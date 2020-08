El deseo de Echenique sobre Podemos y los escraches que ha acabado cumpliéndose: "Cuando gobierne..."

El eurodiputado aragonés de Podemos, Pablo Echenique, aseguró en Zaragoza, en el año 2014, que “cuando Podemos gobierne este país y esta Comunidad, que falta poco para que eso pase, estoy seguro de que el consejero de Educación va a estar encantado de que un ciudadano con las ideas claras esté en la puerta de su casa y diciéndole en qué se está equivocando”.

Unas declaraciones que realizó en una rueda de prensa convocada en 2014 en Zaragoza, concretamente a las puertas del domicilio de la consejera de Educación de Aragón, hasta donde se desplazó, el por aquel entonces eurodiputado de Podemos, para acompañar a Antonio Aramayona, un profesor jubilado de filosofía, que llevaba realizando un escrache desde hacía catorce meses contra los recortes en educación del Gobierno aragonés, presidido entonces por Luisa Fernanda Rudi (PP).

Una postura que, como está quedando claro, no es ni mucho menos la que están manteniendo los políticos de Podemos, quien califican las actuales protestas de los ciudadanos no como escraches, sino como “acoso” y “concentración de pijos pudientes y maleducados y algún que otro simpático neonazi”.​ En las redes sociales no han tardado en recordarle de tener cuidado con lo que uno puede desear

Cuidado con lo que deseas

Pero ahora dicen que eso no son escraches. Que es acoso y amenazas. Estos siempre tienen la respuesta a mano. Pero sí, tienen gran parte, si no toda, de culpa en promover esas actitudes. El jarabe democrático.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, interrumpieron su estancia en el municipio asturiano de Felgueras, en el Valle del Lena, donde planeaban pasar unos días de vacaciones, por "la seguridad de sus hijos" ante las amenazas y protestas por su presencia.

Fuentes de su entorno informaron a EFE de que la familia había tomado la decisión de regresar a Madrid después de que apareciesen mensajes en las redes sociales con la ubicación del lugar en el que se encontraba Iglesias, animando a pasarse a "saludarlo". Además, según denunció el entorno del vicepresidente, también apareció una pintada en la que se lee "coletas, rata".

Pintadas, insultos, amenazas y acoso en redes. Pablo Iglesias e Irene Montero se ven obligados a cancelar sus días de vacaciones en Asturias.

La familia pasaba sus vacaciones en Felgueras, en el asturiano Valle de Lena, en una casa de la familia del secretario general del PCE, Enrique Santiago, donde planeaban quedarse unos días más. Sin embargo, al hacerse pública su ubicación y desencadenarse las protestas, decidieron regresar a su casa de Galapagar (Madrid), donde también han sido objeto de protestas en los últimos meses.