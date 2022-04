Herrera: “Lo del bombardeo de Guernica ahondó en las miserias de la izquierda española más miserable”

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Que siguen siendo días de abril inestables, con buena parte de precipitaciones peninsulares, esencialmente, y también con quizá no tanto fresco como en los últimos días pero todavía con temperaturas que entendemos por primavera mayormente que se irá consiguiendo en los próximos días.





DECLARACIÓN DE LA RENTA





¿A ustedes que les interesa saber hoy? A cada uno le interesará una cosa, a todos les concierne, aunque no les interese, les concierne que comienza la campaña de Declaración de la Renta, hoy. Tienen ustedes días para relacionarse con el Estado a través del Gobierno y del Ministerio de Hacienda.









INTERVENCIÓN DE ZELENSKI EN EL CONGRESO





Dos, ayer compartía el presidente ucraniano en el Congreso con una liturgia que es más o menos a mediar, media hora de discurso, quizá algo menos, porque este hombre tiene que moverse continuamente para que no lo localice un misil ruso, que es que hay que decirlo así. Palabras emotivas, peticiones, referencias a la historia del país, referencia al bombardeo de Guernica, podría haber utilizado cualquier otro bombardeo, hubo varios bombardeos en la Guerra Civil , el de Cabra por ejemplo, ya no hablemos de la matanza de Paracuellos. Pero el bombardeo de Guernica ahondó en las miserias de la izquierda española más miserable que es la que ha negado a perderle la cara a Putin, la que ha insinuado que Ucrania es fascista, que no quería enviar armas para que se pudiera defender esta gente de las matanzas que estaba sufriendo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio









Poco antes él había comparecido ante la ONU y ya venía calentito. Había puesto a escurrir la hipocresía de un organismo que mantiene la capacidad de veto del Consejo de Seguridad, capacidad de veto de países como Rusia, por ejemplo. Ya ven ustedes para lo que sirve en este caso la ONU, ¿no?.

Bueno, ¿qué reacción hubo? Reacción mayoritaria, absolutamente mayoritaria, de refrendo, respaldo, afecto, cariño por parte de diputados y senadores. Excepciones, bueno claro, parte de la izquierda miserable de siempre, los Enrique Santiago, este tío que es el secretario del Partido Comunista, pero el Partido comunista del 36, este está en el comunismo antes del eurocomunismo. Estamos pagando un sueldo de secretario de Estado, con la agenda 2030 que ya me dirán ustedes eso qué es, ese cuento globalista. Este se negó a aplaudir a Zelenski. Tampoco le aplaudieron al presidente de Ucrania un diputado del Bloque Nacionalista Gallego, dos de la CUP que se pierden además en ese inmoral bla, bla, bla, de siempre.

O sea, mamarracha, dejarse matar. Lo que tú dices es dejarse matar, que Putin puede matar como quiera, porque así construiremos la paz. A ti, a mamarrachas como tú, habría que verte en un sótano mientras entran los soldados chechenos, o los del grupo Wagner matando, violando, secuestrando…. y tú diciendo ‘no, no, yo estoy por la paz, por la paz’. Qué poca vergüenza tenéis, es la perfecta escoria ideológica y humana llevada a la política. En esta gente se sustenta Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa.

Audio









Lo más polémico de la intervención, lo más cuestionable fue la mención directa a tres empresas españolas: Maxan, Secorbe y Porcelanosa; una de material energético, otra de bienes de equipo y Porcelanosa, que ya le conocemos. Porque dice que siguen teniendo tratos comerciales con Rusia. Y de las tres, claro, la más indignada ha sido Porcelanosa porque Porcelanosa no tiene tratos con Moscú, tiene un 0,1% de contratos antiguos, de suministro que está obligada a cumplir.

Tienen motivos para estar dolidos porque ni tienen tiendas en Rusia, hombre hay alguna tienda multimarca que pone Porcelanosa en el escaparate, bueno eso no es tener tienda o comercio con los rusos. Estas cosas debería medirlas un poco mejor y, también, de paso si contratan a traductores que sepan hablar los dos idiomas en el Congreso, pues seguramente entenderemos mejor los discursos.

Audio









PREVISIONES DEL BANCO DE ESPAÑA





Y para que se entienda, y hablando del Banco de España, y para que se entienda cómo son las previsiones económicas de Sánchez, déjeme que lo ligue con esto diciendo que son como las traducciones al español de la intervención de Zelenski en el Congreso. Malas, tardías, borrosas, incomprensibles y… Hombre, Sánchez sabe de economía lo mismo que los niños de las próximas generaciones que van a saber de la historia de España ¿eh? Que a este el doctorado ya sabemos cómo le cayó.

El Banco de España ha vuelto a dar un baño de realidad al Gobierno, el enésimo que recogen sus informes periódicos prácticamente desde 2018 y todos ellos ignorados pese a coincidir con la totalidad de los pronósticos de los organismos económicos españoles e internacionales. ¿Qué es lo que dice el regulador? Bueno, hace una enmienda a la totalidad de la política económica del gobierno, que sin embargo se resiste a aceptar la realidad, a rectificar la planificación sustentada en disparar el gasto público y la deuda. El crecimiento de la economía española, dice el Banco de España será el 4,5, dos puntos y medio por debajo de las previsiones del Gobierno. O sea, con eso tú ya como presidente del Gobierno tienes que variar tu política presupuestaria por la vía de urgencia. La inflación media, con picos del 10 % será del 7,5. El plan de choque del Gobierno basado en aumento de la deuda no en la bajada de impuestos, apenas va a mejorar la situación, a lo sumo va a reducir la inflación entre un 0,5 y un 0,8.

España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el 23 y 24; y también será muy inferior al previsto por el Gobierno, se va a quedar entre el 2,9 y el 2,5. Cinco puntos por debajo de lo que anuncia el Gobierno. La creación de empleo se reduce a la mitad y además se desploma todo: la demanda nacional, en más de un punto; el consumo privado de los hogares en medio punto; la inversión es más de 3 puntos… Si a eso usted le añade el aumento de la deuda, el déficit, una posible subida de los tipos de interés, el incremento del esfuerzo fiscal, la mayor dificultad para acceder al crédito, el disparatad crecimiento del gasto de esta administración de manirrotos, pues háganse una idea de la situación.

Miren, las nóminas de los empleados públicos, de los empleados políticos también, rozan ya los 148 mil millones de euros anuales, 13 mil millones más que en 2019. Y es la misma cifra que ha perdido la masa salarial en las empresas en el mismo periodo.

Vídeo La jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, da las claves de la rebaja en la previsión de crecimiento para España













VIAJE DE PEDRO SÁNCHEZ A MARRUECOS





Y permítame una maldad, no tiene su punto ver a Sánchez emocionado por la defensa de la unidad de Ucrania, mientras él da de comer a independentistas como Otegi o Junqueras, o se marcha a Rabat a ceder el Sáhara y dejar un poco con el trasero al aire a Ceuta, Melilla quizás hasta Canarias. Viaja mañana, bueno, algo sabremos de este viaje en las próximas horas, o espero.





Audio