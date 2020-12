El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, ha defendido en 'El Cascabel' de TRECE la importancia de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias.

El doctor ha explicado que "esta ley va contra el código deontológico que tenemos los médicos y va contra el juramento hipocrático. Es particularmente triste que se aproveche una situación de pandemia en la que la sociedad no se puede expresar, y sin hacer ningún tipo de diálogo ni debate para sacar esta ley. Es importante que en España no tenemos unos cuidados paliativos bien desarrollados. Tenemos pacientes que sufren porque no se tratan sus síntomas de forma adecuada. En lugar de impulsar una ley de cuidados paliativos que permitiría paliar el sufrimiento de estos pacientes, se propone matarles que es algo totalmente inaceptable".

�� "Los cuidados paliativos son lo contrario a la eutanasia. Permiten implementar los tratamientos y medidas para que no sufra el paciente, dándole una mejor calidad de vida".



�� Manuel Martínez-Sellés, presidente del @Icomem_Oficial, en #ElCascabel16Dpic.twitter.com/E8OgbtLezu — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) December 16, 2020

Martínez Sellés aclara que "hay muy pocos países que tengan la eutanasia legalizada en el mundo. Habrá que pensar por qué esta situación es tan excepcional. En esos países se ha visto la pendiente resbaladiza, se empieza con supuestos muy concretos pero con el tiempo se van alargando. En Holanda se realiza la eutanasia a enfermos que ya por su misma condición clínica ni siquiera pueden pedirla. Aunque se defienda desde la autonomía, acaba retirándosela a los pacientes y sobre todo a los más débiles que están en peor situación socioeconómica que se ven presionados bajo estas leyes para solicitar la eutanasia. Es muy grave. A los médicos nos preocupa de forma específica porque la eutanasia rompe la relación de confianza médico-paciente".

"En lugar de impulsar una ley de cuidados paliativos que permitiría paliar el sufrimiento de estos pacientes, se propone matarles que es algo totalmente inaceptable"

�� "Cuesta creer que se intente vender la eutanasia como progresista o de izquierdas. Va a suponer un recorte y es peligrosa para las personas más desfavorecidas y los pacientes más débiles".



�� Manuel Martínez-Sellés, presidente del @Icomem_Oficial, en #ElCascabel16Dpic.twitter.com/RIDEYm94hm — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) December 16, 2020

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid ha afirmado que "los cuidados paliativos son lo contrario a la eutanasia, permiten implementar los tratamientos y medidas para que no sufra, según la definición de la OMS son todas las medidas destinadas a controlar el sufrimiento físico, mental y espiritual, se trata de un cuidado global. Debemos intentar implementar estos cuidados para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida en sus últimos meses de vida. Es triste que en España tengamos 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes cuando lo recomendable es 2, no llegamos ni a la mitad. Esto significa que hay pacientes sufriendo porque no hay tratamiento adecuado, y en lugar de implementarlo, el Gobierno lo que propone es matarlos".

El doctor también ha criticado que la ley "se intente vender la eutanasia como progresista o de izquierdas, es algo que no entiendo. La eutanasia va a suponer un enorme recorte de las prestaciones sanitarias. Me parece peligrosa para las personas más desfavorecidas y los pacientes más débiles, me cuesta creer que se vaya a aprobar diciendo que es un avance o progreso cuando es un retroceso enorme. Es indudable que en España vivimos un suicidio demográfico, en menos de 20 años seremos el país más envejecido del mundo, y cada vez tenemos más ancianos cobrando pensiones y que necesitan cuidados médicos, es insostenible. Hay que favorecer la natalidad, algo que no se está haciendo, y se está apostando por otra vía, la de matar al paciente".