Siro López anuncia que Xabi Alonso estará en el banquillo del Real Madrid en el Mundialito de Clubes

Xabi Alonso no ha dejado claro si seguirá o no como entrenador del Bayer Leverkusen

Madrid - Publicado el 12 may 2025, 00:51 - Actualizado 12 may 2025, 00:53

Carlo Ancelotti dejará de ser entrenador del Real Madrid en los próximos días, en los que acabará la Liga cuando se disputen las tres jornadas que quedan. A partir de ahí, parece claro que su sustituto será Xabi Alonso. El actual entrenador del Bayer Leverkusen anunció esta semana que se marchaba del club alemán y todo parece indicar que va al banquillo merengue.

Cordon Press Xabi Alonso ha anunciado este viernes su salida del Bayer Leverkusen.

El 25 de mayo se acabará la Liga y el 15 de junio, el Real Madrid empezará a disputar el Mundialito de Clubes. Estas fechas tan cercanas han provocado que hubiera muchas dudas de que Xabi Alonso estuviera en el banquillo ya en este primer campeonato, el última de la temporada 24-25. Pero Siro López, comentarista de El Partidazo de COPE y del Tertulión de los domingos, señaló que el entrenador donostiarra sí estará en el Mundialito:

"El viernes me contaban que había un problema que parecía que al final iba a incorporarse el 1 de julio por un tema fiscal, no sé si es de días o de permanencia en Alemania por el tema después de declaración fiscal pero hoy, no sé si fue ayer a la tarde o esta mañana, me han dicho que en principio Xabi ha aceptado lo que le ha pedido el Madrid y que en principio la idea es de que Xabi Alonso lleve al Real Madrid en el Mundialito".