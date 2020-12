Las CCAA podrán prohibir los viajes para ver a la familia en Navidad y reducir comensales

El Ministerio de Sanidad ha abierto este miércoles la puerta a las comunidades a que endurezcan las restricciones en Navidad, que por ahora permiten los desplazamientos entre territorios para visitar familiares y allegados, así como los encuentros de hasta diez personas en las fechas más señaladas.

El departamento que dirige Salvador Illa ha plantrado una modulación del plan de Navidades, que acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el pasado 2 de diciembre, con el objetivo de que puedan aplicar medidas y criterios más restrictivos que los que se establecieron en aquel pacto de máximos. Las CC.AA. podrán ahora restringir los movimientos de familiares y allegados para que no entren en su territorio durante las Navidades, reducir las reuniones a menos de diez personas y adelantar el toque de queda antes de la 1:30h. los días de Nochebuena y Nochevieja, como se había previsto hace dos semanas.

En la reunión, ha dicho Illa, los consejeros de Sanidad y el ministro han mostrado su preocupación ante el aumento de casos y por eso se ha llegado al acuerdo entre todos para acordar medidas tan pronto como haga falta y con la "contundencia que haga falta".

ESPAÑA VUELVE A SUPERAR LOS 200 CASOS EN INCIDENCIA ACUMULADA

Sanidad ha tomado esta decisión después de que la incidencia acumulada de la pandemia haya superado este miércoles los 200 casos por primera vez desde el pasado 4 de diciembre al situarse en los 201,16 casos por cada 100.000 habitantes, y ha notificado este miércoles 11.078 nuevos contagios de coronavirus y 195 muertos. Así, el total de infecciones en España sube hasta los 1.773.290 casos, y las muertes hasta las 48.596, 811 en los últimos 7 días.

Según los datos notificados a Sanidad por las comunidades autónomas, la presión hospitalaria en toda España por la covid baja ligeramente y se sitúa en el 9,21%, con 11.346 hospitalizados, y un 20,50 % de las camas UCI está ocupada por enfermos de coronavirus, con 1.964 pacientes.

FRENO A LOS TESTS RÁPIDOS DE AUTODIAGNÓSTICO

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han instado por último a los profesionales sanitarios a no prescribir los test rápidos de autodiagnóstico que se venden en farmacias porque "pueden llevar a engaño" a quienes crean que con estas pruebas "puede pasar las navidades más tranquilamente".

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud concluye que estos test no deben ser utilizados para determinar la presencia de una infección ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. "Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios la no prescripción porque pueden llevar a engaño", ya que "son de difícil interpretación" y no están contemplados en la agenda de testeo de la estrategia de detección precoz, ha subrayado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La ponencia señala que estos test rápidos de anticuerpos que ya se venden en farmacias tienen un rendimiento menor que las técnicas que se realizan en los laboratorios con sangre obtenida por venopunción. "Con esto no se juega, esto no es motivo de autodiagnóstico: cuando uno tiene síntomas o contacto estrecho, tiene que desplazarse a la Sanidad pública" ha añadido antes de insistir en esta advertencia: "Quien piense que para hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las navidades más tranquilo, se engaña".