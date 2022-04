Críticas a la sorprendente traducción que ha dificultado comprender a Zelenski en el Congreso

La tarde de este martes, 5 de abril de 2022, la presidenta del Congreso, Meritxell, Batet, ha abierto el acto institucional en el que interviene el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una sesión conjunta de las Cortes Generales y le ha transmitido la solidaridad "unánime" de todo el Parlamento español porque su lucha contra la guerra rusa es "nuestra batalla".

Zelenski ha sido recibido con aplausos y todos los presentes se han puesto en pie, mientras el presidente de Ucrania agradecía la acogida con la mano en el corazón. "Queremos expresar que la batalla de Ucrania por su libertad es nuestra batalla", ha aseverado Batet antes de dar la palabra a Zelenski en un hemiciclo con las banderas de Ucrania y que se ha vestido de gala, como en ocasiones solemnes, ya que los escaños han sido sustituidos por sillas tapizadas de terciopelo rojo.

El hemiciclo ha sido ocupado en su práctica totalidad por diputados y senadores, así como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo su Ejecutivo, muchos de ellos con lazos amarillos y azules en las solapas. Además de contar con la presencia del embajador de Ucrania en España, los cónsules honorarios de Ucrania en nuestro país y a los 29 embajadores de países de la Unión Europa y de la OTAN.

No obstante, Zelenski ha acaparado toda la atención, puesto que se han instalado dos grandes pantallas en el centro del hemiciclo, bajo la tribuna de oradores, para que los asistentes pudieran escucharle y verle con detalle. Entre todas las declaraciones del presidente ucraniano, también ha llamado mucho la atención la traductora encargada de trasladar el mensaje a los medios de nuestro país.





'Traductora de Zelenski' como Trending Topic



Esta situación no ha tardado en llegar a las redes sociales, donde gran parte de los espectadores han manifestado su molestia por cómo ha hecho su trabajo la traductora. Muchos usuarios de Twitter han destacado que la joven iba hablando algo atropellada, muy rápido, se saltaba frases, se apreciaba una la falta de cohesión entre las palabras y carencia de sentido en algunos términos traducidos al castellano. Ante esto, algunos han justificado sus fallos con los nervios del momento.

"Una pena que la traductora de Zelenski esté tan nerviosa y que entone el discurso como si fuera de ella y no mantenga la calma de su presidente", decían. "Qué le pasa a la traductora de Zelenski, por favor, que le den una tila a la pobre, que le va a dar algo", señalaban. "Joder momento decisivo en la Historia y me ha dado un ataque de risa con la traductora de Zelenski, qué mal todo" o "Bueno, espero leer traducido el discurso de Zelenski, he sido incapaz de seguirlo a través de traductora", agregaban otros.

"En todo caso habrá que esperar a repasar el discurso de Zelenski una vez subtitulado para poder apreciarlo sin la enojosa interferencia de la voz de la traductora, sin duda otra agente rusa que se nos ha colado", se lamentaba por su parte Jorge Bustos, Jefe de Opinión de 'El Mundo' y colaborador en COPE.

Esto ha revolucionado tanto las redes que la 'traductora de Zelenski' ha sido lo más comentado de la tarde hasta convertirse en Trending Topic de Twitter.