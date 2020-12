“Morir en paz: cuidados paliativos vs. eutanasia”, el reportaje que defiende la vida humana

“Morir en paz: cuidados paliativos vs. eutanasia” es el título del reportaje realizado por Goya Producciones en colaboración con la ACdP, la Fundación Telefamilia y la Fundación Cari Filii que se ha emitido este miércoles en el especial a favor de la defensa de la vida en 'TRECE al día'.

El reportaje responde a la pregunta de si en el tramo final de la vida es posible no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados, ser tratados con cariño, tener paz, ver realizados nuestros últimos deseos. Los testimonios de doctores, enfermeras, psicólogos, voluntarios y familiares de enfermos muestran en esta cinta que eso no es una utopía, que es una realidad gracias a los Cuidados Paliativos.

Encarna Pérez, enfermera del Hospital Centro de Cuidados Laguna (Madrid), ha explicado que "si un paciente viene a un sitio desconocido y encuentra una acogida muy positiva es más fácil que luego cuente lo que le ocurre al encontrarse en un ambiente acogedor y cariñoso". Una de las cosas buenas que tienen en paliativos, ha afirmado Encarna, es el tiempo para despedir: "Es una gran oportunidad y tenemos que hacérselo ver a la familia".

La directora de comunicación del Hospital Centro de Cuidados Laguna, Ana María Pérez, ha subrayado que "lo importante es vivir hasta el final y hacer que esas personas relamente vivan con esa calidad de vida que merecen". "Lo que hacemos en paliativos es poner el broche de oro a la vida. Le das ese detalle final que la hace bonita, la embellece y que le da valor a los demás", ha asegurado Ana María.

Álvaro Gándara, excoordinador de la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), ha remarcado que los cuidados paliativos mejoran la situación de los pacientes en estado de enfermedad avanzada cuando hay una forma de trabajo en equipo: trabajos sociales, psicólogos, enfermeros y médicos.

Alonso García de la Puente, psicólogo del Hospital Centro de Cuidados Laguna, ha explicado la historia de Isabel: un caso de violación por parte de su padre, saliendo y entrando de la cárcel, la prostitución y las drogas. "Le dicen que tiene cáncer y de pronto, llega a un hospital donde tiene un psicólogo que le ayuda a gestionar la culpa, un trabajador social que se preocupa poor todo lo que ha sido su vida, un capellán y un médico que le quita los síntomas", ha explicado Alonso.

Los paliativos también cosechan éxitos gracias a la ayuda de los voluntarios

Rocio es psicóloga pero en el hospital ejerce solo como voluntaria en su tiempo libre. "Hay jóvenes paliativos que te hace valorar mucho la vida y te ayuda en la tuya propia", ha señalado. "Hay momentos duros porque al final están en costante contacto con la muerte, pero te preparas para ello y sabes que van a morir bien porque se les cuida mucho y agradecen tener este final de la vida", ha aseverado la voluntaria.

A la esposa de Pedro Antonio Rodríguez, familiar y voluntario en el Hospital Centro de Cuidados Laguna, le detectaron un tumor cerebral maligno que no se podía operar. Entonces, la llevaron a cuidados paliativos de Laguna. "Estuvo durante 10 meses viviendo y luchando. Tuvo muy buenos momentos de felicidad, ayuda, sin sufrimiento, sin dolores y recuperando mucha vida que en casa no podíamos tener" ha expresado Pedro Antonio.

Marcos Gómez Sancho, presidente de honor de la sociedad española de cuidados paliativos ha explicado que muchas veces los enfermos han llegado el primer día a la unidad de cuidados paliativos pidiendo una inyección para acabar con su vida: "La experienica nos dice que cuando a los enfermos les atiendes adecuadamente dejan de pedir la eutanasia".

Lo que lleva a muchos a pedir la eutanasia es el miedo al sufrimiento, de hecho, la mayoría solo busca eliminar el dolor. Carine Brochier, del instituto europeo de bioética (Bruselas) no entiende por qué los cuidados paliativos no se mencionan y a lo primero que aluden es a la eutanasia. "¿Cómo hemos llegado a esto?", se ha preguntado.

Algunos países ofrecen otras soluciones

Cada año, 75.000 españoles se verán abocados a elegir la eutanasia para aliviar su dolor porque no habrá cuidados paliativos a su disposición. No debemos confundir la eutanasia con la sedación paliativa. El excoordinador de la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz ha explicado que "si no podemos evitar el sufrimiento de un paciente, a pesar de todas las técnicas que tenemos, le dormimos y duerme dignamente en paz".

Gayle Atteberry, fundadora del Oregon Right to Life (USA) ha subrayado que "las fuerzas que han impulsado el aborto son las mismas que están a traves de la eutanasia. En EEUU se llaman compasión y libertad, y tienen mucho dinero".

Holanda fue el primer país democrático que entreabrió la puerta a la eutanasia en los años 70. Según Henk Reitsema, de la Eutanasia Prevention Coalition (Holanda), estamos en más de seis mil personas eutanasiadas por año. "El siguiente paso en Holanda parece que será una pildora para la eutanasia que el farmaceútico administraría sin receta para no involucrar a los médicos", ha anunciado. La pendiente resbaladiza puede llevar incluso a eutanasiar a niños en Bélgica, ya que también se aplica a menores sin límite de edad.

En Colombia unos jueces impusieron la eutanasia contra la voluntad mayoritaria del país. María del Rosario Guerra, senadora de la República de Colombia, ha explicado que "la corte constitucional despenalizó la eutanasia por fines de compasión y exige al ministerio de salud que saque la regulacion de eutanasia. Hemos llegado al colmo de la pérdida de los principios fundamentales".