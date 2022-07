Herraiz: “El impuesto a energéticas y bancos va a terminar afectando negativamente a los consumidores”

Audio

Muy buenos días. Sigues en 'Herrera en COPE' y desde las 6 te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te va acompañar hasta la 1 de la tarde.

El calor en extremo no da tregua y hoy va a subir un peldaño más en muchos puntos de España. Esto no ayuda a incendios como el de Las Hurdes, que ya ha saltado desde la provincia de Cáceres a la de Salamanca y que ha arrasado más de 3500 hectáreas. La noche ha sido tranquila en lo meteorológico, hablamos del viento, y desde que se inició el fuego el martes a mediodía, a causa de un rayo, 4 bomberos han resultado heridos de forma leve.

Y también vamos a estar pendientes de la provincia de Orense. No solo rozan los 45 en puntos de Badajoz, de Sevilla o de Córdoba. Al sur de Galicia registraron ayer un récord histórico de temperatura con 43,3 grados que hoy se pueden superar. Ahora mismo tienen dos incendios activos. En Ribadavia y en Melón. Entre los dos han arrasado unas 50 hectáreas y el intenso humo provoca que, a esta hora, la carretera nacional 120 permanezca cortada a la altura de Rivadabia.

Miércoles en el que hay que analizar la letra pequeña de todos los anuncios que hizo Pedro Sánchez durante el Debate sobre el Estado de la Nación. Antes de comprobar su repercusión incluso sus consecuencias -que ya veremos lo que tienen de positivo, si es que tienen algo-, Sánchez ha querido dar un giro todavía más hacia a la izquierda.

Esto sus socios de la mayoría Frankenstein lo han tratado de aprovechar diciendo “mira, nos ha hecho caso y al final ha hecho lo que le hemos mandado”. Y no es del todo así porque de lo que se trata es de un ejercicio de supervivencia del propio Sánchez, una huida hacia adelante para salvarse de su propia autoinmolación. Una oportunidad incluso de tratar de desintegrar todavía más a sus socios de Gobierno.

Lo primero, ese impuesto a las energéticas y a la banca. Esto es un clásico junto con el impuesto a los ricos, aunque nunca se atrevan a definir bien hasta dónde se ajusta esa categoría de ricos o de pobres. Impuesto a las eléctricas y a las empresas del gas, que era previsible, y a los bancos, que casi nadie lo ha visto venir.

Esos grupos dominantes a los que se refiere Pedro Sánchez son los mismos en los que se apoyaba el presidente cuando más les necesitaba y que le han servido de cla en los actos públicos que ha organizado desde 2018 con empresas del IBEX. No hay que irse muy lejos. Ahí está ese gran acto en la Casa de América de Madrid, en agosto de 2020, para mayor gloria de Sánchez en el que no faltaba ninguno de los dirigentes de las grandes empresas españolas.

Dos años después llega una especie de ajuste de cuentas. La estimación del Gobierno es que con este impuesto a energéticas y bancos se recaude 7.000 millones de euros de los beneficios de 2022 y 2023.

En el caso de la banca dice Sánchez que como va a ganar más por el aumento de los tipos de interés, pues que lo repartan. Y en el caso de las energéticas la explicación que da es porque con el alza de los precios del gas y de la electricidad están recibiendo beneficios extra y el nuevo impuesto gravará esos beneficios.

De los beneficios extra que el gobierno se ha llevado por el aumento de los precios vía impuestos, no dice nada. Porque si hay un gran beneficiado por la desbocada inflación ese es el ministerio de Hacienda y por tanto el Gobierno de Sánchez.

Lo de anunciar que se van a recaudar 7.000 millones suele quedar muy bien, pero luego se tiene que confirmar y no siempre es así. Además, lejos de esa recaudación extra, que habrá que ver si llega o no, no hay duda de que ese impuesto va terminar afectando negativamente a los consumidores.

Este tipo de medidas fiscales acaban repercutiendo en el cliente. Y lo hemos comprobado muchas veces. Bien, subiendo los precios, bien subiendo las comisiones.

Más medidas. Pedro Sánchez no podía terminar la legislatura sin su propio plan E al estilo Zapatero y también ha decidido tirar de chequera en esta recta final de mandato. Es también una parte del populismo fiscal que prioriza el rédito electoral sin tener en cuenta cómo van a quedar las arcas públicas. El que venga después, que lo arregle. Lo de reducir el gasto de la administración y de su propio Gabinete no lo ve prioritario y por eso ya se verá quién hace frente a esos anuncios modo paguita.

Uno de los más significativos es la bonificación del 100% de los abonos de Cercanías de Renfe. Es decir la gratuidad de los títulos de transporte con varios viajes de Cercanías y también de los trenes de media distancia. Aquí tampoco sabemos la letra pequeña. ¿Quién va a poder acceder? ¿Todos? ¿Los que más ganan y los que menos ganan? Y los que no tienen acceso al cercanías ni a trenes de media distancia?

Y puestos a tirar de chequera también anunciaba una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca. La recibirán cerca de un millón de alumnos, de septiembre a diciembre. Esto es como lo del cheque cultural y que va preparando el terreno para una evidente compra de voluntades en un momento en el que las encuestas le son desfavorables.

Estas son las medidas y luego llegó también un momento para la recomendación, como el buen padre o la buena madre. Lejos de hacer autocrítica, nunca está demás decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer. En la línea de la ministra de Energía. Que ahorremos.

Bueno pues son medidas que habían mantenido en suspense, que ni los propios ministros de Podemos conocían porque a la entrada del debate Yolanda Díaz dijo que no las conocían y que han dejado descolocados a los socios de Sánchez. Ese es parte también de su objetivo. En un momento de división en Podemos, lo que quiere Sánchez es sacar tajada.









Luego llegaron los turnos de réplica con un Núñez Feijóo en el hemiciclo pero que no pudo intervenir porque no tiene la condición de diputado. Hubo un momento en la intervención de la portavoz del PP, de Cuca Gamarra, en el que, empleando el tiempo reglamentario del que disponía, lo utilizó para pedir a la Cámara un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco.

Y aquí hay que decir que todos los grupos se pusieron de pie, incluidos los diputados de Bildu, que imaginamos que lo hicieron sin ningún convencimiento y solo por no estropear todo lo que han conseguido en su acuerdo con Sánchez. Ellos priorizan las cesiones reales, todo lo que les viene dando el presidente -no hay más que ver la ley de la memoria democrática- antes que levantarse o no durante un minuto de silencio.

Por cierto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no se levantó durante ese minuto de silencio, afeó a la portavoz del PP que ese minuto no hubiera sido consensuado en la junta de portavoces.

25 AÑOS DEL ASESINATO DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO





Al margen de si es preceptivo o no ese trámite, lo positivo es que se recordó a Miguel Ángel Blanco en un aniversario muy especial. Hoy 13 de julio de 1997, hace apenas una hora, a las cinco de la mañana en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián se confirmaba lo que los médicos ya habían avanzado. Las heridas provocadas por los dos disparos de bala eran incompatibles con la vida y a esa hora certificaban la muerte de Miguel Ángel Blanco. 12 horas después de que fuera tiroteado en un monte de Lasarte, 12 horas en un coma irreversible que se puso final a las cinco de la mañana.

En el podcast “Miguel Ángel Blanco aquellas horas jamás contadas” hay un testimonio que refleja muy bien lo que se vivió tal día como hoy. Es el médico Luis Miguel Querejeta, el forense que realizó la autopsia al cuerpo de Miguel Ángel. Hay que ponerse en el lugar de aquel equipo de profesionales, que no son ajenos a todo lo que rodeaba ese asesinato y que, probablemente, se están enfrentando a una de las pruebas más duras de su carrera.

Sensación de silencio que en la calle tornó en un clamor unánime en las calles. Ese mismo 13 de julio se instaló la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Ermua y la indignación fue creciendo desde este municipio vizcaíno, por todo el País Vasco y por el conjunto de España.

Al día siguiente, ya un 14 de julio, Miguel Ángel Blanco era enterrado en el cementerio de Ermua tras un funeral al que asistió el entonces Príncipe de Asturias.

Pues eso tal día como hoy hace 25 años. Mañana se aprueba la Ley de Memoria Democrática que el PSOE ha pactado con Bildu.