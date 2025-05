La peseta que más echa en falta una oyente de Carlos Herrera: revela por qué quiere que vuelva y lo que jamás tendrá el euro

Publicado el 12 may 2025, 08:05 - Actualizado 12 may 2025, 08:06

Hablamos con nuestros 'Fósforos', en esta ocasión, sobre lo siguiente: ¿qué quiere que vuelva que se ha descatalogado, no se hace, o ya no se usa?

El primer oyente, llamado Carlos, nos cuenta que le encantaría que volviese "y mira que no hay manera de pillarla, la serie de 'V: Invasión Extraterrestre'. La encontré en El Corte Inglés. Una colección que hay de DVD. Sigo usándolo. Soy muy retro.

Loli, inmediatamente después, asegura que "hace 50 años, se podía hacer fuego en el campo. Echo de menos irme a ríos muy claritos y, mientras mi padre pescaba, mi madre hacía una paella. Y ese olorcito a paella, el fuego, el estar todo llena de barro buscando cositas en el campo... es algo que echo mucho de menos. Los que no teníamos barbacoa, ni jardín... pues hacíamos eso. Y ahora ya no es lo mismo".

Por otro lado, y cerrando la sección, conocemos el testimonio de Ana. Esta 'Fósfora' afirma que lo que más echa de menos son las pesetas. Desea mucho la vuelta de esta histórica moneda. Dice que recuerda que "cuando era joven, con 500 pesetas, hacía un montón de cosas.

Hace 25 años, en comparación, mi sueldo era parecido al de ahora. Y me cundía más. Yo quiero que vuelta la peseta". Tenía una moneda favorita porque su abuelo le daba una de 500 pesetas. Con ella, cogía el autobús, "salía al cine, me tomaba una Coca-Cola.. y ahora es inviable hacer eso. No puedes hacer nada". Por tanto, la moneda a la que hacemos referencia en el titular es la de 500 pesetas y le encantaría que volviese para que le cundiese más el dinero... como no le pasa con los euros y sí le pasaba con las pesetas.

Estas son las monedas y billetes de peseta y euro que realmente tienen valor en el mercado de la numismática: rarezas de hasta 30.000 euros

La numismática, ciencia que estudia el origen de monedas, medallas o billetes, entre otras piezas, atesora un gran valor , y es que da cuenta de la historia. Prueba de ello es el reconocimiento que han adquirido ciertas monedas y billetes que han sobrevivido a lo largo de los siglos y que son testigo de como ha ido cambiando el mundo. No podía ser de otra manera, cuando las primeras monedas sobre las que hay conocimiento datan del siglo VII antes de Cristo y proceden del extinto Reino de Lidia, lo que hoy es Turquía.

Desde los denarios de Julio César hasta la moneda de dos euros de Grace Kelly, emitida en 2007, pasando por la 'Serie de Burgos', la especial -y económica- tirada de julio de 1874 o las cinco pesetas de 1869, la historia de las monedas en España envuelve un sinfín de anécdotas y detalles que merece la pena conocer. Con el añadido especial de que tener alguno de estos tesoros en casa podría significar una alegría.

COPE se ha puesto manos a la obra y, gracias a la colaboración de algunos expertos, ha dado con las monedas y billetes de pesetas y euros que realmente cotizan en el mercado de la numismática, es decir, aquellas por las que coleccionistas y aficionados están realmente dispuestos a pagar cantidades de dinero nada desdeñables .

La moneda más cara en España es la de cinco pesetas de 1969. ¿El motivo? Aquel año solo fueron emitidas 100 unidades, una para cada miembro del Congreso de los Diputados . Se trata de monedas únicas, dado que fueron las primeras de esa cantidad en salir a las calles. Han alcanzado ofertas de más de 6.000 euros.

Luego hay otras dos fechas clave: enero de 1875 y julio de 1876. Entonces, se expidieron billetes de 500 y 1.000 pesetas que, a día de hoy, son los que más cotización han alcanzado en España. De hecho, en subastas, se han llegado a pagar cerca de 30.000 euros por alguno de estos artículos.