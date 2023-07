Javier Sierra revela la experiencia que vivió con un OVNI en Barcelona: "No he pasado más miedo en mi vida"

A finales de los años 80, Javier Sierra estaba con un compañero en la montaña de Montserrat. Se habían trasladado hasta allí buscando algún rastro que indicase la presencia de OVNIS. Eligieron esa zona porque había llegado hasta sus oídos que hacía poco tiempo otras personas habían tenido experiencias de este tipo allí. Así que tras horas buscando algún indicio y mucho tiempo explorando el terreno, se les hizo de noche. Fue ahí cuando algo inexplicable sucedió. No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

En los últimos 17 meses Estados Unidos ha registrado en su zona aérea los mismos avistamientos de OVNIS que en los últimos 17 años. Unos datos llamativos que presentaba la NASA hacía unas semanas. Pero, ¿por qué tantos avistamientos? Javier Sierra tiene claro que esto es un reflejo de lo que vendrá en los próximos años. Y es que uno de los motivos de que esto esté ocurriendo es que hay mucho más flujo de información. Es decir, ahora hay muchas más posibilidades de identificar y reconocer objetos, así como de registrar muchos más objetos 'intrusos' como drones o pájaros.

OVNIS por toda España

Lo cierto es que los OVNIS se han registrado por los cielos de todo el planeta. Y en nuestro país también se han registrado este tipo de objetos por diferentes lugares. Uno de los casos que han querido recordar en este tramo del programa es el de Albacete, el equipo de 'Herrera en COPE' ha querido compartir su experiencia al respecto. María José Navarro, que recuerda perfectamente lo que le pasó junto a su padre una mañana que iban a desayunar.

Como solían hacer, iban a entrar a la cocina a prepararse el café. Pero de pronto un resplandor les sorprendió y cegó por completo. Ante tanta luz no pudieron ni abrir la puerta de la cocina. No sabían qué estaba pasando, así que llamaron a la policía en busca de una explicación. Pero nadie había notificado nada al respecto, nadie más había visto ese resplandor al que hace referencia María José Navarro. Así lo explicaba en la sección Javier Sierra en 'Herrera en COPE'.

Javier Sierra revela dónde cayó uno de los primeros ovnis sobre la Tierra

El caso más reciente de objetos no identificados es el de los globos espías que sobrevolaron cielos norteamericanos y que terminaron derribándose. En un principio no sabían cuál era la procedencia de estos objetos, pero luego lo relacionaron al Gobierno Chino, y a intentos de espionaje. Sin embargo, este no ha sido el único episodio. Recordamos también casos en nuestro país.

En 1979 un avión que sobrevolaba las Islas Canarias tuvo que desviarse por la presencia de OVNIS. Un caso que generó gran expectación y que llegó hasta el hemiciclo durante el gobierno de Adolfo Suárez.

Pero mucho antes de cualquier caso que mencionamos, se encuentra laprimera vez en la historia que se registró un OVNI en la Tierra. Así lo ha contado Javier Sierra en los micrófonos de COPE. Descúbrelo en el vídeo que tienes aquí disponible.

