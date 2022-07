Unidas Podemos aplaude las medidas del Gobierno aunque solicita que se apliquen propuestas adicionales

Unidas Podemos ha celebrado el giro a la izquierda que ha dado este martes Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación y cree que por este camino aumentan las posibilidades de revalidar el gobierno de coalición en 2023, ha asegurado el portavoz parlamentario, Pablo Echenique.



Con una intervención en la que también ha atacado al PP, Echenique ha pedido al presidente del Gobierno que deje de mirar hacia los populares y saque adelante las iniciativas que quedan en este año largo de legislatura con la mayoría de la investidura.



"No hace falta que siga tendiendo la mano al PP, ya hemos comprobado que nunca se la va a coger y más bien lo que piensan es en cortársela", ha señalado para arremeter contra los populares, entre otras cosas, por no renovar el Poder Judicial, un comportamiento, a su juicio, "sedicioso".



El portavoz de Unidas Podemos ha valorado el golpe de timón del presidente después de meses en los que "algunos mensajes desorientaban el rumbo" y tocaba reorientarlo con medidas "valientes" como las que ha adoptado este martes el presidente, ha dicho tras apuntar otras propuestas que quiere Podemos.



La creación de un fondo de mil millones de euros para reforzar la sanidad y la educación públicas; establecer un tope al precio de la gasolina y el gasoil o una ley de familias son algunas de estas iniciativas moradas.



Sobre esos mensajes desnortados que Echenique ha atribuido a Sánchez ha mencionado el aumento del gasto militar, una de las cosas que les ha distanciado estas semanas de sus socios socialistas, al señalar que las sanciones económicas no han desanimado a Rusia y han beneficiado a EEUU.



En cambio, "a quien seguro que le va mal que se alargue la guerra es a Ucrania y a la UE", ha asegurado.



Por eso, Unidas Podemos, ha subrayado el portavoz, el Gobierno tiene que centrar sus esfuerzos en lograr la paz y en destinar todos los recursos que se puedan para proteger a la gente en lugar de aumentar la inversión militar.



Echenique también ha hablado de los audios de Antonio García Ferreras y el excomisario José Manuel Villarejo en las que el periodista duda de la veracidad de una información sobre supuestos pagos a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal y aún así difunde "esa noticia falsa", ha acusado Echenique.



Recuerda además a Sánchez que en los nuevos audios "habla de usted, señor presidente, dice que le va a calzar una hostia", y esto "es muy grave para la democracia", ha sostenido.



Jaume Asens, portavoz de los comunes, se ha repartido el tiempo con Echenique, y ha hecho alusión a la reunión que el viernes mantendrán Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés, para pedirles que no desaprovechen el momento histórico "y valentía para acabar con el delito predemocrático de sedición".



También Asens ha reclamado al presidente que se deje de "decretos de la guerra" y se aplique en los decretos sociales, aparte de afearle que se refiriera a los 37 muertos en la valla de Melilla como un error. "Eso es inaceptable".