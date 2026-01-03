Contundente reacción de Paco González al penalti que le pitaron al Racing en Zorrilla: "O el árbitro no ha visto fútbol en su vida o les atontan con lo que les explican"

El Real Valladolid-Racing de Santander celebrado durante el primer fin de semana del año 2026 vivió un momento que indignó tanto a seguidores pucelanos como a los comentaristas de Tiempo de Juego.

En el minuto 78 de partido, el árbitro andaluz Milla Alvéndiz llama desde el VAR al colegiado de campo, Sánchez Villalobos, para revisar un posible penalti de Tomeo a Arana. Sánchez Villalobos lo ve y pita penalti, para sorpresa e indignación de la afición del equipo vallisoletano, que vio la repetición en los videomarcadores.

No fueron los únicos sorprendidos: en el estudio de Tiempo de Juego, Paco González, Pedro Martín y Javier Casquero expresaron su indignación con la decisión del árbitro principal.

En la imagen, se ve que tanto el futbolista del Racing como el del Valladolid van a la disputa de un balón, y en la acción, Tomeo acaba tocando el tobillo de Arana pese a que ninguno de los dos llega a tocar el esférico. Para el árbitro es pena máxima y cartulina amarilla para el futbolista del equipo blanquivioleta.

EN TIEMPO DE JUEGO NO SE EXPLICAN EL PENALTI

El director de Tiempo de Juego, Paco González, tiró de ironía para explicar lo sucedido: "O Ángel García está a los mandos del VAR o no entiendo este penalti".

Pedro Martín gritaba desde su micrófono: "¡Échale, pero de España!" al árbitro, en alusión a Tomeo, mientras que Javi Casquero se preguntaba "¿esto cómo puede ser? Es lamentable".

Andrés marcó desde los once metros y el Racing empató 1-1.

Casquero se preguntaba de forma irónica si los dos colegiados pueden volver a pitar: "Es que este penalti no lo he visto en mi vida".

Paco González dejó sentenciados a los dos árbitros: al principal y al del VAR. "Yo creo que o no han debido de ver fútbol en su vida, o las cosas que les explican les atontan del todo. ¿Pitar penalti por eso?" González, con tono sarcástico, recordó que, durante la próxima entrega del vídeo del CTA 'Tiempo de Revisión', "dirán que todos bien, salvo un saque de banda que se hizo mal en Eibar o no sé qué". Su conclusión no pudo ser más demoledora: "Esto es una vergüenza".