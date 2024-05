Juanma Castaño, sobre el discurso de Xavi cuando se mira en el espejo del Real Madrid: "Desespera"

Xavi Hernández ha cambiado su discurso. El entrenador del Barcelona habló este miércoles de la delicada situación económica del club y sus consecuencias directas en lo deportivo.

El giro del técnico azulgrana ante los medios de comunicación, en el momento en que hace referencia al buen momento que atraviesa el Real Madrid, pasó por la lupa del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.

Rueda de prensa de Xavi Hernández





Xavi no vaciló al reconocer que y pedir al socio del Barça que "debe entender que tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes. Yo lo entiendo y a eso nos vamos a ajustar. Queremos competir por los títulos, pero el Barça necesita estabilidad y tiempo".

Reconoció su inferioridad con respecto al equipo que entrena Carlo Ancelotti y por eso tampoco le tembló la voz al asumir que, tal vez, la próxima temporada el equipo no pueda ser más que segundo clasificado: "Ahora mismo el objetivo del Barcelona no es planificar la plantilla del curso que viene, sino centrarnos en quedar segundos, que es el objetivo de mínimos por razones de prestigio, económicas y para jugar la Supercopa de España".

Laporta, Deco y Xavi Hernández, de cara a la próxima temporada

No cabe duda de que el presidente, el director deportivo y el entrenador del Barcelona tendrán que liderar un Barcelona lleno de incógnitas de cara a la temporada 2024-2025.

El gran movimiento se produjo hace apenas unos días con el acuerdo por el que Xavi se mantendría al frente del banquillo del primer equipo.

Xavi daba marcha atrás porque en el pasado mes de enero anunció abandonaba el equipo azulgrana a finales de este curso, tras sufrir una dolorosa derrota contra el Villarreal en Montjuic.

La decisión se tomó en una reunión celebrada en la casa de Laporta, en la que estaban presentes Rafel Yuste, vicepresidente deportivo; Deco, director deportivo; y Alejandro Echevarría. Durante aquella mañana de miércoles, Deco y Xavi se reunían en la ciudad deportiva del club en Sant Joan Despí.

Enfrente, el Real Madrid

En El Partidazo de COPE, Manolo Lama comentó que Xavi "dijo al principio de la temporada que vamos a competir por todos los títulos, y ahora se topa con la realidad".

Juanma Castaño, por su parte, se mostró muy contundente: "Al Barcelona se le suma una cosa: este Real Madrid desespera".

Castaño incidió en que "es el problema que tiene Xavi. No solo es lo mal que tú ves tu casa, sino que ves que el de enfrente ha ganado LaLiga, la Supercopa de España, está la final de la Liga de Campeones y es favorito para ganarla, estrena además un estadio que es el que más de moda está en Europa, va a venir Mbappé el próximo año..."

Y para más 'inri' una de las grandes ventajas que tiene el Real Madrid por su buena situación económica, y a diferencia del Barcelona, es que "si vende a alguien este verano es porque tiene que aligerar plantilla".

Dani Senabre puso el colofón pidiendo un punto medio entre la euforia de Joan Laporta al comienzo de la temporada y el pesimismo de Xavi en la comparencia de este miércoles.

Dani Senabre en Tiempo de Análisis





"Lo que no puede ser es tener un presidente que va prometiendo tripletes y un entrenador que baja la cabeza y ha venido a decir que prácticamente no va a hacer falta presentarse la próxima temporada. Y yo creo que tiene que haber un término medio: no hace falta decirle al socio que vamos a ganar ciencuenta tripletes seguidos pero tampoco hace falta decir que lucharemos por quedar segundos", reclamó. En otras palabras, "ambición".