COPE estrena este miércoles el podcast ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas'

“La autopsia de Miguel Ángel Blanco es algo imborrable”. Han pasado 25 años del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua y Luis Miguel Querejeta, forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, no duda ni un minuto en responder a la pregunta en su despacho. El de Luis Miguel es uno de los 15 testimonios que podrán escuchar los usuarios de cope.es a partir de este miércoles 29 de junio. Coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de ETA, la cadena estrena el podcast original ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas’.

A lo largo de tres episodios de alrededor de 30 minutos de duración cada uno, el documento sonoro propone al usuario un viaje emocional. El mismo que recorrieron las personas que vivieron en primera línea el secuestro y posterior asesinato del joven político. Hasta 15 personas con responsabilidad entonces relatan el dolor que les produjo el crimen de la banda terrorista. Muchos no se conocían de nada. Les unía la angustia por el joven secuestrado.

Además de a Luis Miguel Querejeta, el usuario podrá escuchar el relato del entonces jefe de la UVI del Hospital Donostia, el centro médico al que fue trasladado Miguel Ángel Blanco tras ser hallado en Lasarte (Guipúzcoa) con dos impactos de bala. A ellos, se unen Francisco Vázquez, Oficial de la Guardia Civil encargado del Operativo de búsqueda del concejal de Ermua o los ertzainas que evitaron que se quemaran las sedes de Herri Batasuna tras conocer que ETA había cumplido su amenaza.

Durante 3 meses de investigaciones, COPE ha entrevistado a todos los que vivieron de cerca los hechos. A quienes 25 años confirman con su testimonio que esos tres días no se olvidan jamás. Por el podcast de COPE pasan el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, tal y como podrás escuchar en el siguiente audio, el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el Lehendakari José Antonio Ardanza, el ex consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, la hermana de Miguel Ángel, Mari Mar Blanco, el entonces Obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, el alcalde de Ermua, Carlos Totorika pero también el juez Baltasar Garzón y el guardia civil Francisco Gil.

En estos dos últimos casos, por su relación con la operación de liberación de José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA durante 532 días. En este sentido, el primer episodio del podcast arranca en la madrugada del 1 de julio, momento en que la Guardia Civil y el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, consiguen liberar al funcionario de prisiones. La operación supuso un duro golpe para la banda terrorista. Un golpe del que ETA se vengaría solo 9 días después.

“El oyente asistirá a un viaje emocional. Nunca antes, nunca, hemos escuchado hablar de esta manera a quienes vivieron aquellos días de julio. Todos cuentan aspectos hasta ahora no conocidos y además, fruto de nuestras investigaciones, hemos tenido acceso al vídeo que ordenó grabar el juez Garzón durante el registro y liberación de Ortega Lara y ponemos voz a Miguel Ángel Blanco a través de unas imágenes que hemos obtenido. Hasta ahora, le habíamos visto en fotografías pero no le habíamos escuchado. Es un podcast que le habla al usuario. Es personal e íntimo. Y si el audio es emoción, a lo largo de los 3 episodios el usuario asistirá a un viaje narrativo vibrante, que no le dejará indiferente y también a una reflexión interna. El podcast le arrojará una oportunidad para pensar sobre una realidad: el 60% de los jóvenes españoles no sabe quién es Miguel Ángel Blanco”, sostiene el director del podcast, Andoni Orrantia.

Con el estreno de ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48h jamás contadas’, COPE demuestra una vez más su apuesta por los podcasts de calidad y rigurosos. ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48h jamás contadas’ se suma a otras producciones originales que la cadena ha realizado desde 2017 como Sin mi identidad, El día que Abdul dijo adiós a Siria, Regreso a Las Ramblas, Cuando todo esto pase o 2020, un año corto. En su línea de ofrecer lo mejor al usuario, este dispondrá de todos los episodios en cope.es, en la aplicación móvil, en redes sociales y en las principales plataformas de podcasts.

Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas

La madrugada del 1 de julio de 1997, la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara del zulo en el que ETA le mantenía 532 días secuestrado. La operación supuso un duro golpe para la banda terrorista. Aquella mañana feliz se rompería 9 días después con el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. 25 años más tarde ponemos sonido al viaje emocional que recorrieron las personas que vivieron en primera línea aquellos episodios. Un viaje por lo que nunca contaron.

Episodio 1 – BOL 5K

Pulsa aquí para escuchar el episodio 1 completo

La localización del zulo en el que ETA mantiene a Ortega Lara secuestrado solo se entiende por una anotación que la policía francesa detecta en una agenda de la que se incauta tras detener en 1996 al responsable del aparato de logística de la banda y a su número dos. Tras meses de vigilancia al comando Goierri, el juez Garzón autoriza una operación en la que intervienen 500 agentes y que se centra en el registro de una nave industrial ubicada en Mondragón (Guipúzcoa). Tras horas de registro, un error cometido por los terroristas permite en el último momento descubrir el zulo y liberar al funcionario de prisiones.

Episodio 2 – Un asesinato a cámara lenta

Pulsa aquí para escuchar el episodio 2 completo

Los días después de la liberación, José Antonio Ortega Lara hablaba poco y muy bajo. Y con un pequeño hilo de voz les dijo a los suyos: “no sabéis cómo son los terroristas. Seguro que ahora matan a alguien”. Ortega Lara estaba seguro de que ETA reaccionaría de alguna manera a su liberación. De que arrebataría la vida a alguien. Aquella feliz mañana del 1 de julio de 1997 se rompería solo 9 días después con el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. ETA daba un plazo de 48 horas al Gobierno para acercar a las cárceles vascas a todos sus presos. En total, 600. Si no, moriría. Más de 6 millones de españoles se manifestarían para pedir la libertad. ETA había tomado ya una decisión: sería un asesinato a cámara lenta.

Episodio 3 – Calibre 22

Pulsa aquí para escuchar el episodio 3 completo

ETA cumplió su amenaza. El 12 de julio a las 16.30 h, el concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco aparecía en un paraje boscoso en Guipúzcoa herido de muerte con dos balas del calibre 22 alojadas en la cabeza. La marca del terrorista Txapote. Los médicos no pudieron hacer nada más que certificar horas después su fallecimiento. El equipo forense realizó la autopsia totalmente en silencio. España había contenido la respiración durante 48 horas. Para muchos, el episodio supuso el principio del fin de la banda pero también el olvido o el desconocimiento por parte de las nuevas generaciones. De hecho, en la actualidad el 60% de los jóvenes no sabe quién es Miguel Ángel Blanco.