre del 2017. Este vómito de persona, de individuo, representa y fotografía exactamente al mismo vómito en la misma escoria del independentismo catalán esté en la Generalidad o esté fuera de la general. Si eso no es ser xenófobo ya me dirán ustedes lo que es.

LA CAMPAÑA DE MADRID

Última hora de la campaña de Madrid. El barrizal en el que la izquierda ha convertido todo esto es tremendo porque ya le ha llegado una carta con balas a Isabel Díaz Ayuso, que se ve que fue interceptada desde Barcelona por Correos. Y aquí se pueden hacer dos cosas: o sales como la ministra de Trabajo echándose las manos a la cara como llorando así en La sexta, que es una cosa que va muy bien para cuando salgan las cifras del paro. Vete ensayando, Yolanda; vete ensayando, bonita. O bien haces como la ministra de Industria, que sales con la navaja que por cierto no estaba manchada de sangre, era de tinta roja. Vox me ha querdio matar. O bien haces como Isabel Díaz Ayuso, que hizo esto. Bueno, lo raro es el exhibicionismo casi pornográfico con el que algunos dirigentes han sacado a colación, justo en campaña electoral, estas amenazas

Pues aquí ya lo sentimos, pero no queda otra que constatar la degradación del PSOE como partido político. Yo creo que el PSOE de verdad socialdemócrata, socialdemócrata, lo ha sido solo con Felipe González porque antes de eso era marxista, daba golpes de estado contra la República como en el 34, después durante el franquismo hivernó y luego a partir de Rodríguez Zapatero empezó la degradación bolivariana hasta llegar a este estado, hasta esta fantochada en forma de gobierno que preside Sánchez. Cuando se dieron cuenta de que si el debate político se centraba en la economía, en el bienestar material de la población, no tenían nada que ofrecer. Entonces se hicieron expertos en la política emocional, campeones en los "ismos": guerracivilismo, ecologismo, feminismo, el tontismo y todo lo que sea.

LLEGAN LOS CAZAFASCISTAS

Así que, viendo un poco las últimas horas uno la verdad que no sabe por dónde empezar porque después de haberse escandalizado porque algunos no se escandalizan lo suficiente, según ellos, con las cartas de amenazas, pues ahora se han negado a condenar la violencia sufrida por Vox en Vallecas, por ejemplo, y exigen o van a intentar que el Senado apruebe una moción anti Vox y proponen, efectivamente, cómo les diría yo, proponen un cordón sanitario, que es la expresión menos democrática que puede existe, pero que parece que la izquierda tiene esa patente, ese permiso absoluto para poder declarar cordones sanitarios a quien no le guste.

Miren, el último ya disparando a ráfaga a lo que pillan para ver si pillan algo. El último Pablo Iglesias, que ayer hacía esto. Estás desesperado, estás desesperado, moñete. Estás desesperado porque no encuentras el sitio. Estás como un loco a ver a ver si... Dando palos aquí y all. Tú que no has condenado ni siquiera los atentados de ETA, fíjate, que esos han sido reales porque mira aquí lo de las balas, a ti no te han enviado las balas, las han enviado al Ministerio de Interior en un sobre, pero a otros se las han enviado a la nuca. A otros esas balas se las han metido en la nuca. Y los que han metido las blas en la nuca tienen un partido que les apoya, que les aplaude, que les comprende, que eres homenajea cuando salen de la cárcel. Y ese partido es amiguito tuyo. Bueno, tuyo y del otro fantoche con el que te entiendes, que se llama Sánchez. Esas balas sí que son de verdad. Y vosotros podéis pasar el día buscando fascistas, que esto es maravilloso porque, damas y caballeros, han llegado los cazafascistas. Vamos por la calle buscando fascistas. ¿Dónde hay fascistas? Al metro, que seguro hay fascistas por cualquier parte. Está lleno Madrid de fascistas. Es una cosa tremensa porque ya sabe que fascista es todo el que no vota a Gabilondo según Sánchez. Ya no les digo según Iglesias y según "María Pistolitas".

Y luego, oiga, hasta María Jesús Montero, chiqui, portavoz del Gobierno. Resulta entrañable. Empieza diciendo que no va a hablar de la campaña de Madrid y escuchen porque no tiene desperdicio.

Vamos a ver, chiqui, eso, como le dijo el padre de Caracol al tren cuando resoplóe la estación de Atocha, esos cojones en Despeñaperros. Eso cuando habléis con los de Bildu, vuestros socios, los amigos de los que enviaban balas de verdad, pero balas las enviabana la nuca. Esos sí. ¿Por qué no buscáis un cordón sanitario de verdad en lugar de andar buscando cordones sanitarios compartidos, homologables, por cierto, en el Parlamento español? Tenéis muchos ejemplos en el Parlamento de la Carrera de San Jerónimo. Tanto buscar fascistas con lo cerca que los tenéis.