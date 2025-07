La incredulidad del dueño de un bar de Pontevedra por lo que han hecho unos clientes tras reservar: pérdidas de 500 euros

Ahora que estamos en pleno verano, una de las actividades favoritas de todos los españoles es la de reunirnos en los bares y en las terrazas. Ahí no solo pasamos un rato estupendo con los que más queremos, sino que nos refugiamos del calor que abrasa las ciudades.

Además, con las vacaciones, son los lugares perfectos para comer o cenar y no tener que cocinar en casa. Es, por tanto, temporada alta para la hostelería, razón por la cual tienen más contrataciones y necesitan de más personal.

Ante la alta ocupación, sobre todo en los destinos vacacionales, muchos restaurantes optan por instaurar el método de la reserva, y, no solo eso, sino pedir una señal para asegurarse que los clientes vengan. En muchos locales te encontrarás con que, para reservar, te piden la tarjeta de crédito.

EFE Un camarero atiende una terraza

Y es que en plena temporada alta los restaurantes se enfrentan a un problema que va más allá del calor y de la inflación: las reservas que nunca llegan.

Estas ausencias no solamente afectan a los ingresos del día, sino que dejan mesas vacías que podrían haber sido ocupadas por otros comensales.

La incredulidad del dueño de un restaurante de Marín

Con estos métodos de reserva, cuando alguien no aparece, se le cobra una tarifa de cancelación al tener los datos de la tarjeta. Y aunque puede parecer una medida extrema, lo cierto es que no es tanto.

Y es que para los propios hosteleros, no cancelar una reserva puede suponer un reto económico bastante duro. Juanjo Gondar tiene un asador en Marín, Pontevedra, que se llama Lapamán, y donde sufre mucho el tema de las reservas sin cancelar.

Él mismo vivió, el pasado 22 de junio, una situación digna de película, que le llevó a una gran incredulidad. Era domingo y en pleno verano cuando le dejaron colgado cuatro reservas de unas 20 personas.

Nunca le llegaron a avisar de que cancelaban la reserva, y fue él quien tuvo que llamar para reclamar lo que es suyo. “Salí de la parrilla y me fijé que había varias mesas vacías. Los compañeros no se habían dado cuenta porque también estaban a tope y cuando fui a ver las horas de las reservas ya había pasado como una hora y no había nadie y les llamamos” explicaba en 'La Tarde'.

Y es que les habían causado una pérdida de 500 euros en solo una jornada. “Nos cogieron el teléfono y nos dijeron que habían cambiado de opinión y tal, por la niña que estaban en la playa y que ya les daban de comer allí, lo cual bueno, pues pues falta de empatía importante, no cuesta nada llamar” explicaba.

Otro de los clientes que no se había presentado explicaron que llamaron pero nadie les había contestado. “Si no te cogemos el teléfono, puedes darle al botoncito de cancelar la reserva, no cobramos nada, no hay ningún tipo de inconveniente. Así nos sale esa mesa liberada en el mapa y por lo tanto que la habíamos dicho a muchas mesas que no teníamos hueco” decía.

Herramientas para cancelar la reserva fácilmente

Juanjo explicaba que hay muchas formas de cancelar una reserva sin tener que esperar al último momento y no presentarse. Y eso que él, dice, da muchas facilidades.

“El WhatsApp sí, el móvil lo desbloqueas un momento y te salen ya las conversaciones. Y es mucho más fácil. Yo creo que hoy en día tenemos que aprovechar esas herramientas, instrumentos que nos da la tecnología para usarlos bien” explicaba.

“Que a la gente no le dé vergüenza ni le dé miedo cancelar aunque sean las dos de la tarde y tengas la reserva para las dos de la tarde que no tengan miedo, que no tengan vergüenza y que cancelen, que cancelen que no hay problema, no pasa nada” decía.

Y es que, como explica, él puede reasignar la mesa en un momento, pero necesita que se cancele la reserva. “No pensemos tanto que al final dejamos de ser personas y al final yo quiero confiar en la sociedad, en la gente, yo voy a seguir sin cobrar” decía.

Porque sí, para su método de reserva no es necesario dejar los datos de la tarjeta. “Yo quiero dar ese voto de confianza a la gente, a todas las personas que soporten, que seamos todos un poquito empáticos con todos los sectores”.