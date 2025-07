El vaticinio de un corredor experto en Pamplona sobre el segundo encierro que se ha cumplido: "No nos hemos equivocado"

El segundo encierro de los sanfermines de 2025 ha sido realmente tenso. Los corredores han presenciado la peligrosidad de los toros de Cebada Gago, unos toros muy conocidos en las fiestas por el riesgo que suponen entre los presentes. Una carrera larga, de cinco minutos, que ha dejado varias embestidas y derrotes.

Uno de los momentos más tensos se ha vivido cuando 'Caminante', el toro número 23 de los Cebada Gago, de 575 kilos, se ha descolgado de la manada, ha levantado a un corredor, que ha dado una voltereta, y ha empezado a sembrar el pánico entre los corredores en Estafeta, en el tramo de Espoz y Mina. El resultado de la jornada ha sido ocho traslados a los centros hospitalarios más próximos, uno de ellos por asta de toro, y otro herido de asta sin traslado, que ha sido atendido en el mismo lugar del accidente.

Una mañana llena de sustos y tensión que Pilar García Muñiz ha querido repasar con algunos corredores expertos, que relatan su experiencia en estas fiestas.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Cornada de 'Caminante', el 23 de Cebada Gago, en el segundo encierro.

David Rodríguez es un corredor experimentado con más de 30 años de experiencia en el encierro pamplonés. Con su característico polo verde y blanco, ha contado en 'La Tarde' cómo ha vivido la única cornada del día: "Tenía mucho peligro el toro. Cada arrancada que pegaba llegaba hasta el final. Iba buscando al que enfilaba hasta que llegaba el vallado, donde se ha entretenido rematando. Gracias a Dios, no ha pasado nada, pero ha cogido a tres o cuatro por lo menos", relataba David. El mozo ha tropezado y el asta del toro ha atravesado su axila derecha.

Precisamente uno de los trasladados por herida de asta de toro, un corredor experimentado que también se ha llevado el susto por la zona de la axila, criticaba un problema mayor: "Muchísima gente y no solo eso: el encierro viene lento. Entonces claro, la gente no corre". Afortunadamente ya está dado de alta.

Existe un gran problema, como explicaba este corredor experimentado: hay un mayor volumen de corredores a causa de la masificación del centro de Pamplona a causa de las fiestas. Sin embargo, esto no es nuevo: "Ha ido evolucionando. Cuando empecé yo hace 30 años, había menos gente, pero ya se hablaba de masificación. Siempre ha ido a más porque es tan atractivo, es tan grande que todo el que viene, repite", explicaba David.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Masificación en el segundo encierro de los sanfermines de 2025.

En cuanto a la fama que tienen los toros de Cebada Gago, David hablaba con un amigo antes del encierro sobre su comportamiento: "¿Se separarán? Le dije: pues no lo sabemos, pero Cebada Gago es de las que tiene más probabilidades de que algún toro se descuelgue. Pues, no nos hemos equivocado. En los últimos años ya lo ha demostrado en varias ocasiones", comentaba en 'La Tarde'.

Además, David viene de fuera de Pamplona y se prepara cada año para los sanfermines, asegurándose de coger vacaciones para ir a correr en el encierro. Viene, además, con su familia. Y juntos disfrutan no solo del encierro, el acto principal, sino también de unas fiestas muy familiares, con música, actividades para niños y bailes de todo tipo. Su familia es muy importante para él en los encierros: "Es un apoyo muy grande que tengo, porque si no fuera así no podría llevar tantos años, y lo pasan mal, por supuesto, pero me consienten que lo haga."

Junto al testimonio de un corredor veterano como David, Pilar García Muñiz recibe en 'La Tarde' a Miguel Reta, un pastor experimentado en los encierros de sanfermines, contaba su labor en las fiestas: "La labor principal es proteger al animal; queremos que llegue lo más limpio posible a esta tarde. Pero claro, en situaciones de riesgo como las que estamos, te proteges a ti mismo, a los corredores, al toro, y bueno, y a todos que están por allí", comentaba el pastor.

SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo El pastor Miguel Reta en el encierro del 14 de julio de 2024.

Además de contar lo que es lidiar con el giro de un toro en un encierro, que calificaba como "de lo más complicado", Miguel también alertaba sobre las imprudencias que muchos corredores suelen cometer. Esta mañana se ha podido ver a un chico grabando con el teléfono móvil entre los corredores y los toros, algo que hizo a un pastor sacudirle con la vara, pues está totalmente prohibido en los encierros: "La ignorancia es muy atrevida. Y estos animales, al final, te pueden matar. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto."

Por último, tanto David como Miguel han comentado sus expectativas para el encierro de mañana, de la mano de una ganadería, Álvaro Núñez, que debuta por primera vez: "Yo creo que tendremos más tranquilidad. Lo que suelen hacer estos animales tras tropezar es volver otra vez a la carrera siguiendo la manada", opinaba el pastor. David, por otra parte, apelaba por la diversión de los corredores: "Espero un encierro divertido. Disfrutando los corredores, disfruta el público. Como vengan, nos adaptaremos a ello".