Ayuso, sobre la carta con dos balas que llevaba su nombre: "Solo buscan un minuto de gloria"

Minutos antes de que diese comienzo la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y candidata por el PP para el próximo 4-M, Isabel Díaz Ayuso, en TRECE, saltaba la noticia de que en una sucursal de Correos en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) ha intervenido una carta dirigida a Ayuso con dos proyectiles en su interior.

Así lo ha notificado el servicio de paquetería a los Mossos d'Esquadra, quienes se han hecho cargo de la investigación de la misiva. No es la primera vez que este hecho ocurre durante la campaña, ya que durante estos días la directora de la Guardia Civil, María Gámez, el candidato a Unidas Podemos para el 4-M, Pablo Iglesias; así como el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la de Industria, Reyes Maroto, han sido víctimas de este tipo de sucesos.

Ayuso ofrece la primera repuesta en TRECE

Ante este hecho, Isabel Díaz Ayuso ha querido restarle importancia y ha señalado que estos actos deben ser afrontados con serenidad. "Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. He estado hablando con Pablo Casado, sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar, después hablaré con él. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia. Quienes hacen estas cosas buscan su minuto de gloria y que hablemos de ello, y no les voy a dar el gusto", ha explicado.

�� "Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. Sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia".



�� @IdiazAyuso (@ppmadrid), en #ElCascabel27Apic.twitter.com/21G7TquFrz — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 27, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Horas antes de conocerse estos hechos, la presidenta en funciones ha utilizado las redes sociales para recordar lo que había ocurrido en anteriores ocasiones a destacados dirigentes de su formación. "Hoy ponía el ejemplo de cuando Mariano Rajoy fue agredido en acto público en Pontevedra y dijo ‘serenidad’. Contra Aznar han llegado a intentar cuatro veces, le volaron el coche una vez, y salió y lo primero que dijo fue serenidad. Ante la violencia y quienes intentan usar el terror para ser protagonistas de algo, serenidad y desprecio, ahí se acaba. No podemos estar hablando todo el día de lo mismo porque se crea un efecto contagio y se pone a hacer lo propio cualquiera que se aburra en casa", ha dicho.

Pedro Sánchez condena "sin paliativos" lo ocurrido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "sin paliativos" las nuevas amenazas que han recibido este martes la presidenta del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a través de dos cartas con proyectiles, que han detectado los servicios de seguridad de Correos.

"Las amenazas a Isabel Díaz Ayuso y, de nuevo, a María Gámez son amenazas a todos nosotros y nosotras", ha censurado el líder del Ejecutivo a través de Twitter después de conocerse que Correos ha detectado las misivas en Sant Cugat y Vallecas.

"Ni tolerantes ni cómplices con la violencia y la propagación del odio. Los demócratas no vamos a consentirlo. Nuestra condena sin paliativos y la mayor repulsa contra estos actos", ha añadido Sánchez en su publicación en la citada red social.