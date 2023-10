Carlos Herrera: "Los políticos que ahora se autoindultan cometieron delitos valiéndose de cargos públicos"

Vídeo

Mirando a Murcia, ayer era el día de la empatía con las víctimas y hoy es el día del estupor. De no entender por qué la administración, que es tan diligente en muchas cosas, puede ser tan despreocupada porque la discoteca en cuestión no debía estar funcionando porque no tenía permiso y además tenía aviso de cierre. Cuando pasa una desgracia y resulta que no hay papeles, alguien tiene que dar una explicación. Ahora lo importante es conocer los motivos del incendio.

Seis años del discurso del Rey ante el golpe separatista

Hoy se cumplen seis años del discurso del Rey que sirvió de revulsivo para que la sociedad española reaccionara al golpe separatista del 17. Este año aquel discurso cobra un protagonismo especial por las circunstancias del país y la voluntad declarada de Sánchez de amnistiar a los responsables de los hechos que motivaron aquella intervención del Rey.

Seis años después, aquellas autoridades de la Generalitat se disponen a ganar el partido de vuelta, logrando que Sánchez decrete una amnistía y la impunidad por las conductas que describió el Rey hace seis años.

Por qué se manifiesta Barcelona este domingo

Cinco días después del discurso del Rey, la sociedad catalana no independentista se echó a la calle en una manifestación multitudinaria para defender el orden constitucional. Este fin de semana, esa misma sociedad está convocada otra vez.Pero ahí ya no está el PSOE de Sánchez ni el PSC de Illa e Iceta.

Destruir la convivencia, tensionar la sociedad, etc., son políticas que deben ser juzgadas cuando los ciudadanos ejercen su derecho al voto. Pero desobedecer leyes, malversar dinero público, incumplir órdenes, acosar a las fuerzas de seguridad es delito. Delitos que no los perpetra un ciudadano anónimo, sino dirigentes políticos valiéndose de cargos públicos. Políticos que ahora se autoindultan.

Unos políticos que delinquen, pero se las ingenian para eludir la acción de la justicia que sí se le aplica al resto de la gente. Por eso hay que manifestarse en Barcelona. Hay que dar la batalla todos los días con todos los recursos democráticos al alcance.

"La igualdad de los españoles, en riesgo"

A todas las personas que hace años sacaron la bandera de España, tienen que saber que ahora no solo está en riesgo la unidad, sino también la igualdad de los españoles. Lo de menos es que la amnistía convierta en papel mojado las palabras del Rey, lo más grave es que está en riesgo el estado de derecho, el modelo de democracia. Es absolutamente intolerable desde el punto de vista democrático, españoles de primera y de segunda.

Qué paradoja que justo hoy el Rey vaya a recibir a Sánchez para encargarle un eventual Gobierno. Esta mañana solo puede garantizar 128 escaños. Daría lo que fuera por escuchar la conversación del Rey y Sánchez esta mañana.