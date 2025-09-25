Jorge Bustos, sobre las palabras de Claudia Montes, exmiss Asturias: "Yo creo que es una obviedad que Ábalos acaba en Supervivientes"

En un contexto marcado por las revelaciones personales y las acusaciones de corrupción, el programa 'Herrera en COPE' abordó este martes las explosivas declaraciones de Claudia Montes, Miss Asturias 2017, sobre su presunta relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Durante la sección de opinión, el presentador Jorge Bustos se refirió al devenir político y mediático del exsecretario de organización del PSOE con una contundente predicción: "Yo creo que es una obviedad que Ábalos acaba en Supervivientes". Esta afirmación, realizada en tono de ironía característico del espacio, sintetiza la espectacularización de un caso que mezcla vida privada, presuntas irregularidades y tensión política .

Las revelaciones de Claudia Montes

Claudia Montes ha reaparecido públicamente en el programa 'Código 10' de Cuatro para ofrecer lo que ella misma ha calificado como "bombas" contra José Luis Ábalos. Según su testimonio, mantuvo un romance con el exministro durante aproximadamente dos años, entre 2019 y mayo de 2021, mientras este aún estaba casado con Carolina Perles. Montes aseguró que Ábalos la engañó respecto a su situación marital: "Él nunca me dijo que seguía casado, pensé que estaba separado, si no, no me habría metido lógicamente en un matrimonio. Le pido perdón a Carolina" .

EFE Claudia Montes, la ex miss Asturias 2017

La exmiss no solo se limitó a desvelar detalles íntimos de la relación, sino que también lanzó graves acusaciones de carácter político. Afirmó que Ábalos le hizo confidencias sobre los viajes del Falcon presidencial, sugiriendo que existen "cientos de viajes que no explicó", incluyendo algunos con destino a República Dominicana. Además, reveló que desde principios de 2024 está colaborando con la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en su investigación sobre presuntos casos de corrupción .

Estas declaraciones han tenido consecuencias inmediatas para Montes, quien ha denunciado haber sufrido amenazas y actos de vandalismo contra su vehículo. El pasado 20 de septiembre encontró su coche "rayado, manipulado y vandalizado", lo que le generó tal nivel de ansiedad que tuvo que ser ingresada en un hospital. "Mi ansiedad iba en aumento y me trasladaron en una UVI móvil al hospital, con el cuerpo paralizado, la cara hundida y los labios que no eran los míos", relató. La exmiss asturiana ha manifestado sentirse "al límite de sus fuerzas" y temer por su seguridad, hasta el punto de anunciar que solicitará protección judicial.

El análisis en Herrera en COPE

La conversación en 'Herrera en COPE' comenzó con la periodista María José Navarro destacando la importancia de las declaraciones de Montes y bromeando sobre la necesidad de "palomitas" para seguir un caso con "mucha chicha". Navarro enfatizó el hecho de que Montes hubiera tenido que ser ingresada en el hospital por ansiedad tras denunciar las amenazas recibidas, planteando la pregunta sobre quién podría estar detrás de estos actos .

Yo creo que es una obviedad que Ábalos acaba en Supervivientes" Jorge Bustos Herrera en COPE

Fue en este contexto donde Jorge Bustos, con su característico estilo afilado e irónico, lanzó su contundente pronóstico sobre el futuro de Ábalos. Su comentario "Yo creo que es una obviedad que Ábalos acaba en Supervivientes" no es simplemente un chiste fácil, sino una aguda observación sobre la creciente difuminación entre la esfera política y el espectáculo en la España contemporánea. Bustos, quien recientemente ha expresado que "el periodismo tiene una función de contrapoder y que nuestro papel es fiscalizar a los poderosos" , utiliza la sátira para criticar cómo los casos políticos acaban often encontrando un refugio final en los formatos del entretenimiento.

La reacción en el estudio no se hizo esperar. Pilar Cisneros intervino con incredulidad ante la sucesión de revelaciones, especialmente cuando se conoció que Montes afirmaba haber terminado su relación con Ábalos porque comenzó un nuevo romance con Iker Casillas. Navarro, por su parte, bromeó diciendo que a Casillas "le faltamos Pilar y yo", en referencia al "escabechado del siglo" que estaba recibiendo el futbolista por estas declaraciones.

Un caso paradigmático en la España mediática

Las declaraciones de Claudia Montes reflejan fenómenos característicos del panorama mediático actual. Por un lado, ilustran cómo las fronteras se han vuelto porosas hasta el punto de que la transición de una esfera a otra parece natural, tal como anticipaba irónicamente Bustos.

Por otro lado, el caso evidencia la creciente influencia de los testimonios personales en la configuración de la opinión pública sobre figuras políticas. Las acusaciones de Montes combinan detalles íntimos con corrupción, presentan un relato complejo que trasciende lo meramente político o lo exclusivamente personal. La reacción de la propia interesada, uniendo su situación personal con la colaboración con la UCO añade una capa de gravedad al asunto .

Más de Herrera en COPE "El matrimonio Sánchez-Gómez y sus innumerables palmeros deberían estar felices hoy de que sea un jurado popular y no un juez facha el que juzgue a la señora"

Jorge Bustos, en su nuevo rol como pieza fundamental del programa matinal de COPE después de su exitoso paso por 'Mediodía en la COPE', ha demostrado una vez más su capacidad para sintetizar con agudeza e ironía fenómenos sociales complejos. El comunicador, quien recientemente declaró que "Ojalá llegue a ser la mitad de bueno que es Carlos Herrera" , muestra una voz distintiva en el análisis de la actualidad, combinando el humor con la crítica social.

Mientras tanto, Claudia Montes ha anunciado que continuará hablando públicamente, asegurando que nadie "le callará la boca" . Su determinación sugiere que este caso seguirá generando titulares y análisis en programas como 'Herrera en COPE', donde periodistas como Jorge Bustos seguirán tratando de descifrar para sus oyentes las complejas dinámicas de la España actual.