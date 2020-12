¿Por qué no debería aprobarse la ley de eutanasia? Las familias y los expertos responden en 'TRECE al día'

El especial 'TRECE Al Día con la vida' recibe la opinión y los testimonios de diferentes expertos y familias defensoras de los cuidados paliativos que se muestran en contra de la ley de la eutanasia propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En primer lugar, el programa ha contado con la presencia de Jacinto Bátiz, director del instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce. El doctor explica en TRECE que “todos los que hemos estado en trabajos paliativos, hemos tenido algún paciente que nos pidiera morir, pero cuando ve que todos nos esforzamos y va comprobando que nos preocupamos de él, que él es la persona más importante que tenemos delante y que le vamos a aliviar el sufrimiento, y además desde una perspectiva totalmente integral, no solamente el sufrimiento físico si no el emocional, el social y el espiritual, entonces no nos lo sigue pidiendo más”.

"Con esta ley vamos a tener eutanasia para todos, pero cuidados paliativos solo para algunos"

El director del instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios afirma que cuando los pacientes “nos piden que les ayudemos a morir, hay que plantearse si quieren eso o si quieren que les ayudemos a vivir de otra manera, vivir sin sufrimiento hasta el momento que llegue su muerte, creo que esta es la percepción que tenemos que dar”.

Frente a la próxima votación de la ley de la eutanasia, el doctor defiende que dentro de muy poco “vamos a tener una eutanasia para todos pero seguimos teniendo cuidados para algunos solo, estamos en un país en el que solamente 9 comunidades autónomas han legislado sobre la atención médica al final de la vida”.

Además, 'TRECE al día' ha contado con el testimonio de Ana María González, cuyo marido falleció en febrero y estuvo varios meses recibiendo cuidados paliativos. Ana María expone que “me parece fatal la eutanasia, porque yo hasta que no me llegó la ocasión, no sabía ni siquiera que existían cuidados paliativos, entonces tuvimos cuidados paliativos en casa hasta que llegó un momento que la doctora te da opción a que le sigas teniendo en casa y le cuides tú o llevarle un centro especializado en estos cuidados”.

“Los cuidados paliativos no solamente se ocupan del enfermo, sino de las personas que le cuidan"

Ana María González se pregunta “hasta qué punto estoy capacitada para quitarle el dolor a mi marido en sus últimos momentos” y explica que “dada la circunstancia de la enfermedad de mi marido, mis hijas y yo creímos conveniente llevarle desde luego a un centro de cuidados paliativos”. Ana María González afirma en TRECE que los cuidados paliativos “no solamente se ocupan del enfermo, sino de las personas que le cuidan, ojalá todos pudiéramos llegar a él cuando nos llegue el momento”.

Por último, Alicia Hornillos, que perdió a padre tras recibir cuidados paliativos, ha defendido en TRECE que “yo tampoco conocía los cuidados paliativos, y me sorprendió muchísimo ver como un enfermo era feliz solamente de recibir y ver a su familia. Creo que mi padre, si no hubiésemos estado ahí o si no hubiese estado acompañado por enfermeras y médicos, no tendría tampoco ganas de vivir, pero creo que experimentó como simplemente el hecho de que su familia y amigos estuvieran allí, le daban ganas de seguir viviendo”.

"Ojalá que el Gobierno y los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de la inversión en los cuidados paliativos"

Alicia Hornillos explica su situación personal en 'TRECE Al Día': “Mi padre, cuando tuvo la enfermedad, y creo que siguió con vida por ello, era feliz por el hecho de que le estuviéramos acompañando, y sin lugar a dudas, doy fe de que es lo que quieren todos los enfermos”. Y concluye lanzando la petición de que “ojalá que se invierta muchísimo en estos tipos de cuidados y que el Gobierno y los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de la inversión”.