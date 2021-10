Herrera: “Meritxell Batet ha hecho del Parlamento el felpudo de la mayoría Frankenstein”

Hola ¿qué tal? Es viernes, es 22 de octubre. Es un día muy parecido al de ayer, bueno, en lo que al tiempo se refiere. En lo otro, pues hombre, tiene su qué porque cada día tiene su afán. Este es un día como les vengo diciendo desde las 6 muy de precios, muy de pactos, muy de parlamentos y muy de Betis, oiga, invicto en Europa. Ayer durante 80 minutos doblegando a un gran Bayer Leverkusen. Al final un mal rebote, ya ve usted como son las cosas.

Bueno, en precios, supongo que no le extraña usted que si está subiendo la luzcomo está subiendo mañana suba el pollo, porque el que mata al pollo utiliza luz y luego los transportes y luego aquello y lo demás allá. Así nos enfrentamos o tenemos por delante un enero un poco complicado. Quizás las empresas de alimentación confían en que, hombre, los ahorros de la pandemia sirven para que la campaña de Navidad, más o menos, salga adelante.

PSOE Y PP, PACTAN

La ‘P’ de pactos, pues, es quePP y PSOE cerraron ayer al acuerdo para la renovación del Constitucional, Tribunal de Cuentas Defensor del Pueblo. Y aquí es 2 y 2. Queda claro que la con la oposición sí se puede pactar, que tiene alternativas su alianza con Podemos, con Bildu, con etc. Puede pactar porque han pactadoArnaldo y Espejel a propuesta del PP, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez a propuesta del PSOE. A cada uno se le han puesto las etiquetas que se le quieran poner, hombre particularmente alguno las tiene o las arrastra más desde siempre, yo creo que con este señor, con el perfil de Juan Ramón Sáez que es un perfil de Podemos la han metido con vaselina. Juan Ramón Sáez es De Prada 2, no han metido a de Prada pero han metido a uno que es igual que De Prada que es el magistrado de Podemos en la Audiencia, protagonista de resoluciones, de votos particulares contra ETA muy controvertidas dando siempre pábulo a la idea de que las fuerzas de seguridad torturan. Y luego dice, bueno pero es que a Espejel la recusaron por la Gürtel y fue y no dejaron que fuera… vale, de acuerdo. Espejel es la única que ha parado los pies a Sánchez con su nueva política penitenciaria porque es la única que ha puesto en duda el paripé de las falsas cartas de arrepentimiento de etarras, la única. En fin, ya veremos.

Miren, es muy bueno que PSOE-PP se puedan entender en alguna cosa y siempre habrá gente insatisfecha, pero hacer política también es pactar. Los pactos tienen muy mala fama entre los intransigentes pero son buenos para la convivencia.