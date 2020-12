Herrera a las 8, jueves 17 de diceimbre de 2020

“Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es 17 de diciembre del 2020 o sea que la Navidad y la Nochebuena están a un tiro de piedra, a una semana prácticamente, vamos a ver. Y yo estoy seguro que más allá de otras circunstancias, porque siempre mantengo este mismo discurso, a usted le interesan las cosas que pasan y que le afectan directamente aunque luego indirectamente otras muchas que hoy toman cuerpo legal seguramente le llegarán a afectar.

EL REY JUAN CARLOS NO VOLVERÁ A ESPAÑA POR NAVIDAD

Antes de entrar en esa disposición déjeme que le comunique que la Cadena COPE ha podido saber que el Rey Don Juan Carlos ha decidido no viajar a España en estas fechas como él pretendía, como él quería. A los más próximos les ha hecho llegar la idea de que al ser persona de alto riesgo, en este momento de pandemia, lo mejor es la prudencia y permanecer dónde está en Abu Dhabi con la espera, con la esperanza de que todo mejore.

Es la noticia de alcance que le adelanta hoy COPE: el Rey Don Juan Carlos ha decidido no viajar a España en estas fechas de Navidad como él pretendía, como él quería.

PEDRO SÁNCHEZ DERIVA LA RESPONSABILIDAD A LAS AUTONOMÍAS PARA LOS PLANES DE NAVIDAD

Estas fechas de Navidad en las que sabemos, bueno la pandemia nos obliga a vivir colgados de la incertidumbre. 6 en la mesa, 10 de la mesa, 4,3, 2, … los expertos…. Yo le traigo, cojo ¿sabe usted las máquinas aquellas que echaban un eurito y que bajaba una grúa y pillaba un regalito?, bueno pues coja, con esa maquinita, coja usted al experto que coja de España y me lo pone usted aquí delante y lo más seguro es que le diga que reduzca al mínimo cualquier tipo de exposición porque la tercera hora está ahí.

Ayer aparecióSánchez, como siempre sobrevolando la vida y las cosas, diciendo que él pone en manos de las comunidades autónomas las decisiones que se tengan que tomar y entonces las tomarán en las próximas fechas. ¿Por qué? Pues porque miren, ayer los fallecidos fueron 195 pero se ha pasado el nivel de incidencia de 200 por cada 100.000 habitantes y se encienden todas las luces porque efectivamente la tercera ola, vean ustedes lo que está pasando en Europa, la tercera hora está ahí y con la tercera ola en ese lugar viendo lo que está pasando en Alemania, que han hecho las cosas razonablemente bien, bueno pues ayer casi mil muertos, es verdad son el doble que en España pero el doble de personas, son unas cifras que no corresponde ¿qué han hecho los alemanes diferente para ahora ponerse en esas cifras? Pues no lo sabemos, con lo cual oigan estamos en los últimos pedidos, va a llegar efectivamente la vacuna, que se anuncia que empezarán a pinchar en Europa todos los países a la vez, el mismo día, antes de que finalice el año tampoco, les queda mucho, es decir, después de la bronca que les echó Merkel a los burócratas de Bruselas y de las agencias y de esto y de lo otro, se han puesto las pilas, han puesto más gente a trabajar y se adelantan los plazos.

Bueno aquí se demuestra, y otra consideración es que aquí se demuestra ¿para qué nos sirve Pedro Sánchez? o ¿qué se puede esperar de Pedro Sánchez y qué no? Todo lo que se puede esperar de Pedro Sánchez no es precisamente beatifico. Si algo tuvieron claro en Moncloa en la primera ola que se tenían que quitar de encima al desgaste político que suponía gestionar la pandemia y lo han conseguido. Aquí hay un gobierno central que tiene claro para su fuero interno que la situación no aconseja abrir la mano en Navidad, ni permitir la movilidad porque en el resto de Europa están en lo contrario, no hacerlo, están encerrando a le gente en casa. ¿Qué pasa aquí? Que tomar esa decisión de decirle a la gente lo sentimos pero os quedáis sin Navidad como yo me quedé sin la abuela eso requiere de una valentía o de una madurez política de la que carecen este Gobierno y fundamentalmente el que lo preside. Así que se decide mantener el plan pero que sean las autonomías las que decidan si lo endurecen o no

También les digo una cosa las autonomías también son Estado y lo han hecho bastante mejor que el Ministerio de Sanidad, es decir, que es preferible que tomen las decisiones los responsables de cada territorio que conocen bien como está la cosa en sus feudos y que lo hagan con el sentido que lo han hecho en esta segunda parte que ha sido bastante más coordinado y razonable que lo que puedan hacer Illa, Simón y toda esa compañía. ¿Se acuerdan ustedes de que Simón nos prometió que no habría 17 navidades? Pues va camino de va camino de eso.

Estas son las restricciones que cada CC.AA. ha impuesto en Navidad

EL PARIPÉ DE PABLO IGLESIAS EN EL CONGRESO

Ayer hubo una cosa muy divertida que fue la colisión ‘Chiquimoño’ que hemos llamado en este programa que era el en un salón del Congreso en el que están los fotógrafos pues se encuentran María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Pablo Iglesias vicepresidente del Gobierno o algo así, y establecen o escenifican una discusión acalorada que finaliza con una célebre frase de María Jesús que dice "Pablo no seas cabezón”, seguramente hubo alguna interjección al final de ese no seas cabezón y miren aquí oiga Pablo Iglesias le madruga la presencia, la fotografía, el comentario y todo a Pedro Sánchez sabiendo qué es lo que tiene que hacer. escenificar una discusión, vaya usted a saber por qué era, seguramente por motivos relacionados con los desahucios, Hacienda, etc, ect…

Pero hay un par de episodios que son muy significativos de hasta qué punto están los unos de los otros hasta el moño pero se necesitan y seguirán haciendo todo tipo de paripés qué es que también en el Congreso Iglesias cogió el petate y se marchó del hemiciclo justo cuando la ministra de Exteriores sentada a su lado dijo esto: “la posición del Gobierno con Venezuela la fija el presidente del Gobierno de España con la ministra de Asuntos de Exteriores de España”.

En ese momento va y se levanta Pablo Iglesias que ya protagoniza una vez más esa sesión y todo se al borde de un ataque de nervios. En el PSOE están equivocadamente encantados con la situación porque dicen “que bien cada vez que Pablo hace estas cosas se despeñan las encuestas”, es verdad, pero no lo aprovecha el suelo aprovecha Bildu, lo aprovecha Esquerra, aprovecha el bloque gallego y todo eso que después ya... quÉ les voy a contar.

LA LEY DE EUTANASIA

Bueno, a todo esto la ley de eutanasia hoy empieza a discutirse, lo quieren enviar al Senado lo antes posible para que esté aprobada en los primeros meses de 2021. Una ley que deja de lado el desarrollo de todo el margen que todavía permiten los cuidados paliativos, ahondar en la costumbre del descarte, que no ha sido consensuada, no ha habido un debate sensato con ningún comité de bioética, nada, a las bravas, a las bravas

HACHAZO FISCAL

Y por cierto vayan poniendo el bolsillo a remojar porque a partir del próximo 1 de enero llega el hachazo fiscal. le doy dos cifras para apuntar: 775 € que es lo que se va a encarecer cada vehículo de tipo medio con la entrada en vigor del nuevo impuesto de matriculación. como todo el mundo sabe, el momento de la industria del automóvil está boyante, fantástica, como nunca … y lo ideal es encarecer en 800 EUROS la compra de un coche por el impuesto de matriculación. y luego 3 € y medio es lo que se va a encarecer llenar el depósito después del acuerdo aprobado esta semana por el Gobierno para repercutir las primas a las renovables en el sector energético, dicho de otra manera van a dejar de pagar las primas los usuarios de la electricidad para que lo paguen los usuarios de la gasolina y del gas; 3 € y medio cada depósito de más y 775 euros un coche y es una muestra. un día de estos haremos el catálogo completo del hachazo fiscal que espera porque las fiestecitas del del moño y del otro, del que levita sobre las cosas hay que pagarlas, y las va a pagar usted