Manuela Carmena: cuánto cobra de pensión, sus problemas con los okupas y el incidente en su casa de Segovia

Manuela Carmena nació en Madrid el 9 de febrero de 1944. La exjueza jubilada se convirtió en alcaldesa de Madrid a sus 71 años tras liderar la candidatura de Ahora Madrid. Fue el PP de Esperanza Aguirre quién ganó las elecciones municipales de 2015, pero el acuerdo de Carmena con el PSOE le permitió convertirse en la alcaldesa de la capital los cuatro años siguientes. Pese a que en las próximas elecciones, celebrabas en 2019, Carmena fue la vencedora, la mayoría formada por PP, Cs y Vox permitió a José Luis Martínez Almeida convertirse en el nuevo alcalde, tras lo cual, Carmena abandonó la política.





Antes que alcaldesa, Carmena fue activista, abogada laboralista, madre, jueza y fundadora de Jueces para la Democracia, se presentó a las primeras elecciones con el PCE, se salvó de un atentado, fue relatora de Naciones Unidas y ya jubilada hizo emprendimiento social, diseñó un juego de mesa y fundó una tienda solidaria en Malasaña.

Su pasión por la cocina y su plato estrella

Durante su etapa como Alcaldesa de Madrid, Carmena se atrevió a asistir al programa 'Hoy cocina el alcalde', una caravana móvil en la que distintos ediles de España se atrevían a demostrar sus dotes culinarias. En su participación, la exalcaldesa preparó pollo al curry, su plato estrella. Además, aprovechó el espacio para revelar algunos detalles de su infancia y explicar de dónde viene su pasión por la cocina.

Carmena aseguró que su "madre era fantástica en la cocina", destacando su creatividad, que le llevaba a "hacer lo imposible" para no comer todos los días lo mismo y disfrutar de un menú lo más variado posible. Además, Manuela reveló que para ella es muy importante "ir al mercado y hacer la comida" y quiso recalcar lo importante que es cocinar en casa.

Nochevieja ingresada en el hospital

2018 no terminó de la mejor manera para Manuela Carmena. El 21 de diciembre, la que fuera alcaldesa, sufrió una caída en su domicilio en la que se rompió el tobillo. Tuvo que ser operada cinco días después para poder fijar la zona fracturada mediante osteosíntesis con placa y tornillo. Sin embargo, el 30 de diciembre, Carmena sufrió una recaída y tuvo que volver a ser ingresada, obligándole a despedir el año desde el Hospital Universitario de la Princesa.

Esta Navidad me va a tocar estar en reposo y dejarme cuidar por mis familiares. Muchas gracias a @SAMUR_PC y al Hospital de La Princesa por su cálida atención, y a todas las personas que me estáis enviando buenos deseos. pic.twitter.com/0DPrXYystw — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) December 22, 2018

El 2 de enero recibía el alta, asegurando que volvería al trabajo "en cuanto pudiera". A su salida del hospital, en silla de ruedas, explicaba a los medios que "después de la operación parecía que había habido un conato de infección", había empezado a tener fiebre y por eso tuvo que ser ingresada. Días después volvía al trabajo en su despacho y poco más tarde recuperaba su agenda pública al frente de la ciudad de Madrid.

El 16 de enero la entonces alcaldesa reaparecía para presentar el IBI cultural de Madrid y bromeaba sobre su operación. "Que sepa que los que se rompen los tobillos son los jóvenes", aseguraba que le había dicho su médico, además de alabar su estructura ósea, de la que se sentía muy orgullosa. Por último, Carmena se refería al incidente ocurrido como "una lección de humildad".





Las ilustraciones de su campaña electoral

En 2015, cuando Carmena se presentaba por primera vez a la Alcaldía de Madrid, su popularidad no tardó en llegar. Tanto es así que un grupo de artistas creó un movimiento para apoyar su candidatura con ilustraciones, vídeos y acciones callejeras dedicadas a la que por aquel entonces era candidata.

Movimiento de Liberación Gráfica de Madrid (MLGM) convirtió a Carmena en 'Cat Woman', con gorra de guerrillera, mirando al cielo rodeada de pájaros, con el oso y el madroño en la solapa... decenas de ilustraciones llenas de creatividad que no tardaron en hacerse virales gracias a las redes sociales. Uno de los promotores del movimiento destacaba la trayectoria personal de Manuela, junto a su defensa de los derechos humanos y su ética.





Robo en su casa de Segovia

A principios de 2019, Manuela Carmena sufrió un desagradable episodio en una de sus viviendas. En la noche del 25 al 26 de febrero, una pareja de ladrones accedieron a varias viviendas situadas en el término municipal de El Espinar, entre ellas la de Manuela Carmena. Forzaron la cerradura, rompieron el cristal de la puerta de la entrada y revolvieron todos los efectos personales.

Los agentes de la autoridad interceptaron a los ladrones cuando salían de una de las viviendas ese día, gracias a las labores de vigilancia llevadas a cabo en el marco de la Operación Nudillos, puesta en marcha a raíz de las denuncias de varios vecinos que habían sufrido robos previamente.

Hace escasos días se ha conocido la sentencia a los autores de los hechos, los cuales han sido condenados a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Segovia. De acuerdo con la sentencia, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sala ha condenado por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada a las dos personas responsables, una original de Francia de 37 años de edad y otra nacida en Marruecos, de 38.





Sus problemas con los okupas

Hace unos meses, la exalcaldesa de Madrid, desvelaba en su programa ‘Máster de Justicia’ en Radio5 el problema que sufrió con un grupo que okupó una vivienda situada cerca de su chalet de Arturo Soria. Se trataba de un grupo de cinco jóvenes que habían ocupado un chalet cercano a su casa, cuya propietaria había fallecido y no tenía herederos, por lo que la vivienda pertenecía al Estado.

Sin embargo, Carmena apuntaba que "el Estado no estaba muy al tanto" y que el grupo que había entrado en la vivienda vecina eran unos muchachos "muy vinculados a actividades ilegales de robos, hurtos y otras cosillas y montaron allí como una especie de pensión irregular".

La exalcaldesa apuntaba entonces a "la cantidad de problemas que causó en el vecindario" y al "destrozo" que se había producido en el chalet. Además de las discusiones con los vecinos que aseguraban que la situación debía resolverse "en un mes", mientras los okupas apuntaban que iban a estar "mínimo un año y medio". Manuela recordaba que este último es el plazo habitual de resolución de este tipo de situaciones aunque "no es en absoluto deseable".

Para terminar, Carmena comentaba una situación que había vivido mientras estaba en el Ayuntamiento de Madrid, en la cual había podido constatar "cómo muchos vecinos de barrios con niveles de renta baja estaban indignados porque hubiera en sus correspondientes edificios personas que habían ocupado. Mientras ellos pagaban su alquiler, los gastos de comunidad, etc. pues estos otros no pagaban nada". Un problema ante el cual admitía que "no se puede contemplar solamente la ocupación desde el punto de vista de la vulnerabilidad, sino que cuando no se solucionan las cosas, pues surgen problemas. Algunos tienen una causa justificada y otros no".

Cuánto cobra de pensión

En una visita al programa 'Salvados' de La Sexta, Manuela Carmena coincidía con Charo López, Miguel Ríos y Javier Clemente y comentaban un reportaje sobre las pensiones en España. La pensión media por jubilación en nuestro país, a fecha de 2019, es de 1.133,94 euros, es decir, la mayoría de españoles cobra una cifra que ronda los 1.100 euros.

Gonzo preguntaba entonces a los invitados: "¿Creéis que se puede vivir con los 1.170 euros de media o con los 780 de un autónomo?". Una cuestión ante la cual ninguno de los cuatro tuvo problema en confesar la cifra de su pensión. La más sorprendente fue la de la exalcaldesa de Madrid, que duplica la media nacional. Carmena aseguraba que cobra 2.400 euros al mes, una cifra muy superior a la de sus compañeros de plató.

Además, Manuela hacía una reflexión sobre compaginar la jubilación y el trabajo. "A mí me parece que sería muy bueno hacer compatible la pensión completa, insisto, completa, y la posibilidad de trabajar porque llegas a los 64 años, los 65, los 66 y estás perfectamente bien y puedes hacer algún otro trabajo, ¿por qué no lo vas a poder hacer?", aseguraba generando un cruce de opiniones en el plató.





Su abrazo con Cristina Cifuentes

Además, hace unos meses, Carmena recibía la medalla de honor de Madrid junto a Ana Botella por su condición de exalcaldesas de la capital. En sus discursos, ambas coincidieron al censurar el clima de crispación que se vive en la política actual. Cada una desde su estilo, hicieron un llamamiento al entendimiento entre los distintos partidos del Pleno municipal.





Al acto también acudió la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que confesó haber acudido a la entrega de medallas por Carmena. "He venido a verte a ti", decía Cifuentes, tras lo cual ambas se fundían en un abrazo.

Hoy he recibido la medalla de honor de Madrid. Un maravilloso reconocimiento que tendré siempre en estima. Debemos cuidar la democracia, preservar el valor de las instituciones democráticas y quienes la representan por el tiempo que decide la ciudadanía. pic.twitter.com/NTbNnT4KVX — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) May 15, 2021