Carlos Herrera: "El objetivo de Vox son los votantes del PP, aunque signifique fortalecer a los socialistas"

Miércoles 18 de enero del 2023, van a bajar más las temperaturas, pero mañana bajarán más. Seguramente la semana que viene continuará la tendencia de este temporal que se ha cobrado ojo dos víctimas mortales una Bermeo otra en Palencia

Continúa todo en lo alto la polémica por el protocolo Provida de Castilla y León que en realidad no existe, pero que ha provocado una polvareda muy ilustrativa. Hay que analizar esta polémica, la confirmación de que tenemos un gobierno insoportablemente cínico, la necesidad de que Vox se haga mirar, no los principios morales, sino su manera de gestionar su condición de socio de gobierno y la necesidad del PP, además de criticar con razón el proceder de Vox, aclare a sus votantes hasta donde quiere o puede llegar en determinados asuntos con aristas morales como el aborto.

Hoy la cosa va del efecto MacGuffin este de Hitchcock en sus películas, de meter un detalle que te despiste sobre el argumento central y también de fantasmas, del Protocolo Fantasma de Castilla y León, el requerimiento fantasma del gobierno por unos hechos inexistentes y la amenaza fantasma del fascismo. El más fantasma de todos indudablemente se llama Pedro Sánchez. Nos dejó un par de perlas de esas declaraciones desahogadas que nos dedica de vez en cuando.

Sánchez en el foro de Davos

Hoy tenemos la foto de algunos medios un corrillo cutre montado con unas sillas puestas de mala manera en la esquina de alguna sala auxiliar en Davos. Sánchez, Ana Botín al lado, el del BBVA, el de Telefónica, alguno más. No estaba el presidente de Iberdrola, Galán, que tenía cosas más importantes que hacer de figurante en esa foto cutre.

Sánchez vendió entre los asistentes las bondades de la economía española el ritmo de crecimiento del año pasado fue el 5%, la eterna promesa de los fondos europeos. Por más que hable en un inglés comercial, hay cosas que no se pueden tapar y que espantan a los inversores.

Les recuerdo un dato que facilitaba la semana pasada el Instituto de Estudios Económicos. España está a la cola de la competitividad fiscal los países europeos. Dicho de otra manera, España gracias a Sánchez es uno de los países menos atractivos para la inversión extranjera. De los 38 de la OCDE somos el cuarto por la cola, con Sánchez hemos caído 11 puestos en ese ranking.

La mitad de su gobierno se ha opuesto al envío de armas a Ucrania, de hecho no estamos enviando armas este viernes hay una nueva reunión de la OTAN para coordinar nuevos envíos de material y España ni siquiera está presente. Y se pone a hablar de Ucrania en un foro internacional.

Te comportas en materia de justicia como Orbán, el húngaro al que tanto criticáis. Has ocupado Fiscalía, Constitucional, maniatado el Poder Judicial, quieres poner todo el sistema judicial al servicio de tus intereses políticos. Quien llamó golpista al Constitucional fuisteis vosotros, quiénes pisotearon la Constitución en 2017 son tus socios independentistas a los que no has dejado de blanquear, bueno les has dado hasta el Código Penal.

Continúan las rebajas de penas por la ley del 'sí es sí'

Hoy en una entrevista en 'El País', Manuela Carmena, que no es sospechosa de fascismo machista, dice que no corregir la ley del 'sí es sí' es soberbia infantil. Son las cosas de tener en el gobierno a las amiguitas de Putin, a unas indocumentadas que suplen la falta de conocimientos con un sectarismo a prueba de bomba.

Ayer supimos que mientras las responsables del Ministerio desmentían cara al público tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o excarcelaciones, por lo bajini daban instrucciones para poner pulseras telemáticas a los agresores beneficiados que puedan salir a la calle. Lo único que le falta a este gobierno es que uno de esos 30 violadores que ya están en la calle, reincida y ataque a alguien.

Primeros beneficiados por los cambios en el Código Penal

Uno de los posibles beneficiados por la nueva ley es el marido de Mónica Oltra, condenado por abusos a una menor tutelada. Otros beneficiados han sido los 22 inmigrantes que obligaron a aterrizar en Palma a un avión que cubría el trayecto entre Casablanca y Estambul. En su día se les acusó de sedición, ayer han quedado en libertad porque ya no hay delito de exhibición.

Lo importante de este asunto es lo que va a pasar con los golpistas catalanes, porque todo el cambio de la legislación se ha hecho por ellos y para ellos. Ayer los fiscales del Supremo presentaron un escrito de alegaciones al auto del juez Llarena y apoyan la tesis de Llarena de que debe seguir aplicando a los condenados el delito de malversación, pero critican como Llarena que se haya eliminado el delito de sedición y dicen que se ha eliminado uno de los instrumentos penales de respuesta frente a las agresiones al orden constitucional debilitando su adecuada protección. Creen que si se puede aplicar a los huidos el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

La estrategia de Vox en Castilla y León

De lo del protocolo de Castilla y León, lo va a estirar el gobierno hasta que no pueda más. Como resaca de este asunto se empieza a especular con la posibilidad de romper el gobierno de coalición, es la pinza de la que les hablaba al principio. El objetivo de Vox son los votantes del PP y debilitar a los populares, aunque signifique fortalecer a los socialistas les importa menos.