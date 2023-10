"Estamos hartos de claudicar": los jóvenes catalanes llaman a salir a la calle este domingo contra la amnistía

Este próximo domingo 8 de octubre, el constitucionalismo pretende tomar las calles de Barcelona. La sociedad civil se ha movilizado ante una posible ley de amnistía pactada con el golpista fugado Puigdemont para facilitar la formación de un gobierno encabezado por los socialistas. Desde 'S'ha acabat', asociación de jóvenes que defienden el orden constitucional en Cataluña, destacan la importancia de acudir a esta movilización y Júlia Calvet, su presidenta, le cuenta los detalles a Carlos Herrera.

"Es esencial demostrar que no es cosa de partidos, sino de la sociedad civil", recalca Calvet. Asegura que están "hartos de claudicar, de ver esa impunidad a esos grupos de personas que no pueden ser distintos ni superiores, que los ciudadanos y los españoles somos iguales ante la ley y no podemos ser ciudadanos de segundas. No se puede permitir que haya algunos a los que se les trate como si no hubieran hecho nada".





Otro de los aspectos en los que ha incidido la presidenta de S'ha acabat es la complicada situación que viven a diario muchos jóvenes en la universidad catalana. Calvet asegura que la relación con alumnos independentistas "no es nada fácil" y explica cómo viven desde que llegan a primero: "Desde que inicia uno en la universidad y luego la acaba, estás cuatro años con la misma 'normalidad' o lo que ellos llaman normalidad. Te encuentras gente que no piensa como tú y ve mal que pienses diferente a lo que ellos dicen".

"Nos encontramos en situaciones de violencia física y psicológica, no solamente los jóvenes que votan a grupos separatistas, sino también desde la parte institucional de la universidad se ve prácticamente impune por contar con el respaldo de la Generalitat", denuncia esta joven catalana.

Por último, la presidenta de la asociación constitucionalista se ha pronunciado sobre si cree que Sánchez concederá la amnistía. "Ha habido tantas cosas que Sánchez ha dicho que no permitiría que ya no me creo nada", ha afirmado, al tiempo que ha advertido que "la amnistía es un peligro para el estado de derecho, no digamos la autodeterminación".

Seis años del discurso del Rey ante el golpe separatista



Con la última gran movilización social ocurrida en Barcelona tras el intento de golpe de estado de 2017 en el recuerdo, las organizaciones de la sociedad civil se movilizan para organizar una manifestación que se prevé histórica. Algunas figuras de renombre ya han confirmado su asistencia, como es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se espera que muchos más actores políticos se sumen a la marcha.

Además, este 3 de octubre se cumplen seis años del discurso del Rey que "sirvió de revulsivo para que la sociedad española reaccionara al golpe separatista del 2017", unas palabras que este año cobran "un protagonismo especial por las circunstancias del país y la voluntad declarada de Sánchez de amnistiar a los responsables de los hechos que motivaron aquella intervención del Rey", como ha recordado Carlos Herrera en su monólogo.