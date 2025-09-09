El detalle que no pasa inadvertido para Jorge Bustos tras escuchar a Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, en Telecinco: "No suele suceder"

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, ha ofrecido diversas entrevistas en medios de comunicación. En ellas, aporta detalles de su relación con el exministro que no han pasado inadvertidos. Tampoco para Jorge Bustos. El comunicador ha desgranado más claves al respecto en 'Herrera en COPE'.

Cerrando el foco, Bustos se centra en las últimas declaraciones de Perles en Telecinco. En esta cadena, daba determinados detalles que le han permitido a Bustos dibujar un perfil del extitular de Transportes.

Telecinco Carolina Perles, exmujer de Ábalos

Recuerda Bustos que, de todo lo que dijo la exmujer, "nos interesa el retrato moral del personaje. Yo ya tengo una edad para seguir creyéndome que alguien puede ser impecable en la función pública y ser un pozo de vicios en su vida personal. No suele suceder. Lo siento, pero eso no es verdad. Y Ábalos es el mejor ejemplo".

Su exmujer, según analiza el comunicador en 'Herrera en COPE', "alerta de la doble vida del exministro y de sus excesos durante una fiesta de Halloween en la que también habrían estado otros altos cargos socialistas, por ejemplo, Adriana Lastra".

Hay un detalle que va más allá de todas estas polémicas que manifiesta Perles en sus entrevistas y que ha querido destacar Bustos y es que "aparte de la opacidad del cese de Ábalos, es que a pesar de esa salida tan abrupta, Pedro Sánchez lo recuperó y en lo más alto de las listas electorales para garantizarle un escaño en el Congreso en las elecciones del 2023".

Escaño, indica el comunicador, que todavía conserva en el grupo mixto.

"Así que Sánchez lo cesó por lo que le contaron que hacía Ábalos y fuera por lo que le echaba de menos o porque quería comprar su silencio, lo rescató en 2023. Claro, al fin y al cabo era su compañero de Peugeot. Había defendido aquella moción de censura por la regeneración democrática", ha explicado.

Concluye su reflexión Bustos recordando que Ábalos "fue su emisario en Barajas cuando aterrizó Delcy en aquella madrugada. Fue su hombre fuerte en el gobierno y en el partido y el que manejaba el dinero público para pagarse los vicios privados. El que defendía la abolición de la prostitución".

otros detalles de las declaraciones de la exmujer de ábalos: la influencia de koldo garcía

En una de las entrevistas concedidas por la exmujer de Ábalos, también afirmó la mala influencia de Koldo García para su matrimonio.

“Éramos tres en mi matrimonio”. Según el testimonio de Perles, García estaba presente en el ámbito más íntimo de la pareja, llegando incluso a vigilar lo que ocurría dentro del domicilio familiar.

“De ser el tercero en su matrimonio, a sentir miedo de Koldo. Es al primero que criminaliza”, destacó Samboal en una reflexión realizada en TRECE. La periodista subrayó además la conexión que Perles estableció entre Koldo y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según la exmujer de Ábalos, los intereses de ambos estaban entrelazados, y fue Cerdán quien terminó heredando el poder político tras la destitución del exministro. Puedes ver aquí su análisis íntegro.