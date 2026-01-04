Un ex alcalde venezolano: "Paciencia a nuestra gente. Venezuela se encamina a su ideal libertario y democrático"

La euforia inicial por la detención de Nicolás Maduro ha dado paso al "desconcierto". Así lo ha descrito el exalcalde venezolano Ovidio Lozada en el programa 'Fin de Semana' de la Cadena COPE, con Cristina López Schlichting. Lozada, exiliado en Valencia desde hace siete años y perseguido por el chavismo, ha expresado su preocupación al ver que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, es quien parece estar al mando de la transición, presuntamente con la aprobación de Washington, algo que considera "gravísimo".

La misma pandilla

Según el análisis de Lozada, lo que está ocurriendo es una simulación. "Quienes están hoy asumiendo o quedándose con el poder en Venezuela es la misma pandilla", ha sentenciado. Para el exdiputado, el grupo liderado por Delcy Rodríguez representa a "los mismos represores" que han silenciado la disidencia durante años. "Yo tengo un compañero de mi organización partidista que fue lanzado de un décimo piso, detenido arbitrariamente, porque allá, digamos, la disidencia lamentablemente es reprimida, apresada, y en el caso de mi compañero y otros, asesinados", ha relatado.

Lozada ha recordado que la victoria de la oposición el 28 de julio de 2024 fue abrumadora, con un 70-30 a favor de Edmundo González Urrutia, el candidato que surgió después de que el régimen impidiera la postulación de la líder opositora, María Corina Machado, y de su primera sustituta, Corina Yoris. Por ello, insiste en que la única salida legítima es entregar el poder a quienes ganaron en las urnas. "Lo lógico es que quienes ganaron con el apoyo de la soberanía popular fue Edmundo González Urrutia, de la mano de la líder María Corina Machado. Eso es lo que debe ocurrir", ha afirmado con rotundidad.

Quienes deben asumir son los que legítimamente fueron electos el pasado 28 de julio" Ovidio Lozada Venezolano residente en España desde hace siete años

El papel de Estados Unidos y la comunidad internacional

Aunque entiende que en procesos de transición es necesario un "tutelaje" para evitar un baño de sangre, como ocurrió en Chile con Pinochet, Lozada ha criticado duramente la rueda de prensa de Donald Trump. Considera que Estados Unidos preparó una "estupenda jugada militar" con la extracción de Maduro, pero "no prepararon el post", lo que derivó en un discurso centrado "más en petróleo" que en democracia. Esta situación, según él, ha generado escepticismo entre los venezolanos y la impresión de que ha habido una "traición interna", apuntando a la propia Delcy Rodríguez con el dicho "rey muerto, rey puesto".

Alamy Stock Photo Nicolás Maduro, detenido este 3 de enero por las Delta Force de EEUU

El exdiputado también ha mostrado su frustración con el papel del derecho internacional a lo largo de 27 años de lucha cívica. Ante el argumento de la no injerencia, Lozada se ha preguntado dónde estaban los organismos multilaterales mientras el chavismo "se burlaba" en las mesas de negociación y reprimía a la población. "No me diga usted por ley que somos nosotros los que no respetamos las reglas internacionales, al contrario, se está haciendo justicia para hacer respetar las reglas internacionales y, sobre todo, para hacer valer la democracia".

Una legalidad diseñada para perpetuar el poder

Ovidio Lozada ha explicado la estrategia legal que, a su juicio, está empleando Delcy Rodríguez para aferrarse al poder. La vicepresidenta ha evitado declarar la "falta absoluta" de Maduro, un paso que, según la Constitución venezolana, la obligaría a "convocar a elecciones en 30 días". En su lugar, se mantiene como "encargada" con funciones presidenciales para ganar tiempo y negociar desde una posición de fuerza, mientras los poderes públicos como el Tribunal Supremo de Justicia, ha denunciado, siguen "totalmente arrodillados" al régimen.

En cuanto al rol de España, Lozada ha desacreditado la oferta de mediación del presidente Pedro Sánchez, argumentando que su uso de Rodríguez Zapatero como "embajador ante la crisis venezolana" le resta toda credibilidad. Según él, el expresidente español ha jugado un "rol subjetivo" y "sesgado, pro-Maduro", lo que invalida su participación para la oposición.

A pesar de todo, el país permanece en calma. Lozada lo atribuye a un "clima de terror" impuesto por el régimen y al hecho de que el liderazgo opositor ha invitado a la gente a no morder el anzuelo de la violencia. Por otro lado, ha asegurado que el chavismo ya no tiene apoyo popular, ni siquiera entre los militares, que también votaron mayoritariamente por la oposición. El exalcalde ha concluido con un mensaje para el pueblo venezolano: "Paciencia a nuestra gente, que Venezuela se encamina a su idea libertaria y democrática".