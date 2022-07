Las tres medidas más polémicas de Sánchez a análisis: impuesto a la banca, abono gratis y 100€ a estudiantes

“Un desorden de cosas que no tienen un hilo común”, así ha descrito el economista Rafael Pampillón las medidas económicas propuestas por Pedro Sánchez hoy en el debate sobre el estado de la Nación. “He echado de menos una estrategia de política económica más amplia que mejore la productividad, que se ha tocado muy de refilón. Me ha faltado que la oferta productiva mejore en España y genere más empleo”.

Entre las medidas anticrisis se encuentra una subida de impuestos a los bancos y las eléctricas, con lo que se recaudarían 3.500 millones de euros al año durante dos años, un total de 7.000 millones. Además, Sánchez ha anunciado que el abono transporte de Renfe será gratuito o que los estudiantes que ya están becados y tienen más de 16 años recibirán 100?€.

Sánchez anuncia un impuesto a la banca y a las energéticas

Estas son algunas de las medidas. La más polémica y, a su vez, la más aplaudida por Podemos es la de la subida de impuestos a bancos. Rafael explica qué supone este anuncio: “Las entidades bancarias han pasado un periodo muy malo donde era muy difícil obtener rentabilidad y todavía el BCE no ha subido los tipos. Cualquier entidad privada tiene que ganar dinero y hoy, sus accionistas han perdido dinero por este anuncio. Los bancos, ante este coste fiscal, repercutirán sus gastos en los tipos de interés de las hipotecas”. El economista advierte dos escenarios: “La demanda que está muy alta en temas de vivienda se relajará un poco, pero los que tiene hipoteca verán cómo les sube, además de aquellos que tienen otros créditos empresariales, corporativos…”.

El dinero que el Gobierno recaudaría no llegaría hasta mediados de 2023 por lo que los precios no se rebajarán y el consumidor no lo verá reflejado. Rafael explica los motivos por los que esto sucederá: “Este impuesto a las eléctricas va a suponer mayores costes para esas empresas lo que supone una subida de los precios. Lo lógico sería un pacto de rentas donde se junten los sindicatos con las empresas para bajar algunos márgenes y bajar precios. Aquí se suben precios y se suben impuestos”.

Abonos de Renfe gratis y complemento a las becas

En cuanto al anuncio de los abonos de Renfe gratuitos, Rafael apunta que esta medida tendrá un resultado contrario al que se imagina: “La renta disponible de esas personas, que antes tenían que pagar y ahora no, va a aumentar y va a aumentar su consumo y va a tirar la demanda para arriba y eso sube los precios. Es una medida que va a generar un déficit en Renfe y lo tendremos que pagar entre todos porque es deuda pública que habrá que emitir”. El economista propone una medida que sí solucionaría el problema y haría descender los precios finales del producto: “¿Por qué no se abarata el precio de transporte de mercancías? Porque el transporte por carretera es muy caro y contamina. Hay que incentivar más el transporte de mercancías por ferrocarril, lo que abarataría los costes de las empresas y abarataría los precios”.

¿Qué opinión le merece el anuncio de los 100?€ a estudiantes becados?: “No nos lo podemos permitir. Hay que reducir el gasto. Los recortes van a venir antes o después. Este regalo de 100?€ a los que tiene más de 16 años… ¡Qué casualidad! Cumplirán 18 años en las siguientes elecciones… es una medida electoralista que supone 400 millones de euros. Eso es lo que hay que evitar, dar la imagen de que se puede gastar cualquier cantidad de dinero”

El nuevo paquete de medidas del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una batería de medidas durante el debate sobre el estado de la Nación encaminadas a buscar una salida "justa" de la crisis económica y con un enemigo principal: la inflación.