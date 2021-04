Ayuso, en TRECE: "Sánchez debe elegir entre solucionarnos problemas o su estado de alarma que empieza el 5-M"

La presidenta en funciones de la Comunidad y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado el programa de TRECE 'El Cascabel' para analizar las principales claves de la campaña a una semana vista de las elecciones del 4 de mayo.

Minutos antes del comienzo de la entrevista se daba a conocer que en Cataluña se ha interceptado una carta con balas dirigida a la candidata del Partido Popular, una práctica que se ha repetido durante estas últimas jornadas con otros políticos. Ante este hecho, Isabel Díaz Ayuso ha señalado que estos actos deben ser afrontados con serenidad sin darles ninguna importancia. "Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. He estado hablando con Pablo Casado, sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar, después hablaré con él. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia. Quienes hacen estas cosas buscan su minuto de gloria y que hablemos de ello, y no les voy a dar el gusto".

Sobre las reacciones que han tenido otros políticos que han recibido este tipo de mensajes, Isabel Díaz Ayuso ha defendido que tampoco le deberían dar una importancia mayo, sobre todo para mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y evitar alarmismos innecesarios: "No hay que darle más importancia para evitar estos efectos. Esto se tiene que trasladar a las autoridades pertinentes, ante los jueces y la policía para que hagan su trabajo y punto. Vivo escoltada todo el día y recibo en otras ocasiones amenazas, pero no es lo representativo. En España no hay que vivir con miedo ni hay que trasladarlo a los mayores".

Las claves de la campaña a menos de una semana del 4-M

En este sentido, Ayuso ha afeado al Partido Socialista algunas de las estrategias que están siguiendo durante la campaña: En esta campaña, por parte del PSOE, están diciendo una mentira que es que hay un 50% más de probabilidad de morir por el virus. Madrid no es esto y nuestra sociedad no lo es. Esto es meter en el sprint final de la campaña una serie de debates para despistar".

En cuanto al balance que puede hacer por ahora de la campaña, la candidata del Partido Popular ha querido reconocer todo el cariño que está recibiendo en sus actos, pero prefiere ser cauta y esperar al resultado del próximo 4 de mayo: "Las campañas son difíciles, estoy gestionándola junto con la Comunidad de Madrid en una pandemia. Estamos recibiendo tantas muestras de cariños, los mítines se llenan de jóvenes, de mayores, de personas de distintas procedencias. Tampoco quiero que acaben. Es disfrutar esto hasta el final y mi única preocupación es que no se traslade miedo a sectores de la sociedad que no lo merecen. Esto hay que afrontarlo con humildad, no sé qué opina la gente y no puedo dar nada por hecho".

Ayuso también ha valorado el aroma nacional que ha tomado esta campaña desde el momento en el que decidió disolver la Asamblea de Madrid. En esta dirección, la presidenta madrileña se ha referido al papel de Pedro Sánchez: "Este sanchismo quiere cambiar nuestro modelo de sociedad junto con Pablo Iglesias. Son socios que quieren quitar la autonomía a Madrid para dársela al independentismo catalán para que con el negocio que se han montado los ciudadanos vivan cada vez peor expulsando a sus empresas".

En cuanto a su particular lema de campaña, 'Comunismo o Libertad', Isabel Díaz Ayuso ha señalado que es la mejor frase para defender la unión entre los madrileños que ella defiende, frente a otras opciones basadas en la división y en la confrontación entre los ciudadanos: "Nadie pone en tela de juicio que quien ha llevado a los madrileños a las urnas he sido yo, lo dicen líderes que ni dan cuenta en los parlamentos, ni dan cualquier tipo de entrevista, ni están en la calle. El comunismo es una ideología causante de dolor y muerte en el siglo XX. Ellos quieren la destrucción y se alinean con países totalitarios y dictaduras de las que han bebido, se han formado y se han lucrado".

Con el paso de las jornadas, la campaña ha tomado un tono bastante bronco. A modo de balance, Isabel Díaz Ayuso ha analizado el papel de Unidas Podemos en esta campaña y su proyecto para el futuro de la Comunidad de Madrid: "Sin duda, esto es todo provocado por Pablo Iglesias, una persona que nunca ha dudado en pactar con el entorno político de ETA, es el que ha fomentado los escarches, los puso de moda en nuestro país y quiere guillotina para los adversarios. Jalea y anima a que los vándalos destrocen los escaparates de los negocios en Madrid o Cataluña. El entorno de Podemos ha estado siempre relacionado con movimientos violentos cuando no han tenido condenados por lo mismo en sus listas".

En relación a la jornada electoral, Ayuso ha pedido a todos los madrileños que vayan a votar el próximo 4 de mayo con toda tranquilidad desde el punto de vista sanitario: "También quiero trasladar un mensaje de seguridad a la hora de ir a votar, igual que ir a vacunarse. Está todo perfectamente organizado para que quienes vayan a las urnas el 4 de mayo lo hagan con seguridad que estamos obligados a darles. Que nadie se relaje, cuanto más suba la participación, más posibilidades hay de que el proyecto nefasto de Sánchez e Iglesias y que está siendo lo peor para nuestro país acabe por derrumbarse y comience una nueva etapa en España tan importante".

El Gobierno de Madrid después del 4-M

En cuanto a los posibles pactos, Ayuso señala que no tendrá ningún inconveniente en sentarse a negociar con Vox, pero está segura de conseguir un resultado suficiente que le permita gobernar la Comunidad de Madrid con un proyecto sólido. "La sociedad madrileña se ha levantado y quiere ir a unas urnas de manera festiva, celebrando este día, nunca había visto tanta ilusión en el centroderecha en la vida. Lo quieren frenar de alguna manera y quieren que nos dividamos con Vox".

Sobre la composición de un posible gobierno tras las elecciones, Ayuso ha querido dejar claro que existe la posibilidad de apoyarse en gestores de Vox o Ciudadanos, siempre que tengan ganas de trabajar por la Comunidad de Madrid: "Las urnas tienen que decidir qué sale. Quiero tener fuerza y que no se me vuelva a parar en los parlamentos. Tengo claro lo que hace falta para Madrid y pido confianza masiva para hacer un proyecto unido. No quita que si hay buenos gestores en Ciudadanos o en Vox estén conmigo. Necesito a los mejores en Madrid. Si están fuera, los buscaré, pero un proyecto con cabeza, corazón y boca en la misma dirección que es algo que no podía tener antes".

Ayuso responde a los ataques del PSOE a su política

En cuanto al papel del Partido Socialista en esta campaña, Isabel Díaz Ayuso ha señalado que su discurso ya no tiene credibilidad, ya que es ambiguo y solo se centra en el ataque frontal a las políticas que se aplican en Madrid: "Invito a las comunidades socialistas que hagan lo propio y bajen impuestos. Países socialdemócratas vecinos como Portugal los están bajando. El capital y la empresa es libre. Prefiero que ese capital se quede con nosotros. Han estado insultando a la Comunidad de Madrid durante año y medio diciendo que éramos una bomba vírica, un paraíso fiscal, todo eso que hemos escuchado que es más de lo mismo. No van a los barrios que dicen representar, ni van a la escuela pública que dicen defender, ni utilizan la sanidad que comentan, o te hacen cierres masivos de las comunidades autónomas y bien que se van de vacaciones fuera".

En este punto ha querido valorar uno de los puntos que más debate ha generado en los últimos meses en la política madrileña, y que tiene que ver de forma directa con la hostelería: "La hostelería lleva aparejado el comercio. Un restaurante o un bar lleva consigo proveedores, al sector del transporte, del taxi, es una economía mucho más amplia. Solo en Madrid, unidas junto al comercio, son el 62% de nuestro PIB. Me han intentado obligar a cerrar todo eso cuando está demostrado que no es la solución y los ciudadanos necesitamos vernos y estar con nuestras familias. El estado de ánimo es vital".

También se ha referido al ocio nocturno: "Hemos pensado para todos ellos, especialmente los más jóvenes, que han perdido etapas especiales, o para los mayores, que quieren ver crecer a sus nietos, estar con sus hijos. El ocio nocturno ha sido de los más golpeados porque es complicado poner normas sanitarias que aseguren que el virus no se contagia. Cuando abramos más tarde las 23:00, habrá restricciones y mientras tanto compaginaremos con más terrazas y actividad al aire libre. Es que el problema es que no hay vacuna, llegan menos dosis, se crea confusión, tenemos que poner el acento en solucionar esto con vacunas".

Sobre los principales ataques recibidos por la oposición y también respecto a algunas de las leyes más polémicas del Gobierno, Ayuso se ha querido centrar en el papel de su Gobierno en materia de Educación: "Somos de las pocas comunidades autónomas que no te dicen a qué colegio ir según tu código postal. Es el verdadero ascensor social, cualquier familia puede elegir. Hemos ampliado los conciertos sorteando los flancos que ha dejado la Ley Celáa, porque como toda ley que se hace de manera torticera y con nocturnidad tiene sus fallos".

¿Qué pasara después del final del estado de alarma?

Respecto al final del estado de alarma el próximo 9 de mayo, Isabel Díaz Ayuso piensa que Sánchez tiene un plan preparado, pero que no lo hará público hasta que se cierren los colegios electorales en Madrid: "Creo que prepara algo el Gobierno Lo que estamos haciendo en torno a las 23:00 es positivo, son medidas suficientes para que la maltrecha economía pueda seguir sobreviviendo. Si decretamos los cierres a las 23:00 y ya no hay límites de movilidad trasladamos el virus a las casas. Estoy convencida de que las medidas que no son populares están aguardando el cierre de las urnas de Madrid y veréis cómo el Gobierno tiene su plan para intentar forzar una situación en la que tengamos que aceptar su estado de alarma porque no hay otra".

En cuanto a su futura relación con Sánchez si consigue la victoria, la candidata del Partido Popular ve complicada una mejora, ya que el proyecto de Moncloa va en dirección contraria a las políticas aplicadas desde la Puerta del Sol: "Me gustaría que la relación fuera como la que tengo con otros presidentes autonómicos y alcaldes, pero es cierto que ahora mismo, no hay proyecto de Gobierno en España. Hay un plan, pero no un proyecto, un Gobierno que se eche a la espalda los problemas de los ciudadanos. El proyecto de la Moncloa va en la dirección contraria de lo que quiero para la Comunidad de Madrid. Es él el primero que tiene que decidir si va a solucionar los problemas de España o su propio estado de alarma que empieza el 5 de mayo".

Por último, Ayuso se ha referido a dos asuntos de rigurosa actualidad. Uno de ellos relacionado con el regreso de los toros a la Plaza de Toros de las Ventas y el otro sobre la vuelta de público a los estadios: "Según avancemos la pandemia y la situación mejore, los aforos, los porcentajes también se irán ampliando. Para el 2 de mayo, la tradicional corrida goyesca era algo que queríamos defender, lo haremos con aforo al 40%, y vemos para siguientes ferias a partir de San Isidro si podemos hacerlo de manera rentable con algunas ganaderías. Queremos que cuanto antes se retome la normalidad, podamos ir ampliando aforos. Según avance la vacuna y llegue el buen tiempo será posible".

"En cuanto al fútbol, los clubes deciden sobre el aforo en los estadios. Nosotros no decimos que no. La Liga ha decidido que para porcentajes determinados no les resulta rentable abrir al público, igual que a muchos productores o cantantes no les es rentable ir a Wizink Center y han pospuesto los conciertos. Queremos recuperar el 100% de la cultura, espectáculos y de la vida de Madrid", ha explicado la líder madrileña.